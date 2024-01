Silq-Nachfolger steht fest: Dieser Club zieht in die Räumlichkeiten der Düsseldorfer Kult-Disko

Jahrelang galt der Silq-Club in der Düsseldorfer Altstadt als die Anlaufstelle für Liebhaber elektronischer Musik. Zahlreiche DJ-Größen, wie etwa Charlotte De Witte und Westbam, legten in der 2016 eröffneten Diskothek auf.

Doch nicht nur unter Künstlers war die Disko ein beliebter Ort: So wurde der Club 2022 zum fünftbesten Club in ganz Deutschland gewählt und reihte sich damit in die Liga von Nachtklub-Legenden wie dem Berghain in Berlin oder dem Bootshaus in Köln ein.

Silq-Club stellt nach knapp sieben Jahren den Betrieb ein

Was sich nach einer Erfolgsstory anhört, war allerdings nur von kurzer Dauer: So musste das Silq Ende 2023 nach rund sieben Jahren Betrieb seine Pforten schließen. Damit war es die zweite Diskothek für elektronische Musik, die 2023 von der Bildfläche der Düsseldorfer Club-Szene verschwand. Denn bereits Anfang des vergangenen Jahres musste der Techno-Club Golzheim seinen Betrieb einstellen.

Warum das Silq trotz seiner großen Beliebtheit dicht machen musste, ist nicht ganz klar. In einem Statement der Betreiber hieß es lediglich, dass eine Vielzahl von Faktoren, „die weit über das hinausgehen, was auf einer Tanzfläche stattfindet“, zur Schließung der Location geführt hätten. Mehr dazu lest ihr hier.

Mit einer riesigen Abschiedsparty vom 29. bis zum 31. Dezember 2023 konnten Freunde des Clubs ein letztes Mal im Silq feiern und sich von ihrer Lieblingsdisco verabschieden. Die schönsten Bilder des Abends könnt ihr in unserer Bildergalerie sehen.

Dieser Club zieht in die Räumlichkeiten des Silq

Wie es mit den Räumlichkeiten des Silq weitergehen sollte, war zunächst nicht bekannt. Nun scheint es allerdings Klarheit über einen möglichen Nachfolger in der Location zu geben: So poppte in den vergangenen Tagen ein neuer Account mit dem Namen „Flow Club“ auf Instagram auf, welcher angibt, demnächst in der Mertgengasse 4 in der Düsseldorfer Altstadt zu eröffnen – der ehemaligen Adresse des Silq.

Was Nachtschwärmer in der neuen Location erwartet, ist derzeit noch nicht ganz bekannt. Die drei Postings des Kanals geben lediglich die baldige Neueröffnung bekannt. Schaut man sich die Beschreibung und die Bilder des „Flow Club“ jedoch etwas genauer an, erkennt man, dass der Nachfolger wohl auf ein Misch-Konzept aus Bar und Club abzielt. So heißt es „Sip cool and dance to heated rhythms upstairs“ in der Bio des Accounts, zu Deutsch etwa: „Schlürf‘ cool und tanz oben zu heißen Rhythmen.“

