„1Live Krone“ 2023 wird heute verliehen: Nominierungen, Live-Acts und Stream

Auch im Jahr 2023 wird die begehrte „1Live Krone“ wieder verliehen. In acht Kategorien darf der Sektor entscheiden, wer die begehrten Preise des WDR erhalten soll. Hier erfahrt ihr alle Infos zu den Nominierten, bis wann abgestimmt werden konnte und alle weiteren Infos!

„1Live Krone“ 2023: Wann findet die Preisverleihung statt?

Die 24. Ausgabe der „1LIVE Krone“ findet am 30. November 2023.

„1Live Krone“ 2023: Wo findet die Preisverleihung statt?

In den Vorjahren wurde die „1Live Krone“ in Bochum in der Jahrhunderthalle verliehen. Für die 24. Ausgabe geht es dieses Mal jedoch erstmals nach Bielefeld in die Eventhalle „Lokschuppen“. Das hat es mit dem Umzug der Preisverleihung „1Live Krone“ von Bochum nach Bielefeld auf sich.

„1Live Krone“ 2023: Welche Stars und Künstler sind live dabei?

Nach Informationen des Senders performen unter anderem Ski Aggu, 01099, Joost und Otto Waalkes ein Medley aus „Friesenjung“ und „Anders“. Außerdem dabei: Giant Rooks, die nicht nur ihren Song „Somebody Like You“, sondern zusammen mit Paula Hartmann auch deren Song „Schwarze SUVs“ performen werden.

Als Special Guest werden die amerikanische Band Gossip, die ihren Hit „Heavy Cross“ und neuen Song „Crazy Again“ darbieten werden, angepriesen.

Wo kann man „1Live Krone“ im TV verfolgen und live Streamen?

Die Preisverleihung wird am 30. November (20.15 Uhr) live im WDR-Fernsehen, im Radio 1Live und als Livestream in der ARD-Mediathek sowie in der App und dem Youtube-Kanal von 1Live übertragen.

„1Live Krone“ 2023: Welche Kategorien gibt es?

Insgesamt gibt es acht Kategorien, in denen ihr für eure Favoriten abstimmen konntet. Das sind die Kategorien:

Beste Künstlerin

Bester Künstler

Bester Live-Act

Bester Newcomer-Act

Bester Song

Bester Dance-Song

Bester Hip-Hop/R&B Song

Bester Alternativen Song

„1Live Krone“ 2023: Wer sind die Nominierten?

Bei acht Kategorien gibt es eine ganze Menge an nominierten Künstlern. Wir stellen euch die Nominierten hier vor.

Beste Künstlerin: Ayliva, Kim Petras, Lena, Nina Chuba, Lea

Bester Künstler: Apache 207, Cro, Nico Santos, Peter Fox, Purple Disco Machine

Bester Live Act: Kraftklub, AnnenMayKantereit

Bester Newcomer Act: Levent Geiger, Ski Aggu

„1Live Krone“ 2023: Wer wird die Show moderieren?

Als Moderatorin wird Donya Farahani in diesem Jahr durch die Show führen. Die 36-jährige ist als Stimme von 1Live am Vormittag bekannt und hat die Veranstaltung bereits 2020 moderiert.

„1Live Krone“ 2023: Tom und Bill Kaulitz in Kategorie „Beste Unterhaltung“ ausgezeichnet

Die erste Auszeichnung der Kategorie „Beste Unterhaltung“ geht an Tom und Bill Kaulitz! Das gab die Redaktion des Radiosenders am Mittwoch, 15. November 2023, bekannt. Die 34-jährigen Zwillinge werden am 30. November in Bielefeld gekrönt.

Bekannt wurden die beiden mit Hits wie „Durch den Monsun“ ihrer Band Tokio Hotel. Mittlerweile unterhalten sie ihr Publikum aber auch mit dem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ oder aktuell als Juroren-Team in der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“.

Jan Delay erhält „1Live Sonderkrone“

Musiker Jan Delay wird bei der Verleihung der 1Live-Krone am 30. November mit dem Sonderpreis geehrt. Wie der WDR-Radiosender 1Live am Mittwoch (22. November) mitteilte, würdige man somit das herausragende Schaffen des 47-Jährigen in einem besonderen Jahr, in dem weltweit ein halbes Jahrhundert Hip-Hop gefeiert wird.

„1Live Krone“ 2023: Das sind die Gewinner

Die 24. Ausgabe der „1Live Krone“ findet am 30. November 2023 statt. Sobald weitere Gewinner bekannt sind, werden wir sie hier veröffentlichen.

Gewinner „Sonderpreis“ : Jan Delay

: Jan Delay Gewinner „Beste Unterhaltung“: Tom und Bill Kaulitz

Rückblick zur „1Live Krone“ 2022: Das sind die Gewinner – alle Fotos von der Verleihung.

„1Live Krone“ 2023: Wo gab es Tickets?

Vom 6. November bis zum 29. November hat 1Live Tickets zur Teilnahme an der Verleihung der „1Live Krone“ verlost.

Um ein Ticket zu ergattern, mussten Interessierte online auf 1live.de oder über die 1Live App am Voting für die Nominierten der „1Live Krone“ mitmachen und das entsprechende Verlosungs-Formular vollständig ausfüllen und abschicken. Per Zufallsprinzip wurde dann der Ticket-Gewinner ermittelt. Zusätzlich konnten während des Live-Programm des Radiosenders Eintrittskarten gewonnen werden.

„1Live Krone“: So lief die Verleihung 2022

Im vergangenen Jahr fand die Verleihung des WDR-Musikpreises „1Live Krone“ am 8. Dezember 2022 in Bochum in der Jahrhunderthalle statt. Durch den Abend führte Moderatorin Mona Ameziane, die sich – als Teil des neuen Showkonzepts – unterhaltsam den Gesprächsstoff mit ihren 1Live-Kollegen Olli Briesch und Michael Imhof im Show-Radiostudio teilte. Weitere Details zur Vergabe der „1Live Krone“ 2022 findet ihr hier.

„1Live Krone“: Das waren die Gewinner 2022

Gewinner „Beste Künstlerin“: Lea

Gewinner „Bester Live-Act“: SDP

Gewinner „Comedy-Krone“: Dennis und Benjamin Wolter

Gewinner „Bester Künstler“: Clueso

Gewinner „Bester Hiphop/R&B-Song“: Nina Chuba feat. Juju „Wildberry Lillet“

Gewinner „Bester Dance-Song“: Felix Jaehn feat. Zoe Wees „Do it better“

Gewinner „Bester Newcomer-Act“: Nina Chuba

Gewinner „Bester Alternative-Song“: Kraftklub „Ein Song reicht“

Gewinner „Bester Song“: Peter Fox feat. Inez „Zukunft Pink“

Gewinner „1Live Comedy-Krone“: World Wide Wohnzimmer

Gewinner „Sonderpreis“: Repair Together

„1Live Krone“: Das waren die Nominierten 2022

Bester Song: ClockClock, Kamrad, Lena, Leony, Miksu/Macloud & t-low, Nina Chuba, Peter Fox feat. Inez, Purple Disco Machine, Sophie & The Giants

ClockClock, Kamrad, Lena, Leony, Miksu/Macloud & t-low, Nina Chuba, Peter Fox feat. Inez, Purple Disco Machine, Sophie & The Giants Beste Künstlerin: LEA, Lena, Leony, Luna, Zoe Wees

LEA, Lena, Leony, Luna, Zoe Wees Bester Künstler: Clueso, Cro, Nico Santos, Purple Disco Machine, Robin Schulz

Clueso, Cro, Nico Santos, Purple Disco Machine, Robin Schulz Bester Newcomer Act: ClockClock, Domiziana, Malik Harris, Nina Chuba, Paula Hartmann

ClockClock, Domiziana, Malik Harris, Nina Chuba, Paula Hartmann Bester Live Act: Alice Merton, Casper, Kraftklub, LEA, Marteria, Provinz, SDP

Alice Merton, Casper, Kraftklub, LEA, Marteria, Provinz, SDP Bester Dance Song: Alle Farben feat. Pollyanna, Felix Jaehn & Zoe Wees, Glockenbach und ClockClock, Robin Schulz & Tom Walker, Topic, A7S, Younotus & Louis III

Alle Farben feat. Pollyanna, Felix Jaehn & Zoe Wees, Glockenbach und ClockClock, Robin Schulz & Tom Walker, Topic, A7S, Younotus & Louis III Bester Hip-Hop/R&B Song: 01099, Cro, Ayliva, Badmomzjay, Kontra K feat. Sido & Leony, Liaze, Miksu / Macloud & Makko, Nina Chuba feat. Juju

01099, Cro, Ayliva, Badmomzjay, Kontra K feat. Sido & Leony, Liaze, Miksu / Macloud & Makko, Nina Chuba feat. Juju Bester Alternative Song: Domiziana, Giant Rooks, Kraftklub, Milky Chance, Paula Hartmann feat. Casper, Rin, Schmyt, Miksu/Macloud, Southstar

