Von New York nach Düsseldorf: Erstes „The Cloud One“-Hotel Deutschlands öffnet nahe der Kö

„Wie auf Wolken schlafen“ – so stellt sich The Cloud One Hotels seinen Gästen vor. Dahinter stecken die Münchner Hoteliers der Motel-One-Gruppe. Bisher findet man das schicke Hotel ausschließlich in der US-Metropole New York City, doch schon bald soll die erste Unterkunft Deutschlands in Düsseldorf eröffnen. Wie sieht es aus, was kostet eine Nacht und worauf können sich Düsseldorfer freuen? Die ersten Infos findet ihr hier im Überblick.

Neues Hotel in Düsseldorf: Cloud One Hotel öffnet im Kö-Bogen

Im Dezember 2022 startete die Budget-Designkette Motel One mit der Marke The Cloud One Hotels in Downtown New York City, direkt gegenüber des World Trade Centers und 9/11 Memorial. Jetzt holt die Gruppe das Konzept erstmals nach Deutschland in die NRW-Landehauptstadt: Das Unternehmen will im Herbst am Kö-Bogen eröffnen. Auch in Hamburg soll noch dieses Jahr ein Standort eröffnen.

Das Portfolio der The Cloud One Hotels präsentiert sich jung, hip und modern: „Die Zweitmarke ist ein weiterer Treiber für unsere Expansion. Sie gibt uns noch mehr Flexibilität in der Entwicklung, sowohl bei Übernahmen von Bestandshotels als auch bei der Erschließung neuer Projekte und Märkte“, sagte Stefan Lenze, Co-CEO Motel One Group bei der Eröffnung des Hauses in New York im vergangenen Jahr. Lenze spricht weiter von einem „erstklassigen Design“ und „individuellem Frühstücks-, Musik- und Bar-Konzept“.

Cloud One Hotel in Düsseldorf: Neueröffnung noch dieses Jahr

Auf der Webseite der Hotelmarke wird die Eröffnung des Hotels am Joachim-Erwin-Platz in Düsseldorf für Oktober 2023 angekündigt. Doch wie das Hotel aussehen wird, wie viele Zimmer geplant sind und was eine Nacht kosten soll, ist bislang noch nicht bekannt. Die Unterkunft in Downtown New York City verfügt jedenfalls über 326 Zimmer auf 28 Etagen, einschließlich zweier Rooftop-Suiten.

Mit dem Start des Cloud One Hotels am Kö-Bogen könnten auch Düsseldorfer profitieren: Im New Yorker Hotel startet wöchentlich ein Afterwork-Event. Ab 17 Uhr sorgen DJs über den Wolken für beste Stimmung. Das wäre auch in Düsseldorf denkbar, doch dazu gibt es bisher keine genauen Planungen.

The Cloud One Hotel eröffnet neu in Düsseldorf: Wie wird es aussehen?

Fotos und Clips auf Instagram lassen erahnen, wie sich die neue Unterkunft nahe der Kö zeigen wird: Das Innendesign scheint ein Gefühl von urbanem Dschungel versprühen zu wollen. Natürliche Materialien und Pflanzen treffen auf lässige Sofas, Leuchten aus Bambus und Karton auf moderne Architektur im Industrie-Chic.

Dabei setzt die Marke auf ein nachhaltiges Hotelkonzept: Beispielsweise wird beim Einkauf von Lebensmitteln auf Regionalität geachtet. Im New Yorker Hotel bekommen die Gäste zum Frühstück Honig vom Bienenstock auf dem Hoteldach und selbst gemahlene Erdnussbutter. Auch vegane Speisen sind hier im Buffet zu finden. Außerdem gibt das Hotel an, gänzlich grünen Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Auch Textilien und Hygieneprodukte seien nachhaltig zertifiziert.

Cloud One Hotel in Düsseldorf: Das kostet eine Nacht

Die Preisgestaltung im Düsseldorfer Cloud One Hotel steht noch offen. Ob die Kosten mit dem Pionier-Hotel in New York mithalten können, ist bislang ebenso ungeklärt: Hier kostet eine Nacht im Zweibettzimmer 216 Euro – ohne Frühstück. Dafür gibt es ein 16 Quadratmeter großes Zimmer mit Kingsize-Bett. Das teuerste derzeit buchbare Zimmer kostet 325 Euro – mit zwei Queensize-Betten auf 20 Quadratmetern. Das Highlight unter den buchbaren Zimmern ist die Suite Cloud: Hier gibt es einen Panoramablick vom 28. Stock und eine eigene Rooftop-Terrasse. Die Preise variieren je nach Saison und Nachfrage. Ein Kind bis sechs Jahre übernachtet kostenlos.

Neben den zwei neuen deutschen Standorten der The Cloud One Hotels in Düsseldorf und Hamburg soll auch die Expansion der Marke Motel One fortgesetzt werden: Die Gruppe plant derzeit mit 28 neuen Häuser und weiteren 7040 Zimmern. Ende 2022 waren weltweit 88 Hotels mit 24.752 Zimmern in Betrieb.