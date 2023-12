„Helene Fischer Show“ 2023: Die Top-Stars, die heute mit der Schlager-Queen auf der Bühne stehen

Die beliebte „Helene Fischer Show“ im ZDF wurde bereits Anfang Dezember in Düsseldorf vor Live-Publikum aufgezeichnet. Der Ticket-Vorverkauf zur ersten Ausgabe nach drei Jahren startete im September diesen Jahres. Fans, die nicht dabei sein konnten, sehnen schon den TV-Termin während den Weihnachtstagen herbei. Was können Zuschauer erwarten? Wir haben den Überblick.

Wann kommt die „Helene Fischer Show“ 2023 im Fernsehen?

Die Show wird am Montag, 25. Dezember 2023, im ZDF ausgestrahlt – ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Fans. Los geht es pünktlich zur Prime Time um 20.15 Uhr.

Show wurde in Düsseldorf aufgezeichnet

Die Show wurde am 1. und 2. Dezember (Freitag und Samstag) in der Düsseldorfer Messe aufgezeichnet – und ihr konntet erstmals seit drei Jahren wieder live mit dabei sein. Konzertveranstalter Live Nation schrieb dazu: „Nachdem Helene Fischer gerade mit ihrer von Publikum und Medien gleichermaßen gefeierten Live-Tour alle Rekorde bricht, wird sie Ende des Jahres nach einer dreijährigen Pause endlich wieder mit ihrer eigenen TV-Show auf den Bildschirm zurückkehren.“

Wie teuer waren die Tickets für die „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf?

Für alle registrierten Kunden startete der Ticketvorverkauf bereits am 6. September um 10 Uhr. Schon zwei Stunden später begann der Verkauf dann für alle – erhältlich waren die begehrten Karten seither über Ticketmaster.

Kostenpunkt für den Spaß: ca. 70 bis stolze 340 Euro in den vorderen Rängen. In der Vergangenheit lagen die Preise zwischen 70 und 130 Euro.

Wer wird in der „Helene Fischer Show“ zu Gast sein?

Der Veranstalter hielt sich in der Ankündigung zunächst vage: „In Düsseldorf wird im Dezember mit hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland und allem, was Helene auszeichnet, gefeiert: Gesang, Tanz und Akrobatik.“ Die Fans dürften sich auch auf legendäre Duette mit anderen Stars freuen, heißt es weiter.

Mittlerweile ist bekannt: Rapperin Shirin David (6,6 Millionen Abonnenten auf Instagram) hat einen Platz auf der Bühne bekommen. Ende November veröffentlichte Helene Fischer gemeinsam mit der Kölnerin einen Remake ihres Hits „Atemlos“.

Auch TikTok-Star und Influencer twenty4tim (Tim Maximilian Kampmann) durfte mit der Schlager-Queen performen. Mit einem gemeinsam Bild der beiden schrieb der Kölner, der auf seinem Instagram-Kanal über 2 Millionen Abonnenten zählt: „Helene, ich werde dir hierfür niemals genug danken können. Gemeinsam mit dir zu performen war schon immer ein Traum von mir. Dass du dir gewünscht hast, mich an beiden Tagen der Aufzeichnung zur ‚Helene Fischer Show‘ neben dir performen und singen zu lassen ist unbeschreiblich!“

Diese Gäste sind außerdem bei der „Helene Fischer Show“ 2023 dabei

Der Sender ZDF hat folgende Gäste bestätigt:

Peter Maffay

Gossip

Nena

Loreen

Dave Stewart mit Vanessa Amorosi

Batrice Egli

Simple Minds

Shirin David

Emeli Sandé

Ben Zucker

twenty4tim

Melissa Naschenweng

Thomas Gottschalk verpatzt Besuch in „Helene Fischer Show“

Hingegen ist der Versuch von Thomas Gottschalk, der wegen einer „Wetten, dass..“-Wetteinlösung Fischer bei der Aufzeichnung ihrer eigenen Show besuchen kommen sollte, gescheitert. Auf Instagram erklärte der 73-Jährige, warum: „Eigentlich wollte ich mich bei der Aufzeichnung der ‚Helene Fischer Show‘ persönlich von der Wetteinlösung überzeugen, aber ich bin in München eingeschneit. Es wäre eine Überraschung für sie geworden.“

Zum Hintergrund: Die Schlagersängerin hatte in der letzten „Wetten, dass…?“-Ausgabe versprochen, in ihrer eigenen Show zu sagen: „Schade, dass der Alte das nicht mehr macht“. Ob sie ihrem Wetteinsatz trotzdem nachgekommen ist, erfahren wir spätestens zum Zeitpunkt der TV-Ausstrahlung.

Wie sind die Quoten von der „Helene Fischer Show“?

Das quotenstarke Format hatte 2019 fast sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans. Zuletzt war „Die Helene Fischer Show“ 2022 laut ZDF wegen „vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen“ ins Wasser gefallen.

