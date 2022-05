AnnenMayKantereit, 50 Cent und Co.: Die Mega-Konzerte in der Lanxess-Arena 2022

Ob Konzerte, Live-Shows oder KEC-Spiele: Die Lanxess-Arena ist aus Köln nicht mehr wegzudenken. Die Mega-Eventhalle lockt sowohl internationale Stars wie Justin Bieber als auch lokale Größen wie Björn Heuser regelmäßig nach Deutz, um rund 20.000 Gäste zu begeistern. Damit ihr keinen Termin verpasst, listen wir für euch die wichtigsten Highlights in der Lanxess-Arena auf.

Dua Lipa in der Lanxess-Arena

Mit ihrer „Future Nostalgia“-Tour begeistert sie Köln am 12. Mai 2022.

Howard Carpendale in der Lanxess-Arena

Der Sänger präsentiert am 13. Mai 2022 „Die Show meines Lebens“ in Köln.

a-ha in der Lanxess-Arena

Die Kultband a-ha rückt am 15. Mai 2022 das Henkelmännchen.

Tool in der Lanxess-Arena

Das Tool-Konzert findet am 17. Mai 2022 statt.

André Rieu in der Lanxess-Arena

Mit der großen Geburtstagstournee macht Rieu am 25. Mai 2022 in Köln Halt.

RAF Camora in der Lanxess-Arena

Der Rapper gastiert am 7. Juni 2022 in Köln.

Udo Lindenberg in der Lanxess-Arena

Udopium Live gibt’s in Köln am 10. und 11. Juni 2022 zu sehen.

Marc Anthony in der Lanxess-Arena

Als einzigen Termin in Deutschland hat der Ex von JLo sich das Henkelmännchen in Köln ausgesucht. Er tritt am 15. Juni 2022 auf.

Billie Eilish in der Lanxess-Arena

Das ausverkaufte Konzert der Amerikanerin findet am 21. Juni 2022 statt.

50 Cent in der Lanxess-Arena

Der Rapper aus den USA („Candy Shop“) bringt das Henkelmännchen am 28- Juni zum Vibrieren.

Celine Dion in der Lanxess-Arena

Weltstar Celine Dion kommt am 6. Juli 2022 nach Köln.

Alicia Keys in der Lanxess-Arena

Einen Tag später setzt Alicia Keys einen drauf. Sie gastiert am 8. Juli 2022 in der Lanxess-Arena.

Harry Styles in der Lanxess-Arena

Watermelon Sugar high wird das Henkelmännchen am 22. Juli 2022.

Sunrise Avenue in der Lanxess-Arena

Die Band kommt am 23. August 2022 nach Köln.

Peter Maffay in der Lanxess-Arena

Mit seiner Band rockt Peter Maffay am 25. August das Henkelmännchen.

Marianne Rosenberg in der Lanxess-Arena

Der Schlagerstar sing am 12. September.

Machine Gun Kelly in der Lanxess-Arena

Der Rapper, der gleichzeitig der Verlobte von Transformers-Star Megan Fox ist, gastiert noch dieses Jahr im Rahmen seiner „Mainstream Sellout Tour“ im Henkelmännchen. Es ist das einzige Konzert des Rappers in NRW. Am 17. September 2022 kommt Machine Gun Kelly nach Köln. Der Fanclub Presale startet am 22. März 2022 um 10 Uhr, der Local Partner Presale beginnt am 23. März 2022 um 10 Uhr, der Ticketmaster Presale am 24. März 2022 und der allgemeine VVK am 25. März 2022 ebenfalls um 10 Uhr.

>> Conor McGregor geht auf Machine Gun Kelly und Megan Fox los <<

Michael Patrick Kelly in der Lanxess-Arena

Am 18. September 2022 kommt der Sohn der Kelly Family nach Deutz.

Santiano in der Lanxess-Arena

„Wenn die Kälte kommt“ heißt die Tour der Vikinger-Rocker. Sie beglücken die Lanxess-Arena am 22. September 2022.

Clueso in der Lanxess-Arena

Der Rapper gastiert am 23. September in Köln-Deutz.

David Garret in der Lanxess-Arena

Am 27. September 2022 geigt David Garret in Köln.

Apache 207 in der Lanxess-Arena

Apache bleibt gleich und kommt am 28. September 2022 nach Köln.

K.I.Z. In der Lanxess-Arena

K.I.Z. machen mit ihrer „Nur für Frauen“-Tour am 29. September 2022 Halt in Köln.

Kölle singt mit Björn Heuser in der Lanxess-Arena

Hätz, Jeföhl un Fründe kommen am 2. Oktober 2022 wieder zesamme, wenn es in der Lanxess-Arena heißt: Kölle singt!

Luciano in der Lanxess-Arena

Mit seiner „Aqua Tour“ kommt Luciano am 7. Oktober 2022 nach Köln-Deutz.

Bülent Ceylan in der Lanxess-Arena

Der Comedian mit den langen schwarzen Haaren gastiert am 14. Oktober 2022 in der Lanxess-Arena.

Die Prinzen in der Lanxess-Arena

30 Jahre, 30 Hits und 30 Städte: Eine davon ist Köln. Am 15. Oktober 2022 kommen die Prinzen ins Henkelmännchen.

Cirque du Soleil in der Lanxess-Arena

Mit ihrem neuen Programm „Crystal“ startet der Cirque du Soleil vom 19. Oktober bis zum 23. Oktober 2022 in der Lanxess-Arena durch.

Swedish House Mafia in der Lanxess-Arena

Partystimmung in Köln-Deutz! Am 25. Oktober 2022 macht die Swedish House Mafia das Henkelmännchen unsicher.

1 Live Comedy-Nacht XXL in der Lanxess-Arena

Das Comedy-Highlight des Jahres findet am 28. und 29. Oktober 2022 in der Lanxess-Arena statt.

Kendrick Lamar in der Lanxess-Arena

Die „The Big Steppers Tour“ findet am 30. Oktober in Köln statt.

Backstreet Boys in der Lanxess-Arena

Am 31. Oktober 2022 kommen die Backstreet Boys nach Köln und rocken das Henkelmännchen mit ihrem aktuellen Album „DNA“ (2019).

„Let’s Dance“ in der Lanxess-Arena

Die beliebte RTL-Show macht mit ihrer Live-Tournee am 6. November Halt in Köln.

Placebo in der Lanxess-Arena

Die britischen Rocker kommen nach Köln! Fans können sich am 7. November 2022 auf alte und neue Hits freuen.

Chris de Burgh & Band in der Lanxess-Arena

Der Kultmusiker gastiert am 9. November 2022 in Köln.

Die jecke 11 in der Lanxess-Arena

Am 11.11. steigt im Henkelmännchen natürlich eine Mega-Karnevalsparty!

Elfter im Elften – immer wieder kölsche Lieder in der Lanxess-Arena

Und sogar am 12. November 2022 wird der 11.11. noch in der Lanxess-Arena gefeiert.

Dieter Nuhr in der Lanxess-Arena

Der Comedian tritt am 13. November 2022 in Köln auf.

Ina Müller in der Lanxess-Arena

Die „Ina’s Nacht“-Moderatorin aus Hamburg gastiert am 19. November 2022 in Köln.

Simply Red in der Lanxess-Arena

Die Band gastiert am 20. November 2022 in Köln.

The Cure in der Lanxess-Arena

Die britische Kult-Band gastiert am 22. November in der Lanxess-Arena.

Sting in der Lanxess-Arena

Der ehemalige „The Police“-Sänger gastiert am 23. November 2022 im Henkelmännchen.

Die drei ??? und der dunkle Taipan in der Lanxess-Arena

Mit ihrem Live-Hörspiel gastieren die drei ??? am 24. November 2022 in Deutz.

Philipp Poisel in der Lanxess-Arena

Mit seiner „Neon Tour“ gastiert Philipp Poisel am 30. November 2022 in Deutz.

Sascha Grammel in der Lanxess-Arena

Der Comedian präsentiert sein neues Programm „Fast fertig“ am 5. Dezember 2022.

Bonez MC in der Lanxess-Arena

Der 187-Straßenbanden-Boss aus Hamburg rappt am 9. Dezember 2022 in Köln.

Bryan Adams in der Lanxess-Arena

Am 11. Dezember 2022 kommt Mega-Star Bryan Adams nach Köln.

Kontra K in der Lanxess-Arena

Am 12. Dezember 2022 gastiert Kontra K im Henkelmännchen.

„Sing meinen Song“ in der Lanxess-Arena

Das Vox-Tauschkonzert hautnah zum miterleben gibt’s am 13. Dezember 2022 in der Lanxess-Arena.

Marteria in der Lanxess-Arena

Der Rapper kommt am 17. Dezember 2022 nach Deutz.

AnnenMayKantereit in der Lanxess-Arena

Tiefe Stimmen und nachdenkliche Texte gibt es am 22. und 23. Dezember 2022 im Henkelmännchen.

The Kelly Family in der Lanxess-Arena

Die Kellys feiern am 26. Dezember 2022 ihre große Weihnachtsfeier im Henkelmännchen.

Bläck Fööss in der Lanxess-Arena

Die kölsche Kult-Band („En unserem Veedel“) feiert am 31. Dezember 2022 eine große Silvesterparty in Deutz.

„The Masked Singer“ am in der Lanxess-Arena

„The Masked Singer“ geht auf Deutschlandtour und macht Halt in der Lanxess-Arena. Die beliebte ProSieben-Sendung, bei der prominente Gäste in aufwändigen Kostümen Lieder covern, geht in 13 deutschen Städten auf Live-Tournee. Am 5. April 2023 gastiert sie im Henkelmännchen. Tickets sind entweder auf der Homepage oder der Facebookseite der Lanxess-Arena ab 38 Euro erhältlich.

>> The Masked Singer: Wer ist die Disco-Kugel? <<

Mark Forsters „Chöre“ in der Lanxess-Arena

Bis der Sänger und Ehemann von Lena Meyer-Landrut das Henkelmännchen erobert, müssen seine Fans sich noch etwas gedulden. Der „The Voice Of Germany“-Coach kommt am 11. März 2023 nach Köln, um sein neues Album „Musketiere“ in der Lanxess-Arena zu präsentieren. Der exklusive Eventim-VVK hat bereits begonnen. Der allgemeine VVK startet am Freitag, den 25. März 2022 um 10 Uhr.