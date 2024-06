Kaum eine Band hat im Rockzirkus wohl dermaßen Spuren hinterlassen, wie die Progressive-Rock-Band Tool aus Los Angeles. Schon vor zwei Jahrzehnten wurde dem Quartett attestiert, mit ihrer Musik der Zeit weit voraus zu sein. Vor allem das Album „Lateralus“ (2001) und der Nachfolger „10.000 Days“ (2006) hatten weltweit für Aufsehen und Begeisterung gesorgt. Danach wurde es lange Zeit still um Sänger Maynard James Keenan und seine Mitstreiter.

2019 erschien dann endlich ein lang ersehnter Nachfolger: Mit „Fear Inoculum“ waren Tool nicht nur wieder in aller Munde, sondern touren seither auch wieder fleißig durch Europa und die USA. Heute macht die Band auch wieder Halt in Deutschland. Wir liefern euch alle Infos zum Konzert!

Tool live in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Das Köln-Konzert von Tool im Rahmen ihrer Tour 2024 findet in der Lanxess Arena statt. Neben Köln treten die US-Amerikaner in Deutschland auch in Berlin und Hannover auf.

Wann treten Tool 2024 in Köln auf?

Das Kölner Konzert von Tool im Rahmen der Tour 2024 findet heute, Donnerstag, den 18. Juni 2024, in der Lanxess Arena statt.

>> Peter Fox kommt 2024 nach NRW: Gibt es noch Tickets? <<

Tool 2024 in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von Tool in Köln am 18. Juni 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : tba

: tba Auftritt Tool: 19.30 Uhr

Tool live in Köln: Gibt es noch Tickets?

Wer Tool in Deutschland sehen möchte, kann sich spontan noch Karten sichern. Tickets für das Konzert in der Kölner Lanxess Arena sind ab 79,90 Euro erhältlich. Allerdings solltet ihr schnell sein, der Vorverkauf läuft bereits seit dem 17. November und es sind nur noch Restkarten zu haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bis zu 20.000 Zuschauer passen bei ausverkauftem Haus in die Lanxess Arena. Auch wenn Tool bereits im vergangenen Jahr in Deutschland unterwegs waren, so sind die spärlichen Termine auch in diesem Jahr ein Garant dafür, dass die Shows restlos ausverkauft sein werden. Stellt euch also auf eine volle Lanxess Arena ein.

>> Jonas Brothers 2024 in Köln: Vorverkauf gestartet – was kosten Tickets? <<

Konzert von Tool in Köln: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Die Lanxess Arena erreicht ihr über eine Reihe von Haltestellen. Ihr habt also eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. So habt ihr die Wahl zwischen den Haltestellen Bahnhof Köln Deutz/Messe, Bahnhof Deutz/Lanxess Arena und Deutz Technische Hochschule. Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto anreisen möchtet, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Zudem liegt der Deutzer Bahnhof in unmittelbarer Nähe zur Arena. Daher gibt es Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena in ausreichender Menge. Folgt dafür einfach den Schildern. Ebenso gibt es eine ganze Reihe Parkhäuser in unmittelbarer Nähe zu finden. Diese findet ihr hier.

Wenn ihr aus Richtung Olpe/Siegen kommt, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt Lanxess Arena und folgt dann den Schildern.

>> Coldplay 2024 für drei Konzerte in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets? <<

Solltet ihr aus Frankfurt kommen, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar, wo ihr dann auf die A4 in Richtung Aachen wechselt und bis zum Autobahnkreuz Gremberg fahrt. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

>> Santiano kommen 2024 für vier Konzerte nach NRW: Tickets & alle Infos <<

Seid ihr aus Bonn oder vom Flughafen angereist, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt Lanxess Arena seht.

Alle weiteren Infos zu Konzerten und Events in Köln findet ihr hier.