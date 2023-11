Peter Fox kommt 2024 nach NRW: Alle Infos zu Spielorten, Tickets und Terminen

Diese Nachricht dürfte für Freudenschreie bei den Fans von Peter Fox sorgen: Im kommenden Jahr wird die Berliner Hip-Hop- und Dancehall-Legende wieder auf Tour gehen und dabei für zwei Open-Air-Konzerte Halt in NRW machen. Alles, was ihr zu den Auftritten wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wo tritt Peter Fox 2024 in NRW auf?

Neben dem obligatorischen Auftritt in seiner Heimatstadt wird Peter Fox auch auf Bühnen in weiteren Städten in ganz Deutschland zu sehen sein. In NRW wird der Musiker in Bielefeld im Ravensberger Park sowie in Essen am Seaside Beach Baldeneysee ein Konzert unter freiem Himmel geben.

Wann tritt Peter Fox 2024 in NRW auf?

Der Auftritt von Peter Fox ist in Bielefeld für den 30. August 2024 datiert. In Essen tritt der Hip-Hopper einen Tag später, am 31. August 2024, auf.

Gibt es noch Tickets für die Peter Fox Konzerte 2024 in NRW?

Der Kartenvorverkauf für die Auftritte von Peter Fox startet am 1. Dezember um 11 Uhr exklusiv beim Ticket-Seller Eventim. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am 8. Dezember.

Wie viel die Tickets kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.

Was können Fans von den Peter Fox Konzerten 2024 in NRW erwarten?

Nach 13 Jahren Pause als Solo-Artist meldete sich der Berliner Musiker 2022 zurück und veröffentlichte in diesem Zuge auch den Song „Zukunft Pink ft. Inéz“. Mit sommerlichen Klängen und positiven Messages katapultierte sich der Hit geradewegs auf die Nummer 1 der Charts. Doch bei dieser Neuveröffentlichung sollte es nicht bleiben. Im Mai 2023 folgte dann mit „Love Songs“ ein ganzes neues Album.

Fans des Hip-Hop und Dancehall-Künstlers dürfen sich während der NRW-Auftritte daher mit großer Sicherheit auf mehrere Single-Performances dieses Albums freuen. Daneben wird das Publikum mit großer Wahrscheinlichkeit aber auch die allbekannten Peter-Fox-Dauerbrenner wie „Alles neu“ und „Haus am See“ auf die Ohren bekommen.