James Blunt kommt 2024 für zwei Konzerte nach NRW – Tickets, Preise und alle Infos

18 Jahre ist es bereits her, dass James Blunt mit seinem Liebesgeständnis „You’re Beautiful“ die Musikwelt verzückte. Es war die dritte Single seines damals erschienen Debüts „Back To Bedlam“, welche ihm letztlich den internationalen Durchbruch verschaffte. Nach dem Debüt folgten über die Jahre noch fünf weitere Studioalben, inzwischen ist der Brite mehrfach ausgezeichnet mit Platin- und Goldalben.

2024 kommt der Singer/Songwriter endlich wieder nach Deutschland und wird gleich zwölf Konzerte auf seiner „Who We Used To Be Tour 2024“ bundesweit spielen. Zwei davon werden in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Wo die Konzerte stattfinden, was die Tickets für die Shows kosten und alle weiteren Infos verraten wir euch hier!

James Blunt live in NRW 2024: Wo finden die Konzerte statt?

Gleich zwei Städte werden von dem Briten aus Tidworth nahe Southampton besucht. Hier tritt James Blunt auf:

Köln, Lanxess Arena

Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

Wann tritt James Blunt in NRW 2024 auf?

Die beiden Shows im Rahmen der „Who We Used To Be Tour 2024“ finden unmittelbar nacheinander statt. Das sind die Daten für die Konzerte von James Blunt in Nordrhein-Westfalen:

15. März 2024 in Köln (Lanxess Arena)

16. März 2024 in Oberhausen (Rudolf Weber-Arena)

James Blunt live in NRW 2024: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für die James-Blunt-Konzerte in Nordrhein-Westfalen sieht wie folgt aus:

Köln, Lanxess Arena am 15. März 2024:

Einlass: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Support: tba

tba Auftritt James Blunt: 20 Uhr

Oberhausen, Rudolf Weber-Arena am 16. März 2024:

Einlass: tba

tba Support: tba

tba Auftritt James Blunt: 20 Uhr

James Blunt live in NRW 2024: Gibt es noch Tickets?

Wie inzwischen üblich, wird es auch bei James Blunt mehrere Vorverkaufsphasen geben. Die erste startete bereits am Montag, den 28. August, ab 10 Uhr. Hier konnten sich Kunden von O2 bereits über das „O2-Priority“-Programm erste Karten sichern. Klickt dafür hier!

Ab dem 30. August, 10 Uhr, können Fans dann das neue Album „Who We Used To Be“ im offiziellen James-Blunt-Shop auf der Internetseite des Sängers bestellen, welches ebenfalls ein Vorrecht auf Konzerttickets erlaubt. Allerdings müsst ihr dafür bereits am Dienstag vorbestellen.

Ab dem 1. September beginnt schließlich der allgemeine Vorverkauf bei Eventim und Co. Auch hier geht es ab 10 Uhr mit dem Verkauf los.

Wie teuer sind die Tickets fürs James Blunt-Konzert in NRW?

Über die Preise der Konzerttickets ist noch nichts bekannt. Basierend auf andere Konzerte dieser Größe, wie etwa das Snoop Dogg Konzert in der Lanxess Arena, kostet ein einfacher Sitzplatz im Schnitt zwischen 70 und 120 Euro. Es ist also zu mutmaßen, dass sich auch die Preise für die Blunt-Konzerte in diesem Rahmen bewegen werden.

Wie viele Zuschauer sind bei den James-Blunt-Konzerten in NRW dabei?

In die Lanxess-Arena in Köln passen bis zu 20.000 Zuschauer, in die Rudolf Weber-Arena in Oberhausen 13.000. Es sind also beides riesige Arenen, die nur für Superstars reserviert sind.

James Blunt hat in den vergangenen 18 Jahren bewiesen, dass er ein solcher ist, weshalb damit gerechnet darf, dass auch beide Hallen voll werden.

James Blunt live in NRW 2024: Was können wir von den Shows erwarten?

James Blunt hat bereits das neue Album „Who We Used To Be“ angekündigt, auch die kommende Tour wird wie das Album heißen. Daher dürfen Fans vor allem mit Songs von der neuen Platte rechnen. Die Single „Beside You“ gibt bereits einen kleinen Einblick, wie das neue Album klingen dürfte.

Neben den Highlights des neuen Albums wird es aber sicher ebenso Klassiker wie „You’re Beautiful“, „Goodbye My Lover“ oder auch „Monsters“ zu hören geben.

Konzerte von James Blunt in NRW 2024: Wie komme ich zu den Arenen?

Für das Konzert in Köln in der Lanxess Arena nehmt folgende Adresse für euer Navi:

Willy-Brandt-Platz

50679 Köln

Wer sein Auto stehen lassen möchte, kann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Lanxess Arena reisen. Folgende Linien fahren die Arena an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Für das Konzert in Oberhausen in der Rudolf Weber-Arena nutzt folgende Adresse:

Essener Str.

46047 Oberhausen

