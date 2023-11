„1Live Krone“ 2023: Für diese Künstler kann abgestimmt werden

Schon bald wird der beliebte Publikumspreis „1Live Krone“ wieder verliehen. Nun steht fest, für welche Künstler abgestimmt werden kann. Fans haben bis zum 29. November die Wahl zwischen 30 Nominierten in acht Kategorien, wie der veranstaltende Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag (6. November) mitteilte. 1Live ist der Jugendsender im WDR-Hörfunkprogramm. Die Verleihung der Trophäe findet diesmal am 30. November und erstmals in Bielefeld statt.

Für diese Kandidaten können Fans bei der „1Live Krone“ abstimmen

„Beste Künstlerin“: Ayliva, Kim Petras, Lena, Nina Chuba, Lea

„Bester Künstler“: Apache 207, Cro, Nico Santos, Peter Fox, Purple Disco Machine

„Bester Live Act“: Kraftklub, AnnenMayKantereit

„Bester Newcomer Act“: Levent Geiger, Ski Aggu

Erste Gewinner bald bekanntgegeben

Die Gewinner in den Kategorien „Beste Unterhaltung“ und „Sonderpreis“ werden von der Redaktion des Radiosenders ausgewählt und sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Wann findet die „1Live Krone“ 2023 statt?

Die Preisverleihung wird am 30. November (20.15 Uhr) live im WDR Fernsehen, im Radio 1Live und als Livestream in der ARD-Mediathek sowie in der App und dem Youtube-Kanal von 1Live übertragen. In den Jahren zuvor war die Gala in Bochum gefeiert worden.

