Flow Club Düsseldorf – exklusive Einblicke in den neuen Nachtclub

In die Liste der Bars und Diskotheken der Düsseldorfer Altstadt reiht sich in Kürze eine neue Anlaufstelle für ausgelassene Partynächte ein: der Flow Club. Tonight News hat die neue Location noch vor der Eröffnung exklusiv unter die Lupe genommen.

Neue Disko in Düsseldorf: Das erwartet euch im Flow Club

Die Räumlichkeiten des Flow Clubs sollten Altstadt-Partygängern bereits bekannt sein: Die neue Diskothek zieht in die ehemaligen vier Wände des Silq in der Mertensgasse.

Wie bereits im Silq verteilt sich das Partygeschehen auch im Flow Club auf zwei Ebenen: Auf der unteren könnt ihr an der Bar oder auf den zahlreichen Sitzgelegenheiten Platz nehmen und gemütlich mit euren Freunden vorglühen, wer danach Lust aufs Tanzen hat, kann im oberen Geschoss auf dem Dancefloor die Hüften schwingen.

Gefeiert wird hier jedoch zu anderer Musik als im Vorgänger: Während das Silq für Auftritte von DJs aus dem elektronischen Musikbereich bekannt war, soll im Flow Club ein „gemischter Partysound“ gespielt werden, wie ein Betreiber Tonight News verrät. Gäste bekommen demnach einen „Mix, aus allem, was man auch im Radio hört“, auf die Ohren.

Doch nicht nur musikalisch möchte man sich vom Silq abgrenzen, auch das Innenleben erstrahlt im frischen Glanz.

Vom einst cleanen und schlichten Interior des Silq ist nach der dreiwöchigen Umbauphase kaum etwas übrig geblieben, stattdessen zieren nun großflächige Graffitis und Tags, die die Betreibern selbst entworfen und aufgemalt haben, die Wände der Diskothek. Besonders eindrucksvoll kommt die Sprühkunst auf der Treppe hoch zum Tanzbereich zur Geltung (mehr Eindrücke erhaltet ihr in unserer oben angehangenen Bildergalerie).

Mit all dem möchte das Team dem Flow Club einen jüngeren Touch verleihen. Das heißt jedoch nicht, dass eine vornehmlich jugendliche Zielgruppe angesprochen werden solle, vielmehr sei die neue Diskothek als ein „cooler Laden für jedermann“ gedacht. Auf Dresscodes wird ebenfalls verzichtet, stattdessen möchte der Flow Club seinen Gästen „ausgelassene Feiern ohne Schickimicki“ ermöglichen und eine „Anlaufstelle werden, wo man immer hingehen kann.“

Highlights am großen Flow-Eröffnungswochenende

Um den Party-Hotspot gebührend einzuweihen, hat man sich für die Gäste zum Eröffnungswochenende am 26. und 27. Januar etwas besonderes überlegt: Am Freitag legt die Tech-House-Künstlerin Aenna Caelum auf, während sich Nachtschwärmer am Samstag auf ein Set von MBP – Must Be Played freuen dürfen.

Neugierige Nachtschwärmer können sich künftig jeden Freitag und Samstag ab 21 Uhr ein Bild von Düsseldorfs neuestem Ausgehladen machen. Jeweils ab 23 Uhr empfängt dann auch der Tanzbereich des Flow Clubs alle, die gerne das Tanzbein schwingen wollen. Das beste: Bis Karneval habt ihr freien Eintritt.

Adresse: Mertensgasse 4, 40213 Düsseldorf