Andrea Berg kündigt Arena-Tour für 2025 an: Ticket-VVK startet am Freitag – vier Konzerte in NRW

„Wir sehen uns! – Die Tour 2025“ ist zugleich Motto, als auch Ansage: Mit zwölf Nummer-Eins-Alben und über 16 Millionen verkauften Tonträgern gehört Andrea Berg nicht nur zur absoluten Schlager-Elite, sondern auch zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in ganz Deutschland.

Da dürfte es kaum wundern, dass „Wir sehen uns!“ bei den Fans sofort auf offene Ohren stößt: Die 17 angekündigten Konzerte für 2025 dürften dementsprechend schnell ausverkauft sein. Der Ticket-Vorverkauf startet bereits am Freitag, dem 20. Oktober 2023.

Zuletzt veröffentlichte Andrea Berg am 29. Juli 2022 ihr Album „Ich würd’s wieder tun“. In gut vier Wochen, am 17. November 2023, soll zudem ihre neue Christmas-CD „Weihnacht“ erscheinen – ein sicherer Hit-Kandidat für die Weihnachtszeit. Mit den Singles „Feliz Navidad“ und „Küss mich unter dem Mistelzweig“ könnt ihr bereits jetzt reinhören – beispielsweise über Spotify.

Mit einem Abstand von 3 Jahren sind zudem auch die Gerüchte über ein neues Album für 2025, passend zur Tour, nicht allzu weit hergeholt – genauere Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Wann und wo tritt Andrea Berg 2025 in NRW auf?

Gleich vier Konzerte will Andrea Berg 2025 in NRW auf die Bühne bringen. Startpunkt ist am 23. Februar 2025 das Konzert in Halle/Westfalen, wenig später geht es gleich zweimal in den Ruhrpott (Dortmund am 7. März und Oberhausen am 9. März 2025) und zwischendurch ist auch noch Platz für einen Abstecher nach Köln am 8. März 2025.

Natürlich werden die Konzerte von Andrea Berg auch in den dazu passenden Hallen abgehalten:

Andrea Berg in Halle/Westfalen am 23. Februar 2025: OWL Arena (Platz für 11.500 Zuschauer)

OWL Arena (Platz für 11.500 Zuschauer) Andrea Berg in Dortmund am 7. März 2025: Westfalenhalle (Platz für 15.400 Zuschauer)

Westfalenhalle (Platz für 15.400 Zuschauer) Andrea Berg in Köln am 8. März 2025: Köln LANXESS arena (Platz für 20.000 Zuschauer)

Köln LANXESS arena (Platz für 20.000 Zuschauer) Andrea Berg in Oberhausen am 9. März 2025: Oberhausen Rudolf Weber – ARENA (Platz für 12.650 Zuschauer)

Andrea Berg in NRW 2025: Wie ist der Zeitplan der Konzerte?

Abseits von einigen angekündigten Überraschungen gibt es noch keine konkreten Infos zu den Konzerten von Andrea Berg auf der „Wir sehen uns!“-Tour 2025.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

Andrea Berg auf Tour 2025: Gibt es noch Tickets für die Konzerte in NRW?

Der Vorverkauf für die Andrea Berg Tour 2025 startet bereits am 20. Oktober 2023 um 10 Uhr. Die Karten sind dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Pre-Sale für Newsletter-Abonnenten geht sogar noch früher los: am 19. Oktober habt ihr eure erste Gelegenheit ab 10 Uhr morgens.

Wie gewohnt heißt es: Schnell sein! Die Tickets sind ziemlich sicher schnell ausverkauft. An dieser Stelle halten wir euch über das jeweilige Ticket-Kontigent in den NRW-Städten auf dem Laufenden:

Andrea Berg in Halle/Westfalen am 23. Februar 2025: Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich

Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich Andrea Berg in Dortmund am 7. März 2025: Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich

Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich Andrea Berg in Köln am 8. März 2025: Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich

Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich Andrea Berg in Oberhausen am 9. März 2025: Aktuell sind noch keine Tickets erhältlich

Andrea Berg Tournee 2025: Wo lässt sich der Schlagerstar sonst noch blicken?

Abseits der vier Konzerte in NRW ist Andrea Berg in ganz Deutschland unterwegs, zusätzliche Konzerte finden in Österreich und der Schweiz statt. Das sind die Termine der „Wir sehen uns!“-Tour 2025 im Überblick: