Über seine Stadtgrenzen hinaus ist Düsseldorf bekannt für seine Vielzahl an japanischen Restaurants und Cafés, die allerlei Köstlichkeiten aus Fernost servieren. In die Liste dieser reiht sich nun ganz neu das Kumo ein.

Die neue Location spezialisiert sich auf Desserts aus dem Land der aufgehenden Sonne. Eine ganz besondere Leckerei findet ihr dabei nur hier. Tonight News hat dem Kumo einen Besuch abgestattet.

Düsseldorf als idealer Standort für japanischen Food-Spot

Obwohl das Kumo erst Anfang Januar eröffnet hat, ist der kleine Laden an der Oststraße jetzt schon eine beliebte Anlaufstelle für süßes japanisches Streetfood. Vor allem an den Wochenenden haben sich vor dem Café bereits lange Schlangen mit hungrigen Gästen gebildet.

Zwischen all dem Trubel findet Chenxi Li dennoch Zeit für ein kurzes Gespräch mit Tonight News. Zusammen mit seiner Freundin Yuying Sun betreibt der 26-Jährige das Kumo. Im vergangenen Jahr sind die beiden in die Stadt gezogen. Düsseldorf hält Chenxi dabei für den perfekten Standort für sein Lokal. So sei die Landeshauptstadt sehr international und dank der großen asiatischen Community sehr offen gegenüber der japanischen Kultur.

Kumo in Düsseldorf: Pfannkuchen mal anders – Dorayaki

Der Name des Cafés bedeutet aus der japanischen Sprache übersetzt Wolke, wie Chenxi erklärt. Die beiden Besitzer spielen damit auf die fluffig weiche, wolkenähnliche Textur der Dorayaki an, welche im Kumo angeboten werden.

Vom Aussehen her erinnern sie an amerikanische Pancakes. Anders als bei der Variante aus Übersee werden hier jedoch zwei der Pfannkuchen übereinandergelegt und in der Mitte mit verschiedenen Toppings gefüllt.

Im Kumo habt ihr die Wahl zwischen roten Bohnen, Matcha-Creme, Oreo, Karamel-Creme, Maronen-Creme sowie einem Mix aus Matcha und roten Bohnen. Preislich schlagen die japanischen Pfannkuchen mit 3,90 Euro bis 4,80 Euro zu Buche. Da das Auge bekanntlich mitisst, werden die Pancakes mit dem Logo des Cafés verziert, welches aus der Feder von Yuying persönlich stammt.

Selbstverständlich durfte ein Geschmackstest nicht fehlen und so haben wir uns einmal quer durch alle vorhandenen Dorayaki-Sorten probiert. Dabei wurde das Kumo seinem Namen mehr als gerecht. Besonders gefallen hat uns die Ausführung mit Oreo-Keksen. Wer hingegen authentisch asiatischen Geschmack sucht, sollte zur Rote-Bohnen-Füllung greifen. Diese darf in fast keiner japanischen Süßspeise fehlen.