New York Rolls mitten in Köln: Hier bekommt ihr die hippen Croissants – und so schmecken sie

Der Hype hält an – und hat es von New York (USA) bis ins über 6000 Kilometer entfernte Köln (NRW) geschafft: Die New York Rolls sind in der Domstadt angekommen. Seit Wochen werden die gerollten und gefüllten Croissants auf Instagram, TikTok und Co. gefeiert – zu Recht wie wir finden. Denn der zuckersüße Kuchenersatz aus Blätterteig und Cremefüllung kann einiges und ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Da ist für jeden die richtige Croissant-Rolle dabei. Wir verraten euch, wo ihr den neuen Food-Trend in Köln bekommt, wie er schmeckt und wie viel ihr hinblättern müsst, um im Blätterteig-Himmel zu schweben.

>> Rocket Rice in Köln: Auf der Ehrenstraße gibt’s jetzt Milchreis to go <<

Törtchen Törtchen in Köln: Hier gibt es die New York Rolls in drei Sorten

Bei Törtchen Törtchen (etwa auf der Apostelnstraße oder am Dom) gibt es die neuen angesagten New York Rolls seit dem 15. September. Die Patisserie ist auf den Hype aufgesprungen und damit sehr erfolgreich: „Die Rolls sind täglich ausverkauft. Alle gehen weg. Es ist unglaublich“, verrät uns Verkäuferin Ida im Store auf der Apostelnstraße (Innenstadt). Dabei sind die leckeren Croissant-Rollen nicht gerade günstig. Eine New York Roll kostet stolze 4,90 Euro.

Bei Törtchen Törtchen gibt es drei verschiedene Füllungen: Schokolade, Pistazie und Himbeer-Vanille. Letztere haben wir für euch getestet und sind begeistert. Der Teig ist dichter gebacken als beim normalen Croissant, damit die Füllung in der Rolle auch hält, wie uns die Angestellte erklärt. Außen schmeckt das Croissant knusprig, süß und karamellisiert. Die Füllungen aus Pudding sind ein Hochgenuss. Das absolute Highlight der New York Roll ist das Frosting on top, welches auf Creamcheese-Basis zubereitet und mit frischen Zutaten (entweder Himbeeren, Pistazien und Schokoladensplittern) garniert wird.

New York Rolls: Kuchen oder Frühstücksersatz?

Bei Törtchen Törtchen werden die meisten Rolls in der Nachmittagszeit verkauft. Ida: „Für unsere Kunden ist das eher ein Kuchenersatz. Es mag aber sein, dass in unserer Filiale am Hauptbahnhof auch morgens schon einige weggehen.“ Im Sommer 2023 hatte Törtchen Törtchen einen Pop-up-Store namens Soul Sweets in Domnähe aufgemacht. Der Store befindet sich an der Burgmauer 6. Auch hier bekommt ihr die New York Rolls, Macarons und selbstgemachtes Eis.

Törtchen Törtchen in der Innenstadt

Adresse: Apostelnstraße 19, 50667 Köln

Öffnungszeiten: tägl. 11-18 Uhr

Anfahrt mit den KVB: Neumarkt

Übrigens: Es ist nicht das erste mal, dass das Croissant neu erfunden wurde. Vor genau einem Jahr hatte Madame Croissant im Friesenviertel mit gefüllten Croissants in der herkömmlichen Form eröffnet. Hier mehr zu dem Food-Trend von 2022 nachlesen.