1LIVE Krone 2022: Das sind die Gewinner – alle Fotos von der Verleihung

Die "1LIVE Krone" wird in der Jahrhunderthalle Bochum verliehen. Foto: picture alliance / Henning Kaiser/dpa Die Zwillinge Benjamin (l) und Dennis Wolter werden am 8. Dezember bei der diesjährigen "1Live Krone" mit der "Comedy-Krone" ausgezeichnet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Sieger der 1LIVE Krone 2022 werden am 8. Dezember ab 20 Uhr live in der Bochumer Jahrhunderthalle bekanntgegeben. Den musikalischen Start in den Abend liefert Nina Chuba, nebenbei sollen auch Kamrad, Nico Santos, Topic, Maryam und Casper live vor dem Publikum auftreten. In unserer Fotostrecke findet ihr alle Gewinner und die Fotos der Verleihung.

Die 23. Ausgabe der „1LIVE Krone“ fand am 8. Dezember 2022 statt. Das sind die Gewinner: