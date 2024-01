Hyde Brunch bringt traditionelles britisches Frühstück nach Düsseldorf

Düsseldorf ist um einen Food-Spot reicher: Mit dem Hyde Brunch hat eine neue Location zum Brunchen eröffnet. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein Café wie jedes andere. Stattdessen haben es sich das beiden Besitzer Melis und Kadir Akin zur Aufgabe gemacht, authentisch britisches Frühstück in die NRW-Landeshauptstadt zu bringen.

Das Paar lebte während ihres Studiums lange Zeit in London, wo es sich in die englische Brunchkultur verliebte. Zurück in Deutschland mussten die gebürtigen Neusser jedoch feststellen, dass es in Düsseldorf kein Restaurant gab, das ihrer Leidenschaft gerecht wurde. Kurzerhand entschlossen sie sich daher, ein Lokal nach ihren Vorstellungen zu eröffnen.

Im Januar ging der große Traum des Paares dann endlich in Erfüllung: Hyde Brunch öffnete seine Pforten für hungrige Frühstücks-Genießer. Tonight News hat die Location genauer unter die Lupe genommen.

Hyde Brunch in Düsseldorf: Konzept und Speisekarte

Schon beim Betreten des Lokals wird deutlich, dass sich Melis und Kadir deutlich von anderen Frühstücks-Cafés in Düsseldorf unterscheiden wollen. So wurde sich beim Interior des Ladens an britischen Vorbildern orientiert.

Hyde Brunch erstrahlt in kräftig grünen Tönen, denen durch hölzerne Möbel ein passender Kontrast gegeben wird. Für rustikalen Charme sorgt hingegen die Backsteinwand, welche dank der angebrachten Regalwand gemütlich und einladend wirkt. Dadurch entsteht eine Einrichtung, die in Düsseldorf ihresgleichen sucht.

In Sachen Speisen hat Hyde Brunch mehr als nur Baked Beans in petto. Die kleine, aber feine Karte bietet Frühstücksfreunden sowohl süße Leckereien, wie etwa Buttermilk Pancakes, hausgemachtes Porridge und Granola mit Früchten (je 11,90 Euro), als auch deftige Spezialitäten, beispielsweise Eggs Benedict (13,50 Euro) und verschiedene Omelettes (9,90 Euro), an. Das traditionelle English Breakfast (15,90 Euro) darf hier ebenfalls nicht fehlen.

Wie Melis im Gespräch mit Tonight News erklärt, sei der Kassenschlager derzeit jedoch das „Big Ben“: ein Brioche-Toast aus der Pfanne, getoppt mit Crème fraîche, Marmelade und Ahornsirup. Das Gericht schlägt mit 13,90 Euro zwar ein wenig zu Buche, ist den Preis aber definitiv wert. Im Geschmackstest wusste es mit seiner knusprigen Textur und angenehmen Süße zu überzeugen.

Frühstück gibt es hier rund um die Uhr, sodass sich Langschläfer die Köstlichkeiten auch am Nachmittag genehmigen können. Auch wer größeren Hunger mitbringt oder einen Lunchspot für die Mittagspause sucht, ist im Hyde Brunch bestens bedient. So serviert euch das Team täglich ab 12 Uhr verschiedene Burger mit hausgemachten Fritten (ab 13,90 Euro).

Hyde Brunch in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse und weitere Infos

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und sich selbst ein Bild vom Hyde Brunch machen will, der hat täglich von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Da sich die Location in unmittelbarer Nähe zur U-Bahn-Haltestelle Pempelforter Straße befindet, empfehlen wir euch eine Anreise mit dem ÖPNV. Die Station wird von den Linien U71, U72, U73 sowie der U83 bedient. Solltet ihr mit dem Auto kommen, könnt ihr dieses im Parkhaus Am Wehrhahn abstellen. Von dort aus ist es nur ein Katzensprung bis Hyde Brunch.

Um stundenlanges Anstehen vor dem Lokal zu vermeiden, nimmt das Restaurant Reservierungen über seinen Instagram-Kanal an. Alternativ könnt ihr euch einen Platz auch über die Website des Hyde Brunch sichern. Vor allem am Wochenende empfiehlt es sich, rechtzeitig einen Platz zu buchen.

Adresse: Am Wehrhahn 45, 40211 Düsseldorf