Nach monatelanger Funkstille: Youtube-Star Bibi gibt Lebenszeichen bei Instagram

Nach langer Online-Stille hat Youtuberin Bianca „Bibi“ Claßen mit einem Kommentar unter einem Instagram-Post für Begeisterung bei ihren Fans gesorgt. So sendete Claßen am Donnerstag (28. Dezember) auf dem Profil des Life-Coachs Timothy Hill Glückwünsche zur neuen Website: „Ich freue mich so sehr für dich! Auf das du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst“, schrieb die 30-Jährige. Die Reaktionen folgten prompt: „Du lebst?“, schrieb eine Userin. „Wir vermissen dich“, eine andere. Und eine dritte: „Bibi bitte komm zurück“.

Bianca und ihr Ehemann Julian „Julienco“ Claßen galten als Deutschlands erfolgreichstes Youtuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Die Jugendfreunde aus Köln hatten im September 2018 geheiratet. Einen Monat später kam ihr erster Sohn auf die Welt. Ende März 2020 wurde ihr zweites Kind geboren. Im Mai 2022 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Danach wurde es still um Bibi. Der letzte Post auf ihrem Instagram-Profil stammt vom 1. Mai 2022, die Bildunterschrift wurde am Donnerstag in „Focus“ geändert.

dpa