Social Media-Ranking: Die beliebtesten Düsseldorfer Clubs und Bars

Die meisten Facebook-Likes, die höchste Follower-Anzahl: Wir haben uns die Social Media-Kanäle der Düsseldorfer Clubs und Bars vorgenommen und die Zahlen verglichen. Welche Ausgeh-Locations hier besonders gut abschneiden und die Top 10-Liste anführen, erfahrt ihr hier.

Instagram ist in den letzten Jahren für viele immer wichtiger geworden, trotzdem gehen die Zahlen hier noch weit auseinander: Die Anzahl der Facebook-Likes sind bei fast allen Locations deutlich höher, was unter anderem an den unterschiedlichen Kommunikations- und Darstellungsmöglichkeiten innerhalb der beiden Kanäle liegen mag.

Clubs Düsseldorf: Wie geht es 2022 mit dem Nachtleben weiter?

In Zeiten der Corona bedingten Club- und Diskotheken-Schließungen sind Facebook und Instagram wichtige Instrumente, um mit den Gästen in Kontakt zu bleiben. Was das Jahr 2022 bringen wird, kann keiner mit Sicherheit sagen. Viele Gastronomen hoffen endlich auf eine sichere und langfristige Perspektive – und darauf, dass sie wieder Gäste empfangen dürfen.

Eine gute Nachricht für das kommende Jahr gibt es auf jeden Fall: Die Mauer in der Düsseldorfer Altstadt wird unter einer neuen Geschäftsführung wieder öffnen – und vielleicht dann auch in unserem Ranking erscheinen.

Social Media-Ranking Facebook: Die zehn beliebtesten Düsseldorfer Clubs und Bars

1. Nachtresidenz 74.330 Personen gefällt das

2. Kasematten 63.170 Personen gefällt das

3. Rudas Studios 44.295 Personen gefällt das

4. Kuhstall 33.945 Personen gefällt das

5. Zakk 31.081 Personen gefällt das

6. Sub 30.294 Personen gefällt das

7. Knight Club 28.947 Personen gefällt das

8. Ufer 8 24.673 Personen gefällt das

9. Sir Walter 19.566 Personen gefällt das

10. Schlösser Quartier 16.861 Personen gefällt das

Social Media-Ranking Instagram: Die zehn beliebtesten Düsseldorfer Clubs und Bars

1. Sir Walter 18.300 Abonnenten

2. Nachtresidenz 13.700 Abonnenten

3. Rudas Studios 13.600 Abonnenten

4. Salon des Amateurs 9732 Abonnenten

5. Kuhstall 7014 Abonnenten

6. Elephant Bar 6460 Abonnenten

7. Oh Baby Anna 5853 Abonnenten

8. Ufer 8 5585 Abonnenten

9. Sub 4376 Abonnenten

10. Silq 3785 Abonnenten

Stand: 21. Dezember 2021

