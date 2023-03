Spatenstich für neuen Heinrich-Heine-Platz freut nicht jeden – Galeria-Kaufhof-Angestellte stinksauer

Ein 3000 Quadratmeter großer Heinrich-Heine-Platz und ein Luxus-Kaufhaus mit Feinkost-Abteilung und Designer-Handtäschchen: So sehen die Pläne der Stadt Düsseldorf für das ehemalige Carsch-Haus und den Vorplatz aus. Für die einen ein weiterer Schritt in Richtung Dekadenz, für die anderen ein Schlag ins Gesicht!

Denn: Das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) und die Galeria Kaufhof gehören beide zur Signa Real Estate Gruppe. Das KaDeWe soll nun in das 1915 erbaute Carsch-Haus-Gebäude mit neoklassizistischer Sandsteinfassade einziehen. Die Galeria Kaufhof nebenan soll derweil dichtmachen. Der Grund: Das Unternehmen ist pleite. Angestellte gingen beim Spatenstich am Dienstagmittag (28. März) auf die Barrikaden.

Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, Markus Bauer von David Chipperfield Architects und Vertretern des künftigen Mieters der KaDeWe Group, hat Signa Real Estate am Dienstagmittag (28. März) den ersten Spatenstich für den Umbau des Carsch-Hauses und die Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes gefeiert. Im ersten Schritt werde im April 2023 das Bestandsdach des Carsch-Hauses geöffnet, im Juli 2023 beginne die Herstellung des großzügigen Lichthofes, die Arbeiten an der Platzoberfläche sollen im März 2024 starten.

Wann öffnet das KaDeWe in Düsseldorf?

Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für Ende 2024 geplant, die Eröffnung des vierten Department Stores der KaDeWe Group im Frühjahr 2025. „Mit dem Spatenstich beginnt nun ein neues Kapitel für den Heinrich-Heine-Platz und das Carsch-Haus. Ich freue mich sehr über die Aufwertung dieses zentralen Ortes, der ein wichtiges Gelenk zwischen Schadowstraße/ Königsallee und der Altstadt mit dem Rhein darstellt“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

Marco Keller, Niederlassungsleiter von Signa Real Estate in Düsseldorf ergänzt: „Mit der umfassenden Renovierung des historischen Warenhauses wird nicht nur ein attraktives Einkaufserlebnis im Carsch-Haus selbst geschaffen. Gleichzeitig wird der Heinrich-Heine-Platz, einer der bedeutendsten Plätze der Landeshauptstadt, unter Berücksichtigung der Wünsche der Düsseldorfer Stadtgesellschaft neugestaltet und schafft ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität. Neue Baumpflanzungen und Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein, Fußgänger und Fahrradfahrer bekommen deutlich mehr Raum.“

Doch OB Keller weiß auch, dass die Pläne der Signa Real Estate Gruppe nicht bei allen gut ankommen. Denn das Traditions-Unternehmen Galeria Kaufhof gehört ebenfalls zur Gruppe. Im Carsch-Haus wird ein Luxus-Einkaufszentrum eröffnet und die Galeria-Filiale nebenan macht dicht, weil sie pleite ist? OB Keller will das Thema bei der feierlichen Baustellen-Eröffnung nicht ignorieren: „Es ist ein schmerzhafter Wandel im Handel“, so der Politiker. „Meine Sorge gilt den Beschäftigten. Sie sind morgen zum Gespräch im Rathaus eingeladen.“ Und: Beim Termin appelliert der OB auch direkt an die Signa, die Schließung der Galeria Kaufhof in Düsseldorf zu verhindern. Für seine Worte erntet Keller Applaus vom Publikum – darunter auch protestierende Kaufhof-Mitarbeiter.

Übrigens: Am Carsch-Haus-Bauzaun findet gerade Düsseldorfs größte öffentliche Fotoausstellung statt.

Düsseldorf: Was wird aus dem Heinrich-Heine-Platz?

Nach dem Entwurf des renommierten Architekturbüros David Chipperfield Architects wird auf dem Platz ein Lichthof errichtet, der in Zukunft als neuer Haupteingang ins Basement des Carsch-Hauses führt und die obere Platzebene mit den unterirdischen Verkaufsflächen verbindet. Die Öffnung des Platzes mit dem Lichthof, über den eine großzügig geschwungene Freitreppe in die untere Ebene führt, soll integraler Bestandteil des neu gestalteten Heinrich-Heine-Platzes werden.

„Unser Konzept sieht vor, den Heinrich-Heine-Platz mit dem Carsch-Haus als Einheit zu verstehen und das gesamte Ensemble schlüssig zusammenzubinden. Der Platz mit dem Lichthof wird dadurch als Ganzes erlebbar und großzügig bespielbar“, sagt Markus Bauer, Associate bei David Chipperfield Architects. Als zentraler, vitaler Ort im innerstädtischen Gefüge Düsseldorfs, kann der Heinrich-Heine-Platz so wieder eine ihm angemessene Rolle im gesellschaftlichen Leben Düsseldorfs einnehmen.“

Durch den Wegfall der Straßenführung von der Heinrich-Heine-Allee zur Kasernenstraße soll der Platz im Herzen der Stadt zudem mit rund 3000 Quadratmeter eine neue Großzügigkeit – fast dreimal so groß wie vor der Umgestaltung – erhalten.

KaDeWe im Carsch-Haus: Das erwartet Düsseldorf

Auf ca. 10.000 Quadratmetern und insgesamt sieben Etagen entsteht mit dem Carsch-Haus in Düsseldorf der vierte Department Store der KaDeWe Group in Deutschland, zu der das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München gehören. Im Lower Ground Floor des Carsch-Hauses, der sich im Basement unter dem Heinrich-Heine-Platz bis zur U-Bahn erstreckt, auf dem Ground Floor sowie vier oberirdischen Etagen entstehen künftig die Verkaufsflächen des Carsch-Hauses. Im fünften Obergeschoss stehen Kulinarik und Erholung im Vordergrund: mit einem Restaurant-/Café- und Lounge-Bereich mit Dachterrasse.

Das neue Kaufhaus ist an Dekadenz kaum noch zu übertreffen, wie der CEO der KaDeWe-Group beim Termin unterstreicht: „Mit der kuratierten, in Deutschland einzigartigen Markenvielfalt aus den Bereichen Fashion, Accessoires, Cosmetics und Food sowie einer Vielzahl an Services entsteht eine neue Destination in Düsseldorf. Wir verbinden Neues und Etabliertes, Luxuriöses und Progressives immer wieder neu miteinander und der lokale Spirit und die Verbindung zu Düsseldorf und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern ist uns dabei sehr wichtig. Das Carsch-Haus wird zum einen eine neue, inspirierende Erlebniswelt für die Metropolregion Düsseldorf, als auch der digitalste Department Store der Welt.“