Rammstein Tour 2024: Rock-Band kommt für zwei Konzerte nach NRW

Rammstein geht im kommenden Jahr auf Tour und wird dabei in zwölf Ländern Halt machen. Wie es in einem Posting der Berliner Band von Mittwoch (11. Oktober) heißt, wird der Auftakt der bisher 18 terminierten Konzerte am 11. Mai 2024 in Prag sein.

Wie in den Vorjahren sind auch wieder Stationen in Deutschland vorgesehen. Die Band spielt am 15. und 16. Mai in Dresden und am 26. und 27. Juli in Gelsenkirchen. Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte ist für den 18. Oktober angekündigt.

Auf dem Reiseplan für 2024 stehen neben der Tschechischen Republik und Deutschland noch Serbien, Griechenland, Spanien, Frankreich, die Niederlande, Irland, Belgien, Dänemark, Österreich und Italien.

