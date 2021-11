1Live Krone 2021 kehrt nach Bochum zurück – endlich wieder live vor Publikum!

Auf die Ansage hat der Sektor sehnlichst gewartet: Die 1Live Krone kann ihrem Namen wieder alle Ehre machen und tatsächlich live vor Publikum in der Jahrhunderthalle Bochum stattfinden. Los geht es bereits am 9. Dezember, die Nominierungen sollen ab Mitte November per Online-Voting stattfinden.

Wenn es nach den Veranstaltern geht, soll die Rückkehr zum beliebten Publikumsformat auch eine starke Signalwirkung für die gesamte Musik- und Entertainment-Branche haben. Bereits vor der Pandemie waren die Verleihung und Aftershowparty der begehrten 1Live Krone eines der größten Branchen-Highlights zum Jahresabschluss.

„Die 1Live Krone ist ein Publikumspreis und genau das macht sie so reizvoll. Wir freuen uns riesig darauf, wieder eine einzigartige Show gemeinsam mit all den großartigen Künstlerinnen und Künstlern und unseren Hörerinnen und Hörern in der Jahrhunderthalle Bochum zu produzieren“, so 1Live Musikchef Andreas Löffler. „Im letzten Jahr mussten wir die Krone unter sehr schwierigen Bedingungen mit strengen Pandemieauflagen umsetzen. Am meisten vermisst haben wir die spezielle Krone Atmosphäre – ohne Publikum fehlt einfach das Wichtigste – daher können wir es kaum erwarten und freuen uns riesig auf das große Wiedersehen in Bochum zur 1Live Krone 2021.“

Wo gibt es Tickets für die 1Live Krone 2021?

Tickets für das Event sind wie gewohnt nur per Gewinnspiel erhältlich. Wer die Stars hautnah und live auf der Bühne erleben will, muss sein Glück dementsprechend beim obligatorischen 1Live-Gewinnspiel zur Krone versuchen. Nähere Infos hierzu folgen noch.

Übertragen wird die 1Live Krone live im WDR Fernsehen, sowie natürlich im Radio und im Stream. Die Bekanntgabe aller Nominierten erfolgt Mitte November. Dann entscheidet abermals der Sektor per Online-Voting, wer einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen darf.

Definitiv bereits geplant ist eine Aftershowparty, auf der sich viele Künstler, Künstlerinnen und Gäste nach fast zwei Jahren erstmals wieder sehen und gemeinsam bis in die Nacht feiern können. Die Produktion wird unter Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden behördlichen Auflagen im Rahmen der 2G-Regelung umgesetzt.

Wer hat die 1Live Krone 2020 gewonnen?

Im Vorjahr durfte sich „Provinz“ über die Auszeichnung als bester Newcomer freuen, den Preis als beste Band sackten „Seeed“ ein. Als beste Künstlerin wurde LEA, als bester Künstler Flynn Kliemann ausgezeichnet. Weitere Preise gingen an Mark Forster (beste Single), Gemischtes Hack (1Live Comedy Krone), Felix Jaehn (Dance Act), und Kontra K (Hip-Hop Act).

