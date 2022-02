Deutsche Influencer: Das sind die 20 erfolgreichsten Instagram-Stars Deutschlands

Mit Bildern und Videos Trends zu setzen und dabei Millionen von Menschen zu erreichen – das ist das Daily Business von vielen Influencern. Sie sind die Meinungsführer in den sozialen Medien, denn Influencern wie Pamela Reif und Co. ist es über die Jahre gelungen, sich als echte Medienmarken zu etablieren. Dabei drehen sie ihren Fans und Followern nicht nur Produkte fremder Marken an, sondern auch die ihrer eigenen Labels.

Die Top 20 erfolgreichsten Instagram-Influencer aus Deutschland

Die Influencer-Landschaft ist kunterbunt: Von Politik-Influencern über Sportler bis hin zu Streaming-Größen wie MontanaBlack. Doch wer sind die erfolgreichsten deutschen Meinungsführer im Netz? Wir haben uns für euch auf Instagram genauer umgeschaut und listen euch die Personen mit den meisten Abonnenten auf.

Toni Kroos (toni.kr8s) – 31,3 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Toni Kroos (@toni.kr8s)



Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat im Instagram-Vergleich mit Abstand die Nase vorn. Kein Wunder, schließlich ist er durch seinen Vertrag bei Real Madrid in der internationalen Fußballwelt ein bekannter Spieler und hat dadurch weltweit Fans. Um einen derart großen Instagram-Account zu verwalten, wird hinter dem Profil des deutschen Fußballprofis womöglich eine Agentur stehen, die die täglichen Postings und Stories übernimmt. Schließlich hat der deutsche Nationalspieler mit seinem Hauptberuf schon ziemlich viel um die Ohren.

Auffallend positiv ist trotzdem, dass der Instagram-Star seinen Account nur sehr selten für Produktwerbung nutzt und wenn dann vermehrt in eigener Sache: Der Fußballprofi hat nämlich seinen eigenen Podcast („Einfach mal Luppen“) zusammen mit seinem Bruder, der wöchentlich ausgestrahlt wird.

Mesut Özil (m10_official) – 23,9 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by Mesut Özil (@m10_official)

Mesut Özil findet nicht nur Anklang in der deutschen Medienlandschaft, sondern auch in der türkischen. Der frühere deutsche Nationalspieler spielt aktuell beim türkischen Verein Fenerbahce Istanbul. Auch bei ihm ist auffällig, dass seine Follower internationaler sind. Sie kommen aus der Türkei, aus Spanien (Özil spielte einst für Real Madrid) und aus England, da er viele Jahre für den FC Arsenal aus London auflief. Das Besondere an dem Account des Spielers ist vor allem, dass er seinen Followern immer wieder Einblicke in sein Privatleben mit seiner Frau Amine und seiner kleinen Tochter Eda gewährt.

Auch in Sachen Selbstvermarktung hat sich der Weltmeister von 2014 ein zweites Standbein aufgebaut: Über Instagram bewirbt er regelmäßig sein Label „m10streetwear“, das – wie der Name bereits sagt – casual Sweater, T-Shirts und Co. vertreibt.

Lisa und Lena Mantler (lisaandlena) – 16,9 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena)

Die Zwillingsschwestern Lisa und Lena aus Stuttgart sind vor allem durch TikTok (früher Musical.ly) bekannt geworden. Dort waren sie international gefeierte Content-Producer und begeisterten ihre Fans mit kreativen Lipsynch- und Tanz-Videos. Zu dieser Zeit waren die beiden heute 18-Jährigen häufig in Amerika unterwegs und bauten sich so ein internationales Netzwerk auf. Dadurch ergatterten sie viele Werbe-Deals mit bekannten Mode- und Beauty-Marken.

Durch die Transformation der App Mucial.ly zu TikTok änderten sich jedoch schließlich auch die gezeigten Inhalte. Als Konsequenz gaben Lisa und Lena das Ende ihrer „Musical.ly-Karriere“ bekannt, da sie sich mit der neuen Ausrichtung der Plattform nicht mehr identifizieren konnten. Mittlerweile sind sie nicht nur echte Instagram-Stars, sondern produzieren gelegentlich auch wieder Videos für TikTok.

Zusammen mit dem Modelabel „NAKD“ haben die Zwillingsschwestern kürzlich sogar eine eigene Modelinie entworfen.

Pia Wurtzbach (piawurtzbach) – 13,3 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pia Wurtzbach (@piawurtzbach)



Pia Wurtzbach ist nicht nur Model und Schauspielerin, sondern gewann im Jahr 2015 sogar die Miss-Universe-Wahl! Seither kann sich die Deutsch-Philippinin über eine stetig wachsende Reichweite von mittlerweile knapp zwölf Millionen Followern freuen.

Auf ihrem Instagram-Kanal dokumentiert das Model seine Reisen und gibt den Fans täglich Einblicke in seinen Alltag und seine Kultur. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass Pia durch ihre hohe Follower-Anzahl ihre Urlaube in Marrakesh, Santorini und Co. von Unternehmen und Hotels gestellt bekommt, um sie auf ihrem Account schön in Szene zu setzen.

Manuel Neuer (manuelneuer) – 11,5 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by Manuel Neuer (@manuelneuer)

Der Lieblingstorwart der Deutschen darf in dieser Aufzählung natürlich nicht fehlen. Manuel Neuer ist sowohl Spieler beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft als auch ein echter Sport-Influencer. Seinen Account nutzt der Torhüter, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde und mit den Bayern 2013 und 2021 das Triple gewann, eher professionell und gibt nur wenige Einblicke in sein Privatleben.

Neben seinen Werbe-Deals mit Unternehmen wie „Adidas“ zeigt der National-Torwart im Netz regelmäßig sein Herzensprojekt: Mit der „Manuel Neuer Kids Foundation“ hilft er bedürftigen Kindern und unterstützt sie mit Bildungsprojekten.

Bastian Schweinsteiger (bastianschweinsteiger) – 12,3 Mio. Abonnenten

Den Account des ehemaligen Fußballnationalspielers verwaltet Bastian Schweinsteiger offenbar selbst, denn er zeigt seinen Fans regelmäßig süße Selfies von ihm und seiner Frau Ana Ivcanovic, die als ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin auch mehr als 1,5 Millionen Follower hat.

Sein Profil nutzt der frühere Bayern-Star, außerdem, um seine nächsten TV-Auftritte anzukündigen und Werbekampagnen, bei denen er mitgewirkt hat, zu teilen. Der Weltmeister von 2014 verfügt ebenfalls über viele internationale Abonnenten aus seiner Zeit bei Manchester United und Chicago Fire.

Marco Reus (marcinho11) – 10,8 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by Marco Reus (@marcinho11)

Ziemlich gelb-lastig ist der Instagram-Feed des deutschen Nationalspielers Marco Reus. Der Fußball-Profi ist nämlich auch Stürmer und Kapitän bei Borussia Dortmund.

Das Profil des Fußballers ist eine gute Mischung aus professionellen Beiträgen zu seiner Fußballerkarriere und Fotos aus seinem Privatleben. Immer häufiger posiert er für Instagram nicht nur mit seiner Frau Scarlett, sondern auch mit seiner kleinen Tochter.

Außerdem ist der gebürtige Dortmunder das Werbegesicht der bekannten Sportmarke „Puma“.

Pamela Reif (pamela_rf) – 8,4 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pamela Reif (@pamela_rf)



Mit ihrem top-trainierten Body ist Pamela Reif nicht nur in der Männerwelt beliebt, sondern fungiert auch als Vorbild für viele junge Mädchen. Die junge, durchtrainierte Frau präsentiert auf Instagram ihren Körper, zeigt regelmäßig ihre Workout-Routine und gibt ihren Followern Tipps und Tricks mit auf deren Fitness-Journey.

Pamela Reif hat sich mittlerweile in der Branche so stark etabliert, dass man selbst im Supermarkt nicht an ihr vorbeikommt: Mit ihrem Unternehmen „naturally_pam“ vertreibt die Influencerin gesunde und fitness-orientierte Snacks. Selbst ihrem Zweit-Account „pamgoesnuts“, der die Fans mit gesunden Rezepten versorgt, folgen knapp eine Million Menschen.

Mario Götze (mariogotze) – 7,9 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by MARIO GÖTZE (@mariogotze)

Wie entzückend die kleine Familie Götze ist, können Fans nicht nur auf dem Account von Mario Götze sehen, sondern auch auf dem seiner Frau Ann Kathrin, die ebenfalls eine beachtliche Reichweite von 1,3 Millionen Abonnenten hat.

Wie viele seiner Kollegen setzt auch Mario Götze sich für die Kinder- und Jugendförderung ein. Dafür wurde er 2020 sogar mit dem Landesverdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet!

Auf Instagram zeigt der WM-Held von 2014 zwar oft seinen Sponsor Nike, gibt aber natürlich auch Einblicke in seinen Alltag als Spieler beim PSV Eindhoven.

Bibi Claßen (bibisbeautypalace) – 7,8 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by ! Bibi (@bibisbeautypalace)

Ein echtes Urgestein der deutschen Influencer-Szene ist Bibi Claßen. Sie begann im Jahr 2012 den YouTube-Kanal „BibisBeautyPalace“, der sich um Themen wie Produkttests, Make-Up und Mode drehte. Mit den Jahren hat es die Influencerin geschafft, ihre Marke immer weiter auszubauen. Inzwischen betreibt sie mit „Bilou“ ihre eigene Pflegemarke.

Mit Bibi haben sich aber auch ihre Inhalte, die sie auf ihren zahlreichen Social-Media-Kanälen verbreitet, gewandelt: Die Kölnerin ist mittlerweile verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam mit ihrem Mann filmt sie vor allem Videos, die ihren Alltag als Familie zeigen.

In der Vergangenheit hat sie schon so manch einen Shitstorm miterleben müssen wie beispielsweise im Jahr 2017, als sie ihren ersten Song veröffentlichte, der bei den Internetnutzern nicht wirklich gut ankam. Bis heute hat das Video wesentlich mehr Dislikes (3,2 Mio.) als Likes (592.840).

Ihre Fans beglückt die junge Mutter neben ihren zahlreichen Produktplatzierungen auch mit großen Gewinnspielen.

Dagmar Kazakov (dagibee) – 6,5 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by Dagi (@dagibee)

Die Blondine ist schon lange im Influencer-Game. Bekannt wurde „Dagibee“ durch ihren damaligen Freund „Liont“, mit dem sie regelmäßig lustige Couple-Videos auf YouTube stellte.

Heute ist die Düsseldorferin mehr auf Instagram als auf YouTube unterwegs. Dort bewirbt sie nicht nur ihre Kooperationspartner, sondern auch ihre eigene Kosmetik- und Mode-Marke. Mit ihrem Mann, dem Creative Director Eugen Kazakov, hat sie außerdem eine eigene Plattenfirma gegründet.

Und auch Dagis Schwester, die 16-jährige Leni, ist mit 1,4 Millionen Abonnenten eine echte Instagram-Größe.

Shirin Davidavicius (shirindavid) – 5,9 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid)



Was mit YouTube-Videos begann, ist zu einer Karriere als Rapperin und Instagram-Influencerin herangereift. Shirin David liebt Mode, Beauty und Fotos – perfekte Voraussetzungen, um Erfolg auf Instagram zu haben.

Doch die Rapperin provoziert auch gerne in knappen und figurbetonten Outfits, die sich immer eher an dem Style der 2000er orientieren, als irgendeinem aktuellen Trend zu folgen. Ihre provokante Art wurde im letzten Sommer sogar zum Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Mit ihrer Teilnahme in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2018 erreichte die „deutsche Nicki Minaj“ auch bei einem breiteren Publikum Bekanntheit.

Dadurch, dass sich die Hamburgerin mittlerweile mehr auf ihre Musik konzentriert, sind auf ihrem Instagram-Account weniger Werbe-Kooperationen zu finden.

Julian Claßen (julienco_) – 5,5 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by ! Julian (@julienco_)

Nicht nur Bibi Claßen ist in der deutschen Instagram-Szene super erfolgreich, sondern auch ihr Mann Julian. Auch er zeigt auf seinem Instagram täglich Bilder der kleinen Familie und teilt seine schönsten Momente mit seiner Community. Mittlerweile haben die beiden Influencer sogar das Gesicht ihres kleinen Sohnes Lio gezeigt.

Immer wieder lässt sich das Paar auch lustige Pranks einfallen, mit denen es seine Fans unterhalten kann.

Paola Maria Koslowski (paola) – 4,7 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von P A O L A M A R I A (@paola)



Die gebürtige Italienerin Paola Maria ist mit einem echten YouTube-Urgestein verheiratet: Sascha Koslowski startete im Jahr 2008 mit seinem Bruder Dima zusammen den Kanal „Die Aussenseiter“, auf dem die Beiden in die verschiedensten Rollen schlüpften, um ihre Zuschauer zu unterhalten.

Das Paar hat mittlerweile ebenfalls zwei kleine Kinder. So entstehen regelmäßig niedliche Familien-Pics aus ihrer Wahlheimat Dubai, die die Influencerin mit ihren Followern teilt. Auch einen gemeinsamen Podcast hat das Paar gestartet.

Dass sich ihr Account entwickelt hat, erkennt man aber auch an ihren Anzeigenpartnern, die mittlerweile wesentlich ausgewählter sind. Mit ihrem 2018 erschienen Buch „Call of Beauty“ brachte die Beauty- und Lifestyle-Ikone ihren Fans essentielle Make-Up-Basics näher.

Julien Zheng Zheng Kho Budorovits (julienbam) – 4,3 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by Julien Bam (@julienbam)

Auch bei Julien begann die Influencer-Karriere auf YouTube. Mit lustigen und aufwendig produzierten Videos überzeugte er damals fast sechs Millionen Menschen von sich. Ende 2019 gab der Aachener schließlich sein YouTube-Aus bekannt.

Seither gibt er seinen Abonnenten auf Instagram Einblicke in sein Leben, die einfach nur Freude bereiten sollen. Hier zeigt er sich mit Freunden und Kollegen wie dem bekannten YouTuber „Rezo“.

Doch nur, weil seine YouTube-Karriere beendet ist, reißt der Erfolg für Julien nicht ab: Vor wenigen Wochen gab er bekannt, dass er in Kooperation mit Netflix eine Original Serie produziere. Dass er mehr Fokus auf kreative Inhalte als auf Werbekooperationen legt, sieht man Juliens Account definitv an.

Julian Draxler (draxlerofficial) – 4,6 Mio. Abonnenten

View this post on Instagram A post shared by Julian Draxler (@draxlerofficial)

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Draxler zeigt auf Instagram nicht nur die neuesten Bilder zu seinen vergangenen Spielen, sondern teilt auch ganz offen die Beziehung zu seiner Freundin Sethanie Taing.

Außerdem setzt sich der Fußballer aktiv für bedürftige Kinder ein. Vor allem für die Kinderhilfsorganisation „Unicef“ macht er sich mit seiner großen Reichweite stark.

Stefanie Giesinger (stefaniegiesinger) – 4,3 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger)



Nur eine weitere klassische GNTM-Siegerin? Denkste! Stefanie Giesinger gewann im Jahr 2014 die 11. Staffel der berühmten Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“. Anschließend ging sie jedoch einen anderen Weg als ihre Vorgängerin. So setzte sie von Anfang an auf einen prominenten Auftritt in den sozialen Medien.

Ihr Selbstbild hat sich jedoch über die Jahre gewandelt. In der Sky-Original-Doku „Her Story“ berichtet die Schönheit, dass sie zwar immer noch Spaß am Modeln habe, sich jedoch vermehrt auf ihre soziale Verantwortung konzentrieren wolle. Das verkörpert auch ihre Instagram-Präsenz.

Außerdem ist die Influencerin an einem nachhaltigen Eis-Unternehmen (lycka) beteiligt und gründete gemeinsam mit ihrem englischen Freund Marcus Butler, der ebenfalls ein bekannter Blogger ist, die nachhaltige und umweltschonende Modemarke nuin, die mittlerweile durch ihre trendigen Schnitte besonders in der jungen Zielgruppe beliebt ist.

Lena Meyer-Landrut (lenameyerlandrut) – 4,3 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut)



Spätestens seit ihrer Teilnahme beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 ist vielen Deutschen der Name Lena Meyer-Landrut ein Begriff. Über die Jahre hat es die Sängerin aber auch geschafft, eine beachtliche Social-Media-Reichweite aufzubauen. Auf ihrem Instagram-Account bewirbt sie nicht nur ihre neuen Songs, sondern auch die Produkte ihrer Werbepartner, wie beispielsweise L’Oréal.

Leonie Hanne (@leoniehanne) – 4,1 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leonie Hanne (@leoniehanne)

Leonie Hanne ist in der Modewelt ein echter Superstar. Die 33-Jährige kreiert für Instagram und Co. gemeinsam mit ihrem Freund Content rund um Fashion und ist damit super erfolgreich. Zahlreiche Kooperationen mit High-Fashion-Brands wie Dior und Chanel sind auf Leonie Hannes Instagram-Account keine Besonderheit. Kein Wunder also, dass die gebürtige Hamburgerin über vier Millionen Follower um sich scharrt.

Caroline Daur (@carodaur) – 3,5 Mio. Abonnenten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Caroline Daur (@carodaur)

Gestartet hat Caro Daurs Social-Media-Karriere ursprünglich ausschließlich mit Fotos, Videos und Co. zu den angesagtesten Modetrends und -marken. Doch mittlerweile hat sich die erfolgreiche deutsche Influencerin ein ganzes Imperium auf Instagram, TikTok und YouTube aufgebaut: Zu ihren Themen zählt mittlerweile auch Fitness-Content. Mit ihrem dreimonatigen „Daurpower“-Fitnessprogramm begeistert sie ihre Follower und selbst das Cover der „Women’s Health“ zierte die Hamburgerin bereits.

