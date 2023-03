Pur-Musical „Abenteuerland“ kommt in Düsseldorf auf die Bühne

Rund um die Musik der Popgruppe Pur ist das Musical „Abenteuerland“ entstanden. Es soll im kommenden Oktober im Düsseldorfer Capitol-Theater uraufgeführt werden. Er sei tief bewegt, die Pur-Songs in neuen Arrangements zu hören, sagte Sänger Hartmut Engler: „Nach dem ersten Lied musste ich schon nach Taschentüchern verlangen. Das klingt einfach wunderschön.“

Insgesamt werden 30 Hits der Band in dem Musical zu hören sein, wie am Freitag in Düsseldorf bekannt gegeben wurde.

„Abenteuerland“ im Düsseldorfer Capitol-Theater: Erstes Pur-Musical nach 43 Jahren Bandgeschichte

Die Planungen liefen bereits seit mehreren Jahren, verrieten die Macher. Produzieren wird das Musical Martin Flohr („Rocky Horror Show“, „West Side Story“). In dem Musical geht es um die Erlebnisse von drei Generationen der fiktiven Familie Schirmer.

„Abenteuerland“ ist nicht nur der Titel des Musicals, sondern auch das mit mehr als zwei Millionen Exemplaren meistverkaufte Pur-Album. Es erschien 1995 und ist vier Mal mit Platin ausgezeichnet worden.

Er sei sehr stolz und neugierig auf ein neues Kapitel in der Geschichte von Pur, so Engler. Die Band hatte sich vor 43 Jahren in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg gegründet.

Mit Material der dpa