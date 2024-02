Dagi Bee: Hat die Influencerin Burnout? Das ist bekannt

Mit einem ehrlichen und emotionalen Statement dürfte die Influencerin Dagi Bee viele ihrer Fans am Montag schockiert haben. In einem Video auf Instagram spricht sie über ihre mentale Gesundheit und offenbart, dass sie am Ende ihrer Kräfte sei. „Es wurde mir einfach alles zu viel“, so die Worte der 28-Jährigen, die sichtlich erschöpft und mitgenommen wirkt.

Seit rund drei Wochen war es still geworden um die junge Unternehmerin, die unter anderem im Kosmetik-, Mode- und Haferdrink-Geschäft mitwirkt. „Es ist einfach so viel passiert im Hintergrund, so viel Scheiße. So viel, dass ich einfach nicht die Kraft hatte, mich hier hinzusetzen, mit euch zu reden und normalen Content zu machen.“

Sie sei „ein bisschen durchgedreht im Kopf“, bringt es die Mutter eines zweijährigen Sohnes auf den Punkt. Bee gesteht: „Das sind halt die Schattenseiten einer Person des öffentlichen Lebens. Das ist schon nicht ohne“, und deutet mit ihren Händen das Gefühlswirrwarr in ihrem Kopf an.

„Ist das der Beginn von einem Burnout?“

Die genauen Gründe für ihren Zusammenbruch lässt die Influencerin offen. In einem Instagram-Posting mutmaßt sie von „Ist das der Beginn von einem Burnout?“ bis „Motivationsloch“ über „Winterdepression“. Es scheint, als könnte sie den Auslöser selbst nicht genau identifizieren. „Was ich weiß, ist, dass ich auf Stopp drücken muss, um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können“, so die 28-Jährige.

Im Großen und Ganzen gehe es ihr gut, beim Arzt sei sie nicht gewesen, erzählt die Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln. „Ich habe das alles mit mir selbst, mit meiner Familie und meinen engsten Freunden ‚gehandelt'“.

Fans und Promis unterstützen Dagi Bee

Mit ihrem ehrlichen Statement bricht Dagi Bee ein Tabu und zeigt, dass auch Influencer nicht unzerstörbar sind. Sie macht deutlich, dass es in Ordnung ist, nicht perfekt zu sein und sich Hilfe zu holen, wenn man am Limit ist.

Die Fans der Influencerin unterstützen sie mit zahlreichen Nachrichten: „Dagi, nimm dir doch so viel Zeit, wie du brauchst. Du bist auch nur ein Mensch und es bringt dir leider gar nichts, wenn sich dein Kopf irgendwann abschaltet und NEIN sagt. Verbringe Zeit mit deinen Liebsten und mache mehr für deine Seele“ und „Lass dir von keinem sagen, dass du irgendwelche Pflichten hast, Gesundheit geht vor!“, schreiben ihre Anhänger.

Auch Promi-Kollegen, wie Sallys Welt, Make-up-Artist Marvyn Macnificent, Moderatorin Aminata Belli und Youtube-Star Julien Bam senden Genesungswünsche unter dem Post. Ihr Ehemann Eugen Kazakov schreibt: „Immer für dich da!“ und dementiert mit einem roten Herzchen sämtliche Trennungsgerüchte.

Influencer-Hauptstadt Düsseldorf: Diese erfolgreichen Social-Media-Stars sind hier zu Hause

Auch Bibis Beauty Palace von mentalen Gesundheitsproblemen geprägt

Die Situation von Dagi Bee erinnert unweigerlich an die ihrer Social-Media-Kollegin Bianca Claßen (Bibis Beauty Palace), die Anfang des Jahres mit einem ähnlichen Statement für Aufsehen sorgte.

Im Unterschied dazu verabschiedet sich die Düsseldorferin keinesfalls aus der Social-Media-Welt, es soll aber insgesamt ruhiger auf ihren Kanälen werden. Sie schreibt: „Bin bald wieder ganz die alte, das weiß ich“.

