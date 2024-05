Kygo in Köln: Tickets, Einlass, Anfahrt – alle Infos hier

Fans von Kygo aufgepasst: Wer den Spitzenklasse-DJ einmal live außerhalb von Festivals oder Clubs sehen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu. So gab der Künstler bekannt, dass er noch in diesem Jahr auf große Welttournee geht und dabei auch einen Zwischenstopp in Köln einlegen wird. Wir haben alle Infos zum Auftritt für euch.

Wo findet der Auftritt von Kygo in Köln statt?

Kygos Live-Auftritt findet in der Kölner Lanxess-Arena statt. Neben Köln tritt der DJ auch noch in Berlin am 15. November in Uber Arena auf.

Wann tritt Kygo in Köln auf?

Das DJ-Set vom Weltstar ist für Donnerstag, den 21. November, datiert.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Der Ablauf für den Auftritt am 21. November sieht wie folgt aus:

Einlass: tba

Beginn: 20 Uhr

Musikalische Unterstützung erhält Kygo in Köln vom amerikanischen Dance-Pop-Duo Sofi Tukker und den österreichischen Produzenten-Team Klangkarussell.

Was Kosten die Tickets für das Kygo-Set in Köln?

Der Vorverkauf für Eintrittskarten hat bereits begonnen. Beim Ticketseller Eventim erhaltet ihr sowohl Steh- als auch Sitzplatzkarten für das Konzert. Sitzplatzkarten gibt es bereits ab 62,05 Euro. Die Preise für Stehplätze starten hingegen bei 79,30 Euro.

Daneben findet ihr bei Eventim auch Tickets für den Premiumbereich bzw. die Loge. Je nach gebuchter Kategorie erhaltet ihr einen Sitzplatz im Premiumbereich, auf dem Balkon oder am Bartisch in der Loge. Zusätzlich habt ihr vor Veranstaltungsbeginn Zugang zu einem Buffet mit kalten und warmen Speisen sowie Getränken. In der günstigsten Preisklasse schlagen die VIP-Tickets mit 101,50 Euro zu Buche.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei einer ausverkauften Show werden in der Lanxess Arena annähernd 20.000 Zuschauer zu Gast sein. Bei Sportveranstaltungen, wie etwa Handball, fasst die Halle 19.400 Zuschauer, beim Eishockey sind es mit 18.700 Zuschauer nur unwesentlich weniger. Aufgrund der Beliebtheit des Künstlers, ist zu erwarten, dass die Show komplett ausverkauft sein wird.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Rund um die Lanxess Arena findet ihr eine Reihe von Haltestellen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. So könnt ihr wählen zwischen den Haltestellen Bahnhof Deutz/Lanxess Arena, Bahnhof Köln Deutz/Messe und Deutz Technische Hochschule. Diese Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto anreisen möchtet, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Auch der Deutzer Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge und sind ausgeschildert. Eine Übersicht der Parkhäuser vor Ort findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt Lanxess Arena und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt Lanxess Arena seht.