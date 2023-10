Broilers mit zwei Weihnachtskonzerten live in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets?

„Es wird noch viel, viel festlicher!“ schrieben die Broilers bereits im Sommer über Social Media – und kündigten damit offiziell die Fortsetzung ihrer „Santa’s Action-Club“-Tour in Düsseldorf an. Am 22. und 23. Dezember 2023 dürft ihr euch wieder die hässlichen Weihnachtspullis überstülpen und die Mitsubishi-Electric-Halle rocken!

Heimat verpflichtet: Kurz vor Weihnachten gönnen sich Sammy, Ron, Andi, Ines und Chris nochmal eine gehörige Prise Düsseldorf. „Santa’s Action-Club“ scheint sich mit der zweiten Ausgabe sogar zu einer neuen Traditionsveranstaltung zu mausern. Viele Düsseldorfer haben sicher nichts dagegen: Bereits Ende letzten Jahres präsentierte sich die Band von ihrer besten und besonders festlichen Seite. Und mit „Santa Claus“ haben die Broilers sogar ein waschechtes Weihnachtsalbum mit im Gepäck, welches bereits 2022 veröffentlicht wurde:

Broilers in Düsseldorf: Wo finden die Weihnachtskonzerte statt?

Die Broilers sind am 22. und 23. Dezember 2023 zu Gast in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf Oberbilk.

Broilers Konzerte 2023 in Düsseldorf: Ticket-Vorverkauf und Preise

Keine guten Nachrichten gibt es für alle, die erst jetzt auf die Konzerte aufmerksam wurden: Über Eventim könnt ihr aktuell (Stand: 19. Oktober 2023) keine Tickets mehr bestellen. Beide Shows sind somit komplett ausverkauft.

Der Ticket-Vorverkauf zu den Konzerten im Dezember war bereits am 15. Juni 2023 gestartet. Tickets gab es ab 67,75 Euro. Die hübschen Hardtickets, Kostenpunkt 62,50 Euro, konnten im Shop auf der Homepage broilers.de gekauft werden. Im Sommer war die bekannte Punkrockband zuletzt auf „Niemand wird zurückgelassen“-Tour quer durch Deutschland, darunter am 15. Juli 2023 im „Kunst!Rasen“ in Bonn vor ausverkaufter Halle.

Broilers Konzerte 2023 in Düsseldorf: Merry Christmas and a very grau Schnee!

Dass die Broilers (Sammy, Ron, Andi, Ines und Chris) dem Weihnachtsfest nicht abgeneigt sind, haben sie zuletzt auf ihrem Ende 2021 veröffentlichten Weihnachtsalbum „Santa Claus“ bewiesen. Neben vielen Cover-Songs („Carol of the Bells“, „Santa Claus Is Comin‘ To Town“) hatte sich da sogar ein selbst produzierter und durchaus hörbarer Track namens „Grauer Schnee“ auf die Tracklist geschlichen.

Konzert-Besucher sollten sich also darauf einstellen, neben den bekannten Hits der Broilers („Tanzt Du Noch Einmal Mit Mir?“, „Ruby Light And Dark“) auch ganz spezielle Weihnachtssongs zu hören. Oder um es anders auszudrücken: „Oi! to the World“.

Broilers Konzerte 2023 in Düsseldorf: Zeitplan

Die Broilers starten ihren „Santa’s Action-Club“ in der Mitsubishi Electric Halle jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Gerockt wird am 22. und 23. Dezember 2023 (Freitag und Samstag).

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bis zu 7500 Zuschauer fasst die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Da die Konzerte meist ausverkauft sind, dürfte es zum Fest entsprechend voll werden. Freut euch auf einen stimmungsvollen Abend!

Broilers zu Weihnachten in Düsseldorf: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Mitsubishi Electric Halle?

An der Mitsubishi Electric Halle habt ihr eine Vielzahl an Haltestellen für Bus und Bahn. So könnt ihr entweder von der Haltestelle Markenstraße, Karl-Geusen-Straße oder dem S-Bahnhof Oberbilk in nur wenigen Gehminuten zur Halle gelangen.

Folgende Bahnen, Straßenbahnlinien und Busse halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 705

U-Bahn: U74

Bus: 721, 732, 782, 785, 827

S-Bahn: S1, S 6

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Broilers Konzerte in Düsseldorf 2023: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Unmittelbar an der Halle ist eine große Parkfläche, die aber auch schnell voll ist. Die Parkfläche findet ihr hier. Wer mit dem Auto anreist, sollte folgende Adresse ins Navi eingeben:

Siegburger Str. 15

40591 Düsseldorf

Sammy Amara mischt 2024 bei „Sing meinen Song“ mit

Aus der Welt von Broilers-Sänger Sammy Amara gibt es einige spannende Neuigkeiten: Zum einen nahm Amara kürzlich einen Song zusammen mit Kult-Rockröhre Doro auf, anhören und ansehen könnt ihr euch das Ergebnis auf YouTube.

Auf der anderen Seite gibt es große Pläne für 2024: Sammy Amara startet als Juror bei der VOX-Show „Sing meinen Song“ durch. Mit an seiner Seite sind „Juli“-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko. VOX zeigt die neuen Folgen von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ im Frühjahr 2024.

Das letzte Album der Broilers: „Puro Amor Live Tapes“

Das 2022 veröffentlichte Live-Album der Broilers, die „Puro Amor Live Tapes“, versammelt auf der Tracklist so ziemlich alle Hits der Bands mit astreinem Stimmungshintergrund. Für Fans ist die Platte ein Pflichtkauf, für alle Einsteiger der perfekte Startpunkt.