Deutsche Influencer: Die 20 beliebtesten Instagram-Stars 2024

Mit Bildern und Videos Trends zu setzen und dabei Millionen von Menschen zu erreichen – das ist das Daily Business von vielen Influencern. Sie sind die Meinungsführer in den sozialen Medien, denn ihnen ist es über die Jahre gelungen, sich als echte Medienmarken zu etablieren. Dabei drehen sie ihren Fans und Followern nicht nur Produkte fremder Marken an, sondern auch die ihrer eigenen Labels.

Die Top 20 erfolgreichsten Instagram-Influencer aus Deutschland

Die Influencer-Landschaft ist kunterbunt und reicht von Model-Legenden über Sportler bis hin zu Influencer-Größen. Doch wer sind die erfolgreichsten deutschen Meinungsführer im Netz? Wir haben uns für euch auf Instagram genauer umgeschaut und listen euch die Personen mit den meisten Abonnenten auf:

1. Toni Kroos (toni.kr8s) – 48 Mio. Abonnenten

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat im Instagram-Vergleich mit Abstand die Nase vorn. Kein Wunder, schließlich war er durch seinen Vertrag bei Real Madrid bis Sommer 2024 in der internationalen Fußballwelt ein bekannter Spieler und hat dadurch weltweit Fans. Um einen derart großen Instagram-Account zu verwalten, wird hinter dem Profil des deutschen Fußballprofis womöglich eine Agentur stehen, die die täglichen Postings und Stories übernimmt.

Auffallend positiv ist trotzdem, dass der Instagram-Star seinen Account eher selten für Produktwerbung nutzt. Und wenn, dann vermehrt in eigener Sache: Der Fußballprofi hat beispielsweise seinen eigenen Podcast („Einfach mal Luppen“) zusammen mit seinem Bruder, der wöchentlich ausgestrahlt wird. Der Ex-Mittelfeldstar hat außerdem gemeinsam mit dem Streamer Eligella alias Elias Nerlich die eigene Fußball-Liga „The Icon League“ ins Leben gerufen.

2. Mesut Özil (m10_official) – 28 Mio. Abonnenten

Mesut Özil findet nicht nur Anklang in der deutschen Medienlandschaft, sondern auch in der türkischen. Der frühere deutsche Nationalspieler spielt aktuell beim türkischen Verein Fenerbahce Istanbul. Auch bei ihm ist auffällig, dass seine Follower internationaler sind. Sie kommen aus der Türkei, aus Spanien (Özil spielte einst für Real Madrid) und aus England, da er viele Jahre für den FC Arsenal aus London auflief. Das Besondere an dem Account des Spielers ist vor allem, dass er seinen Followern immer wieder Einblicke in sein Privatleben mit seiner Frau Amine und seiner kleinen Tochter Eda gewährt.

Auch in Sachen Selbstvermarktung hat sich der Weltmeister von 2014 ein zweites Standbein aufgebaut: Über Instagram bewirbt er regelmäßig sein Label „m10streetwear“, das – wie der Name bereits sagt – casual Sweater, T-Shirts und Co. vertreibt.

3. Lena Mantler – 21 Mio. Abonnenten

Die Zwillingsschwestern Lisa und Lena Mantler aus Stuttgart sind vor allem durch TikTok bekannt geworden. Dort waren sie international gefeierte Content-Producer und begeisterten ihre Fans mit kreativen Lipsynch- und Tanz-Videos. Zu dieser Zeit waren die beiden häufig in Amerika unterwegs und bauten sich so ein internationales Netzwerk auf. Dadurch ergatterten sie viele Werbe-Deals mit bekannten Mode- und Beauty-Marken.

Durch die Transformation der App Mucial.ly zu TikTok änderten sich jedoch auch die gezeigten Inhalte. Als Konsequenz gaben Lisa und Lena das Ende ihrer „Musical.ly-Karriere“ bekannt, da sie sich mit der neuen Ausrichtung der Plattform nicht mehr identifizieren konnten.

Nach einigen Jahren als Instagram-Stars haben sich die Zwillinge von ihrem gemeinsamen Account „lisaandlena“ getrennt. Lisa ist mittlerweile mit Jonas Jay verheiratet und lebt dort in einem Van in Australien, Lena arbeitet als Fashion-Model und führt den Kanal auf eigene Faust weiter.

4. Bastian Schweinsteiger (bastianschweinsteiger) – 17,2 Mio. Abonnenten

Den Account des ehemaligen Fußballnationalspielers verwaltet Bastian Schweinsteiger offenbar selbst, denn er zeigt seinen Fans regelmäßig süße Selfies von ihm und seiner Frau Ana Ivanovic, die als ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin auch mehr als 1,5 Millionen Follower hat.

Sein Profil nutzt der frühere Bayern-Star, außerdem, um seine nächsten TV-Auftritte anzukündigen und Werbekampagnen, bei denen er mitgewirkt hat, zu teilen. Der Weltmeister von 2014 verfügt ebenfalls über viele internationale Abonnenten aus seiner Zeit bei Manchester United und Chicago Fire.

5. Marc ter Stegen (mterstegen1) – 16,7 Mio. Abonnenten

Hinter Kroos, Özil und Schweini kommt ein vierter Fußballer, der sicherlich auch über eine große internationale Fangemeinde verfügt. Immerhin spielt Marc-André ter Stegen seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland, sondern beim FC Barcelona.

Der gebürtige Mönchengladbacher steht in der Nationalmannschaft hinter Manuel Neuer, bei den Instagram-Followern ist die Reihenfolge umgekehrt. „MatS“ nutzt seine Reichweite in erster Linie aber nur dazu, um Statements zu den Spielen mit Barca abzugeben und den ein oder anderen Familien-Schnappschuss zu präsentieren.

6. Marco Reus (marcinho11) – 16 Mio. Abonnenten

Ziemlich gelb-lastig ist der Instagram-Feed des deutschen Nationalspielers Marco Reus. Der Fußball-Profi ist nämlich auch Stürmer und Kapitän bei Borussia Dortmund.

Das Profil des Fußballers ist eine gute Mischung aus professionellen Beiträgen zu seiner Fußballerkarriere und Fotos aus seinem Privatleben. Immer häufiger posiert er für Instagram nicht nur mit seiner Frau Scarlett, sondern auch mit seiner kleinen Tochter.

Außerdem ist der gebürtige Dortmunder das Werbegesicht der bekannten Sportmarke „Puma“.

7. Pia Wurtzbach (piawurtzbach) – 15 Mio. Abonnenten

Pia Wurtzbach ist nicht nur Model und Schauspielerin, sondern gewann im Jahr 2015 sogar die Miss-Universe-Wahl! Seither kann sich die Deutsch-Philippinin über eine stetig wachsende Reichweite von mittlerweile knapp zwölf Millionen Followern freuen.

Auf ihrem Instagram-Kanal dokumentiert das Model seine Reisen und gibt den Fans täglich Einblicke in seinen Alltag und seine Kultur. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass Pia durch ihre hohe Follower-Anzahl ihre Urlaube in Marrakesh, Santorini und Co. von Unternehmen und Hotels gestellt bekommt, um sie auf ihrem Account schön in Szene zu setzen.

Mittlerweile ist sie Speakerin und Autorin ihres Buches „Queen of the Universe“. Verheiratet ist sie mit dem Unternehmer Jeremy Jauncey.

8. Thomas Müller (esmuellert) – 15 Mio. Abonnenten

Mit der Bedeutung der Nutzernamens dürfte der ein oder andere internationale Fan Probleme haben. Es ist eine Anspielung auf Thomas Müllers Vorgänger als Publikumsliebling bei den Bayern – Gerd Müller. Seinen Humor und seine Posts verstehen sie dann allerdings, Müller ist fast immer auf Englisch unterwegs. Auf Instagram wollen über zehn Millionen Menschen dem ganz normalen Müller-Wahnsinn auf Schritt und Tritt verfolgen.

9. Manuel Neuer (manuelneuer) – 14 Mio. Abonnenten

Der Lieblingstorwart der Deutschen darf in dieser Aufzählung natürlich nicht fehlen. Manuel Neuer ist sowohl Spieler beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft als auch ein echter Sport-Influencer. Seinen Account nutzt der Torhüter, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde und mit den Bayern 2013 und 2021 das Triple gewann, eher professionell und gibt nur wenige Einblicke in sein Privatleben.

Neben seinen Werbe-Deals mit Unternehmen wie „Adidas“ zeigt der National-Torwart im Netz regelmäßig sein Herzensprojekt: Mit der „Manuel Neuer Kids Foundation“ hilft er bedürftigen Kindern und unterstützt sie mit Bildungsprojekten.

10. Heidi Klum (heidiklum) – 12,1 Mio. Abonnenten

Wie viel müssen wir über Heidi Klum sagen? Aus dem bescheidenen Bergisch Gladbach stammend zählt sie seit vielen Jahre zu den berühmtesten Deutschen weltweit. Von Klum gibt es auf Instagram allerlei – manchmal Familienbilder mit Ehemann Tom oder Tochter Leni, die Werbung für die eigenen Formate in Deutschland und den USA kommt allerdings auch nicht zu kurz. Auch freizügige Einblicke gewährt sie immer wieder.

Seit mittlerweile 19 Staffeln geht die Mode-Mama gemeinsam mit Prosieben auf die Suche nach „Germany’s Next Topmodel„.

11. Jerome Boateng (jeromeboateng) – 10 Mio. Abonnenten

Ein kurzes Intermezzo in England, nach vielen Jahren beim FC Bayern mit dem Schritt nach Frankreich – aber spätestens seit der WM 2014 ist Jerome Boateng ein großer Name im Weltfußball. So sieht es auch bei Instagram aus, knapp neun Millionen Fans hat er auf Social Media.

12. Younes Zarou (youneszarou) – 9,6 Mio. Abonnenten

Durch Younes Zarou dürfte sich der ein oder andere schon alt fühlen. Denn um seine Bekanntheit ganz nachvollziehen zu können, müsst ihr schon auf TikTok – quasi eine Generation weiter als Instagram – sein. Dort ist Zarou noch einmal populärer, aber natürlich folgt ihm ein Großteil seiner Fanbase auch auf Instagram. So kam er dann schnell auf über sechs Millionen Follower.

13. Pamela Reif (pamela_rf) – 9,1 Mio. Abonnenten

Mit ihrem top-trainierten Body ist Pamela Reif nicht nur in der Männerwelt beliebt, sondern fungiert auch als Vorbild für viele junge Mädchen. Die junge, durchtrainierte Frau präsentiert auf Instagram ihren Körper, zeigt regelmäßig ihre Workout-Routine und gibt ihren Followern Tipps und Tricks mit auf deren Fitness-Journey.

Pamela Reif hat sich mittlerweile in der Branche so stark etabliert, dass man selbst im Supermarkt nicht an ihr vorbeikommt: Mit ihrem Unternehmen „naturally_pam“ vertreibt die Influencerin gesunde und fitness-orientierte Snacks. Selbst ihrem Zweit-Account „pamgoesnuts“, der die Fans mit gesunden Rezepten versorgt, folgen knapp eine Million Menschen.

14. Jo Lindner (joesthetics) – 8,2 Mio. Abonnenten

Je geringer der Körperfettanteil, desto höher die Anzahl der Follower? Im Falle von Jo Lindner könnte das passen. Der wohl bekannteste deutsche Bodybuilder seiner Generation wird immer wieder mit Arnold Schwarzenegger verglichen. Wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen: Viele User, die ihm folgen, würden gerne so deinen Body haben.

15. Zedd (zedd) – 8,3 Mio. Abonnenten

Über viele Jahre lebte er in Kaiserslautern, mittlerweile ist die Welt das Zuhause vom DJ-Star Zedd. Wenn ihn nicht gerade eine Pandemie ausbremst, ist er im Grunde das ganze Jahr unterwegs, um auf der ganzen Welt Sets zu spielen. Das Gute? Die Fanbase ist deutlich überall präsent. Kaiserslautern hat rund 100.000 Einwohner, Zedds Followerzahl ist da natürlich deutlich höher.

16. Bibi Claßen (biancaheinicke) – 8,4 Mio. Abonnenten

Ein echtes Urgestein der deutschen Influencer-Szene ist Bibi Claßen. Sie begann im Jahr 2012 den YouTube-Kanal „BibisBeautyPalace“, der sich um Themen wie Produkttests, Make-Up und Mode drehte. Mit den Jahren hat es die Influencerin geschafft, ihre Marke immer weiter auszubauen. Inzwischen betreibt sie mit „Bilou“ ihre eigene Pflegemarke.

In der Vergangenheit hat sie schon so manch einen Shitstorm miterleben müssen wie beispielsweise im Jahr 2017, als sie ihren ersten Song veröffentlichte, der bei den Internetnutzern nicht wirklich gut ankam. Bis heute hat zählt das Video über 66 Millionen Views.

Mit ihrem langjährigen Partner Julien Claßen ist sie mittlerweile getrennt. Die beiden verbindet trotzdem auf ewig die zwei gemeinsamen Kinder, Lio und Emily.

Nach rund 20 Monaten Social-Media-Pause zeigte sich die heute 31-Jährige erstmals Anfang 2024 wieder auf Instagram – mit einer emotionalen Botschaft.

17. Leroy Sané (leroysane) – 8,4 Mio. Abonnenten

In der Nationalmannschaft haben andere Fußballer, die in dieser Liste auftauchen, eine deutlich längere Karriere hinter sich, als Leroy Sané. Doch sowohl wegen seines Styles als auch wegen seiner Jahre in England bei ManCity sind aber wahrlich nicht nur deutsche Fans an Leroy Sané interessiert. So kommt der Bayern-Star dann auf eine solche Followerzahl.

18. Mario Götze (mariogotze) – 8 Mio. Abonnenten

Wie entzückend die vierköpfige Familie Götze ist, können Fans nicht nur auf dem Account von Mario Götze sehen, sondern auch auf dem seiner Frau Ann Kathrin, die ebenfalls eine beachtliche Reichweite von knapp 2 Millionen Abonnenten hat.

Wie viele seiner Kollegen setzt auch Mario Götze sich für die Kinder- und Jugendförderung ein. Dafür wurde er 2020 sogar mit dem Landesverdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet.

Auf Instagram zeigt der WM-Held von 2014 zwar oft seinen Sponsor Nike, gibt aber natürlich auch Einblicke in seinen Alltag als Spieler bei Eintracht Frankfurt.

19. Dagmar Kazakov (dagibee) – 6,7 Mio. Abonnenten

Die Blondine ist schon lange im Influencer-Game. Bekannt wurde „Dagibee“ durch ihren damaligen Freund „Liont“, mit dem sie regelmäßig lustige Couple-Videos auf YouTube stellte.

Heute ist die Düsseldorferin mehr auf Instagram als auf YouTube unterwegs. Dort bewirbt sie nicht nur ihre Kooperationspartner, sondern auch ihre eigene Kosmetik- und Mode-Marke. Mit ihrem Mann, dem Creative Director Eugen Kazakov, hat sie nicht nur eine eigene kleine Familie, sondern auch eine eigene Plattenfirma gegründet.

Und auch Dagis Schwester Leni ist mit über einer Million Abonnenten eine echte Instagram-Größe.

20. Julian Claßen (julienco_) – 6,3 Mio. Abonnenten

Nicht nur Bibi Claßen ist in der deutschen Instagram-Szene super erfolgreich, sondern auch ihr langjähriger Partner Julian. Mittlerweile gehen die beiden getrennten Wege, aber trotzdem zeigt der 29-Jährige regelmäßig Einblicke im Leben eines Familienvaters. Schließlich verbindet die beiden ihr gemeinsamer Sohn Lio und ihre gemeinsame Tochter Emily.

