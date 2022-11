„1LIVE Krone“ 2022: Auszeichnung für „World Wide Wohnzimmer“ – Mona Ameziane moderiert Show

Am 8. Dezember 2022 wird die „1LIVE Krone“ in Bochum verliehen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen kann das Event endlich wieder vor Publikum und in der Jahrhunderthalle stattfinden. Und nun steht auch schon ein erster Gewinner fest.

1LIVE-Krone 2022: „World Wide Wohnzimmer“ erhalten „1LIVE Comedy-Krone“

So bekommt das Comedy-Duo „World Wide Wohnzimmer“ einen der begehrten Preise. Die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni aus Düsseldorf erhalten die „1LIVE Comedy-Krone“. Auf Youtube haben sie verschiedene Formate und insgesamt 1,4 Millionen Follower auf ihrem Kanal, zudem sind sie Teil der funk-Gruppe der Öffentlich-Rechtlichen.

Die Übergabe erfolgte mit einem Prank durch Comedian Felix Lobrecht, im Nachgang zeigten sich die beiden Brüder über den Preis hocherfreut. „Jahrelang haben wir vergeblich versucht, uns auf die Aftershowparty der 1LIVE Krone zu schmuggeln – nun haben wir es endlich geschafft! Als i-Tüpfelchen freuen wir Düsseldorfer Jungs uns besonders darüber, dass man uns die kultige Kugel in einer Stadt mit Königsallee verleiht“, heißt es in einem Statement.

„1LIVE Krone“ 2022: Neues Design auf 360°-Bühne

Mit der Rückkehr in die Bochumer Jahrhunderthalle wird die Zuschauer und Nominierten auch ein neues Design erwarten. So soll Moderatorin Mona Ameziane ihre Gäste auf einer 360°-Bühne erwarten. Insgesamt sollen 450 Zuschauer vor Ort Platz finden.

1LIVE Krone 2022: Wer moderiert die Live-Show in Bochum?

Neben Mona Ameziane sind auch die beiden 1LIVE-Moderatoren Olli Briesch und Micha Imhof vor Ort dabei und begleiten die Show. Auch vom Roten Teppich wird dann immer wieder berichtet und ins Programm des WDR übergegangen. Dort werden dann Stimmen und Stimmungen der Nominierten und Gäste eingefangen.

Programm bei 1LIVE-Krone 2022: Diese Künstler treten auf

Auch ein musikalisches Live-Programm wird es geben, die Infos dazu kommen in wenigen Tagen.