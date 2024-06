Rund um die Musik der Popgruppe Pur ist das Musical „Abenteuerland“ entstanden. Am 22. Oktober 2023 feierte das Stück eine gelungene Premiere im Düsseldorfer Capitol-Theater. Alles, was Besucher des Musicals in Düsseldorf wissen sollten, gibt es hier im Überblick. Unsere Autorin war übrigens bei der Pur-Weltpremiere dabei – ihren Bericht findet ihr hier.

Übrigens: Pur-Sänger Hartmut Engler war vorab schon tief bewegt, die Songs der Band in neuen Arrangements zu hören, wie er während eines Pressetermins im Theater im März 2023 offenbarte: „Nach dem ersten Lied musste ich schon nach Taschentüchern verlangen. Das klingt einfach wunderschön.“

200.000ste Besucherin auf die Bühne geholt

Am ersten Juni-Wochenende bescherte das Musical einer Besucherin einen unvergesslichen Abend: Eine Pur-Fanin aus Mettmann wurde als 200.000ste Besucherin gezählt und wurde prompt geehrt. Sie wurde sogar auf die Bühne geholt. Fotos und weitere Infos zum unverhofften Auftritt von Tacjana W. gibt es hier.

160.000 Tickets verkauft: „Pur“-Musical verlängert ohne Enddatum

Am 30. Januar feierte das Musical-Format Stichtag: 100 Tage pures Vergnügen im Capitol Theater Düsseldorf liegen hinter die Darsteller. Bis dato wurden 160.000 Karten verkauft, und das freut vor allem Produzent Martin Flohr, der gemeinsam mit seinem Kreativ-Team und in enger Zusammenarbeit mit der Band Bur ein Bühnenerlebnis geschaffen hat: „Wir sind gekommen, um zu bleiben – und spielen in Düsseldorf ohne Enddatum!“, verkündet er in einer Pressemitteilung.

„Die Resonanz des Publikums ist einfach überwältigend. Mit ‚Abenteuerland‘ haben wir ein Musical geschaffen, in dem sich jeder wiederfindet und das Brücken zwischen Menschen und Generationen baut. Die Begeisterung nach jeder Vorstellung ist Belohnung für unsere Mühen und zugleich Ansporn für die Zukunft“, freut sich Flohr über den anhaltenden Erfolg des Stückes.

Fan-Show fand am 24. April 2024 statt

Eine weitere tolle Nachricht für Musical-Fans: Am 24. April fand als Dankeschön an das Publikum eine besondere Show statt. Neben einigen für diese Vorstellung exklusiven Specials und Aktionen erwartete Zuschauer auch die ein oder andere Überraschung. Natürlich mit dabei: Die Bandmitglieder von Pur!

Tickets für die Fan-Show waren unter www.abenteuerland-musical.com buchbar.

Die Uraufführung des Musicals war am 22. Oktober 2023 (18 Uhr). Die Vorstellungen sollten eigentlich bis zum 10. März 2024 laufen, doch das Ganze wurde nun mindestens bis zum 27. September 2024 verlängert. Die Spielzeiten zwischen bis (mindestens) Ende September 2024 hier im Überblick: Dienstags, donnerstags und freitags: 19 Uhr

Mittwochs: 18.30 Uhr

Samstags: 15 und 19.30 Uhr

Sonntags: 14 und 18.30 Uhr Die Aufführungen finden auf der Bühne des Capitol-Theaters an der Erkrather Straße statt. Worum geht es in dem Pur-Musical? Das Musical „Abenteuerland“ macht seinem Namen alle Ehre: Das Publikum wird durch eine emotionale Reise durch die Abenteuer des Alltags geführt. Hauptdarsteller ist dabei die fiktive Mehrgenerationenfamilie Schirmer. Insgesamt werden 30 Hits der Band Pur in dem Musical zu hören sein. Alle Fotos zum Pur-Musical Düsseldorf Unser Fotograf war bei der Weltpremiere im Düsseldorfer Capitol Theater dabei und hat die prominenten Gäste abgelichtet: +120 Bilder

Wo gibt es Tickets und wie viel kostet der Eintritt?

Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online, wie etwa bei www.eventim.de. Die Preisspanne der Tickets beläuft sich zwischen ca. 49 und 140 Euro. Wer sich für die teuerste Ticketkategorie entscheidet, darf in der sogenannten „Purpur-Reihe“ platz nehmen sowie ein Fan-Pass und Überraschungspaket entgegennehmen.

„Abenteuerland“ im Düsseldorfer Capitol-Theater: Erstes Pur-Musical nach 43 Jahren Bandgeschichte

Die Planungen liefen bereits seit mehreren Jahren, verrieten die Macher. Produzieren wird das Musical Martin Flohr („Rocky Horror Show“, „West Side Story“).

„Abenteuerland“ ist nicht nur der Titel des Musicals, sondern auch das mit mehr als zwei Millionen Exemplaren meistverkaufte Pur-Album. Es erschien 1995 und ist vier Mal mit Platin ausgezeichnet worden.

Er sei sehr stolz und neugierig auf ein neues Kapitel in der Geschichte von Pur, so Engler. Die Band hatte sich vor 43 Jahren in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg gegründet.

