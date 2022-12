Düsseldorf: Stadt erteilt Baugenehmigung für Edelkaufhaus

Das über 100 Jahre alte Carsch-Haus in Düsseldorf darf endlich saniert werden. Die Stadt Düsseldorf hat der österreichischen Signa-Gruppe die Baugenehmigung erteilt, so der Immobilienkonzern. 2024 soll das alte Gebäude dann endlich in neuem Glanz erstrahlen.

Zunächst hieß es noch, dass die Umbauten Ende 2023 fertiggestellt werden sollten, im vergangenen Monat wurde dies aber bereits revidiert und auf Ende 2024 verschoben. Dennoch soll dann auf 10.000 Quadratmetern das vierte Kaufhaus der „KaDeWe“-Gruppe entstehen, dessen Vorbilder bereits das „Alsterhaus“ in Hamburg und der „Oberpollinger“ in München sind. Im Gebäude befinden sich dann Edelmarken – und boutiquen, eine reichhaltige Feinkost-Abteilung inklusive Champagner-Bars sowie eine exquisite Inneneinrichtung.

Die Besucher sollen dann viel Platz genießen und im Luxus schwelgen können. Insgesamt fünf Etagen sollen dafür genutzt werden. So soll das Kellergeschoss sowie die vier Etagen darüber als Verkaufsflächen angeboten werden. Über allem thront dann ein Restaurant mit Dachterasse und eine Lounge soll dort eingerichtet werden.

Heinrich-Heine-Platz in Düsseldorf wird größer

Doch nicht nur das Carsch-Haus, sondern auch der Platz davor soll umgestaltet werden. So soll der Heinrich-Heine-Platz in einen Lichthof von Architekt David Chipperfield verwandelt werden. Am Ende soll er dreimal so groß sein wie zuvor und zum Kaufhaus hinführen. Dabei sollen die einzelnen Verkaufsflächen miteinander verbunden werden.

Allerdings muss mit großflächigen Sperren ab Ende Januar gerechnet werden. Marco Keller, Leiter der Niederlassung von Signa in Düsseldorf, erklärte in der „Rheinischen Post“ dazu: „Wir planen den Bauzaun für Kunstprojekte zur Verfügung zu stellen und bieten regelmäßig Baustellenführungen an.“