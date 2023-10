Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Premiere in Düsseldorf: Pur Musical „Abenteuerland“ startet heute

22. Oktober 2023

Die große Pur-Fanbase in Düsseldorf schwelgt bereits in Vorfreude: Am Sonntag, dem 22. Oktober 2023, startet mit "Abenteuerland" das eindrucksvolle Musical rund um das Werk der Kultband. Bis März 2024 laufen die Vorstellungen im Capitol Theater.