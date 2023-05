„Open Space Gallery“ Düsseldorf: Öffentliche Fotokunstausstellung in der Altstadt bleibt länger erhalten

Seit Ende März hat sich der Bauzaun am Düsseldorfer Carsch-Haus in eine große, öffentliche Pop-up-Ausstellung verwandelt: der „OpenSpaceGallery“. Auf einer Länge von 150 Metern wird dort unterschiedlichste Fotokunst präsentiert.

Die Idee zur Pop-up-Ausstellung stammt vom renommierten Kurator Wolfgang Sohn und wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Signa Real Estate, das aktuell das Carsch-Haus renoviert, umgesetzt. Besucher können ein breites Spektrum der zeitgenössischen Fotografie von insgesamt 63 Künstlern, darunter Bob Gruen, Phillip Rathmer, Robert Schlesinger und Dieter Nuhr, rund um die Uhr anschauen. Damit die Motive richtig zur Geltung kommen, werden sie auf 2-mal-2-Meter großen Metall-Platten präsentiert. Eigentlich war die öffentliche Galerie bis zum 8. Mai geplant. Nun verlängert der Veranstalter die Ausstellung jedoch bis zum 25. Juni 2023.

„Open Space Gallery“ Düsseldorf: Kurator von Feedback überwältigt

Kurator Wolfang Sohn ist sehr dankbar, dass sein Foto-Projekt eine Verlängerung erhält. „Wir sind absolut überwältigt von dem umfangreichen und extrem positiven Feedback der Menschen unserer Stadt, aber auch vielen Besuchern der Fotostadt Düsseldorf“, sagt er in einer offiziellen Pressemittelung.

Durch seine langjährige Tätigkeit als Kurator vieler Ausstellungen konnte sich Sohn ein internationales, aber auch lokales Netzwerk in der Fotoszene aufbauen. Für ihn war es daher keine schwere Aufgabe, renommierte Künstler und junge Talente an den Start zu bringen. „Für mich ist Kunst Kommunikation, wir wollen über die Fotokunst mit der Öffentlichkeit kommunizieren, den Künstlern eine Plattform bieten, um mitten in der Stadt sichtbar zu werden“, beschreibt Sohn das Projekt.

„Mit dem neuen Carsch-Haus und der Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes schaffen wir eine neue Qualität im Herzen Düsseldorfs“, fügt Marco Keller, Niederlassungsleiter von Signa Real Estate in Düsseldorf, hinzu. „Wir freuen uns, dass wir schon während der Bauzeit zusammen mit Wolfgang Sohn einen künstlerischen Beitrag für die Stadtgesellschaft leisten können.“

Für die Zukunft sind sogar öffentliche, kostenfreie Führungen sowie „Meet and Greets“ mit einigen der Künstlern geplant.