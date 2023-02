Influencer-Hauptstadt Düsseldorf: Warum hier die erfolgreichsten Social-Media-Stars zu Hause sind

Social Media hat uns in eine Welt der Influencer katapultiert. Von Fashion und Beauty bis hin zu Fitness und Mental Health gilt das Influencer-Dasein heute für viele als Traumberuf. Dabei zieht es viele der Instagram-Ikonen in die Landeshauptstadt Düsseldorf – und das häufiger als anderswo. Warum ist das so – und wie viele Social-Media-Sternchen wohnen in der Modestadt?

Wie viele Influencer wohnen in Düsseldorf?

Düsseldorf ist Influencer-Hauptstadt Deutschlands: Flächenmäßig wohnen hier knapp elf Influencer pro Quadratkilometer. In der Zahl sind das 2330 Social-Media-Stars. Damit besitzt die NRW-Landeshauptstadt Deutschlands höchste Dichte an Influencern, gefolgt von München mit 10,46 und Berlin mit 8,69 Influencern pro Quadratkilometer.

Zu diesem Ergebnis kommt eine CasinoOnline-Studie aus dem Jahr 2021, die Influencer in den 30 größten Städten Deutschlands analysiert hat. Berücksichtigt wurden ausschließlich Instagram-Accounts mit über 10.000 Abonnenten. Eine Neuauflage der Untersuchung ist bislang nicht geplant, womöglich könnte sich die Zahl mittlerweile geändert haben.

Influencer in Düsseldorf: Was die Stadt bei den Social-Media-Stars so beliebt macht

Es sind nur Mutmaßungen, aber wahrscheinlich ist es gerade der gewisse „Kleinstadtflair“, den sich Düsseldorf als Großstadt bewahrt, der die Metropole am Rhein so attraktiv für Influencer macht.

Vieles ist fußläufig zu erreichen, an coolen Instagram-Hotspots, wie etwa den kunstvoll gestalteten U-Bahn-Stationen, fehlt es der Stadt sowieso nicht. Auch viele hippe Cafés und Restaurants sind hier zu finden, in denen sich nicht selten echte TV-Stars blicken lassen. Beispielsweise gehen im „Riva“ am Medienhafen häufig Persönlichkeiten wie Sylvie Meis, Thomas Gottschalk und Günther Jauch ein und aus.

Auch in den Düsseldorfer Luxushotels wimmelt es nur an bekannten Persönlichkeiten und Weltstars. Hier waren schon Lady Gaga, Naomi Campbell und Justin Bieber zu Gast. Außerdem nennt die Stadt die „Kö“-Luxus-Shoppingmeile stolz ihr Eigen und gilt als Geburtsstätte zahlreicher Fashion-Labels, so wie etwa der hippen Streetwear-Brand LFDY.

Die Kultur kommt in Düsseldorf aufgrund der ungewöhnlich hohen Dichte an Museen, Theatern und Galerien auch nicht zu kurz. All diese Faktoren machen die Stadt am Rhein wohl zu einem beliebten Hotspot der Influencer-Szene.

Influencer in Düsseldorf: Dagi Bee

Die wohl bekannteste Influencerin in Düsseldorf ist Dagi Bee. Die 28-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Dagmara Kazakov und ist eine deutsche YouTuberin. Sie produziert seit vielen Jahren Videos über Mode- und Kosmetik-Themen für ihren gleichnamigen Youtube-Kanal. Sie wurde am 21. September 1994 in Düsseldorf geboren. Mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov ist sie seit 2018 verheiratet, die beiden sind Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Nelio. Auf Dagis Insta-Postings findet man sie häufig in den angesagtesten Cafés der Düsseldorfer City. Auf Instagram zählt sie über 6,7 Millionen Abonnenten.

Influencer in Düsseldorf: Gitta Banko

Gitta Banko ist erfolgreiche Influencerin, ihrem Instagram-Account folgen eine knappe Million Follower. Für ihre Instagram-Posts ist sie häufig in den schönsten Spots Düsseldorf unterwegs – wie etwa am Kö-Bogen, im Hofgarten und dem Schloss Benrath. Die gebürtige Ungarin hat im Rahmen der Düsseldorfer Fashion Days 2022 sogar ihre eigene Modekollektion auf den Markt gebracht. Weitere Infos zu Gitta und ihrem eigenen Modelabel findet ihr hier.

Influencer in Düsseldorf: Verona Pooth

Die TV-Ikone Verona Pooth gilt wohl eher weniger als klassische Influencerin, trotzdem verdient sie mit über 600.000 Abonnenten eine Nennung in unsere Topliste der erfolgreichsten Social-Media-Stars in Düsseldorf. Verona Pooth ist mit ihrer Familie in Meerbusch wohnhaft. Auf Instagram zeigt sie sich gerne im „Riva“ und im Hyatt Hotel am Medienhafen.

Influencer in Düsseldorf: Kristin Schwanke

Auch Kristin Schwanke ist mit über 180.000 Followern eine erfolgreiche Instagrammerin. Hier ist sie seit mittlerweile sechs Jahren als Fitness- und Mental-Health-Influencerin unterwegs. Dabei ist die 28-Jährige 2019 von Bielefeld nach Düsseldorf zugezogen: „Die rheinische Mentalität und die Menschen, die Größe der Stadt, und dass man zu Fuß alles erledigen kann, haben mich einfach direkt in Düsseldorf verlieben lassen“, verriet Kristin im Tonight-News-Interview. Was macht den Alltag einer Influencerin aus und wo geht sie am liebsten in Düsseldorf essen? Über all das haben wir mit Kristin Schwanke gesprochen.