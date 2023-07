Das geschah, als sich Pink in Köln vor 42.000 Zuschauern als Rammstein-Fan bekannte

Das war wohl ein Paradebeispiel dafür, um das Jugendwort „cringe“ zu definieren: Zwischen Hits wie „So What“ und „Just Give Me A Reason“ trat Popstar Pink bei ihrem Konzert am Samstagabend in Köln in ein Fettnäpfchen: sie bekannte sich öffentlich als Rammstein-Fan.

Popsängerin Pink bekannte sich als Rammstein-Fan – so reagierte das Kölner Publikum

Superstar Pink machte am Wochenende im Rahmen ihrer „Summer Carnival“-Tour 2023 Halt in Köln. Die 43-Jährige brachte zweimal das Rhein-Energie-Stadion zum Beben, heizte dem Publikum trotz der ohnehin tropischen Temperaturen ordentlich ein. Doch besonders eine Situation blieb vielen Zuschauern in Erinnerung. Denn die Sängerin bekannte sich als Fan der deutschen Band Rammstein und dessen Frontmann Till Lindemann – die sich aktuell Vorwürfen des Machtmissbrauchs ausgesetzt sieht.

„Ich hoffe, dass mein Sohn und meine Tochter mir irgendwann mal Rammstein-Tickets kaufen.“ Pink schwärmt weiter von den Konzerten der Band: „Wenn ihr noch nie auf einem Rammstein-Konzert wart, müsst ihr da mal hin! Die setzen auf der Bühne Menschen in Brand“, erzählte die Sängerin den Zuschauern vor Ort.

Daraufhin folgte seitens des Publikums weder Zustimmung noch Jubel, sondern einige Sekunden voller Sprachlosigkeit und Verwirrung.

Die Sängerin reagierte professionell auf die peinliche Stille und stellte sich prompt auf die Seite ihrer Fans: „Nein? Ihr mögt Rammstein nicht? Wurden sie gecancelt? Warum? Haben die jemanden in Brand gesetzt und nicht gelöscht? Wir mögen die wirklich nicht? Okay, dann mögen wir sie zusammen nicht! Ich bin schon 48 Mal gecancelt worden.“

Pink entschuldigt sich auf Twitter für Rammstein-Äußerung: „Totaler Mist“

Obwohl Pink ihre Show danach fortführte, als wäre nichts gewesen, ließ sie ihr Tritt ins Fettnäpfchen am Tag danach noch nicht los. Auf Twitter äußerte sie sich zu ihrer Aussage, nachdem ihr ein Fan ein Link zu einer Berichterstattung über die Rammstein-Vorwürfe geschickt hatte: „Ja, das ist Scheiße. Jemand hat es mir nach der Show erzählt. Danke, dass ihr Bescheid gesagt habt. Totaler Mist.“

Yeah that sucks.

Someone told

Me after the show. Thanks for letting me know. Total bummer https://t.co/5S2Z5ZfLTx — P!nk (@Pink) July 8, 2023

Wie ist der Stand beim geplanten Konzert von Till Lindemann in Düsseldorf?

In den vergangenen Wochen vermehrten sich die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Frauen gaben an, während Konzerten für sogenannte Aftershowpartys rekrutiert worden zu sein. Dabei soll es zwischen Lindemann und einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Aktuell ist die Band auf Stadion-Tournee. Für November diesen Jahres ist ein Lindemann-Konzert in Düsseldorf geplant. Was die Veranstalter zu den Vorwürfen sagen, und ob Maßnahmen beim Konzert in der Mitsubishi Electric Halle vollzogen werden, erfahrt ihr hier.

Passend dazu: Termine 2023 in Köln – das sind die wichtigsten Events und Messen.