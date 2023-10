Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Pur: „Abenteuerland“-Musical-Premiere in Düsseldorf – alle Fotos vom 22. Oktober 2023

23. Oktober 2023

Was für ein Spektakel am Capitol Theater in Düsseldorf: Zur "Abenteuerland"-Musical-Premiere von Pur kamen am Sonntag zahlreiche Gäste und Promis. Wir haben uns auf dem roten Teppich für euch umgeschaut – die Fotos des Abends findet ihr hier.