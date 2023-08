Santiano kommen 2024 für vier Konzerte nach NRW: Städte, Tickets, Preise – alle Infos

Die Shantyrocker Santiano gehen wieder auf große Tour. Seit 12 Jahren sind die Musiker aus dem Norden Schleswig-Holsteins inzwischen erfolgreich mit ihren Seemannsliedern auf deutschen Bühnen unterwegs, fünf Alben wurden in dieser Zeit veröffentlicht. Dafür sahnten die fünf Musiker mehrfach Platin- und Goldauszeichnungen ein, zuletzt erschien 2021 das Album „Wenn die Kälte kommt“, welches in den deutschen Charts auf Platz 1 landete und satte 40 Wochen in der Liste geführt wurde.

Auf ihrer Tour 2024 machen die Norddeutschen auch Halt in Nordrhein-Westfalen. Und das in gleich vier Städten. Wo die Konzerte stattfinden, was die Tickets kosten und alle weiteren Infos erhaltet ihr hier!

Santiano live in NRW 2024: Wo finden die Konzerte statt?

Gleich vier Städte werden von den Shantyrockern besucht. Hier treten Santiano auf:

Düsseldorf, PSD Bank Dome

Köln, Lanxess Arena

Dortmund, Westfalenhalle

Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

Wann treten Santiano in NRW 2024 auf?

Drei der vier Shows im Rahmen der „Auf nach Doggerland“-Tour werden bereits im April 2024 stattfinden, ein Konzert wird allerdings erst im Herbst 2024 ausgetragen. Das sind die Daten für die Konzerte von Santiano in Nordrhein-Westfalen:

15. April 2024 in Düsseldorf (PSD Bank Dome)

16. April 2024 in Köln (Lanxess Arena)

24. April 2024 in Dortmund (Westfalenhalle)

10. Oktober 2024 in Oberhausen (Rudolf Weber-Arena)

Santiano live in NRW 2024: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für die Santiano-Konzerte in Nordrhein-Westfalen sieht wie folgt aus:

Düsseldorf, PSD Bank Dome am 15. April 2024

Einlass: tba

Support: tba

Auftritt Santiano: 20 Uhr

Köln, Lanxess Arena am 16. April 2024

Einlass: tba

Support: tba

Auftritt Santiano: 20 Uhr

Dortmund, Westfalenhalle am 24. April 2024

Einlass: tba

Support: tba

Auftritt Santiano: 20 Uhr

Oberhausen, Rudolf Weber-Arena am 10. Oktober 2024

Einlass: tba

Support: tba

Auftritt Santiano: 20 Uhr

Santiano live in NRW 2024: Gibt es noch Tickets?

Tickets für die Konzerte von Santiano in NRW gibt es seit dem 11. August im freien Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ab 49,50 Euro sind die günstigsten Karten zu haben.

Wie viele Zuschauer sind bei den Santiano-Konzerten in NRW dabei?

Die Hallen, die Santiano in Nordrhein-Westfalen bespielen werden, haben ein Fassungsvermögen zwischen 13.000 und 20.000 Zuschauern. Da die Schlagermusiker bereits in der Vergangenheit solche Hallen problemlos füllen konnten, sollte es auch bei der „Auf nach Doggerland“-Tour 2024 keine Probleme geben, diese auszuverkaufen. Rechnet also mit vollen Hallen und vielen glücklichen Fans bei den Konzerten.

Santiano live in NRW 2024: Was können wir von den Shows erwarten?

Fünf Alben haben die Shantyrocker von Santiano veröffentlicht, zuletzt erblickte „Wenn die Kälte kommt“ im Oktober 2021 das Licht der Musikwelt. Es ist durchaus möglich, dass in den kommenden Monaten noch ein neues Album veröffentlicht wird, dann wäre der Fokus bei den Live-Konzerten sicherlich auf dem neuen Album. Aber auch ohne neue Platte haben die fünf Nordlichter genug Material für einen Abend voller Hits.

Konzerte von Santiano in NRW 2024: Wie komme ich zu den Arenen?

Für das Konzert in Düsseldorf im PSD Bank Dome nutzt am besten folgende Adresse für euer Navi:

DEG-Platz 1

(Theodorstraße 281)

40472 Düsseldorf

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, findet hier einen Liniennetzplan.

Für das Konzert in Köln in der Lanxess Arena nehmt folgende Adresse für euer Navi:

Willy-Brandt-Platz

50679 Köln

Wer sein Auto stehen lassen möchte, kann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Lanxess Arena reisen. Folgende Linien fahren die Arena an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Für die Westfalenhalle in Dortmund nutzt folgende Adresse für euer Navi:

Maurice-Vast-Straße

Folgt ab hier den Ausschilderungen im Nahbereich. Die Adresse der Westfalenhallen lauten:

Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Rheinlanddamm 200

44139 Dortmund

Für das Konzert in Oberhausen in der Rudolf Weber-Arena nutzt folgende Adresse:

Essener Str.

46047 Oberhausen

