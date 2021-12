TV-Programm an Heiligabend: Unsere TV-Tipps für Weihnachten 2021

Was gibt es Schöneres, als nach einem ausgiebigen Festtagsschmaus und einer reichen Bescherung sich am Heiligabend vor die Glotze zu hauen und einen der klassischen Weihnachtsfilme mit der ganzen Familie zu schauen? Wir zeigen euch das TV-Programm für den 24. Dezember 2021 und die besten Fernseh-Highlights vom Grinch, über Aschenbrödel bis hin zu Sissi!

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (12.10 Uhr, Das Erste)

Der im Jahr 1973 in der CSSR und DDR produzierte Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist ein Klassiker für Kinder und Nostalgiker. Wiederholt wird der Film am ersten Feiertag um 11.25 Uhr im Ersten. Insgesamt ist der Film neun Mal an den drei Festtagen in ARD-Sendern wie ONE und einigen Dritten zu sehen, unter anderem um 20.15 Uhr an Heiligabend im WDR. Hier findet ihr alle Termine:

>> „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Die Sendetermine des Weihnachtsklassikers im TV <<

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts“ (23.40 Uhr, Das Erste)

Direkt im Anschluss zeigt Das Erste ab 13.40 Uhr den Kult-Sketch „Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts“. Seit rund zwei Jahrzehnten ist die überarbeitete Fassung des Sketches regelmäßig im TV zu sehen. Und mit 25 Minuten auch etwas für die ungeduldigeren Konsumenten.

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Der Grinch“ (15.10 Uhr, RTL)

Zwei bekannte Filmversionen gibt es von dieser Kinderbuchstory von Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel) aus den 1950er Jahren. Obwohl alles zuckersüß aus, hat der grüne Grinch seine Gründe, Weihnachten kaputtmachen zu wollen. Für Komiker Jim Carrey gehört der haarige Grinch zu seinen bekanntesten Rollen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BUTLERS (@butlers_com)

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Eine zauberhafte Nanny“ (18.25 Uhr, VOX)

In „Eine zauberhafte Nanny“ aus dem Jahr 2005 spielt der im Februar verstorbene Raphael Coleman den kleinen Eric Brown. Emma Thompson besetzt die Hauptrolle der Kinderfrau, Colin Firth den überforderten Vater von sieben Kindern. Heraus kommt eine wunderschöne Mischung aus rührender Geschichte und Märchen.

>> Weihnachtsprogramm 2021: Wann läuft „Sissi“ im TV? <<

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Kevin – Allein zu Haus“ (20.15 Uhr, SAT.1)

Der inzwischen 30 Jahre alte Film „Kevin – Allein zu Haus“ ist ein Klassiker und läuft zur besten Sendezeit auf Sat.1. Wieder einmal verreist die Familie McCallister in den Weihnachtsferien und vergisst dabei ihr Nesthäkchen Kevin (Macaulay Culkin), der sich gegen fiese Gangster durchsetzen muss.

>> Nächtigen wie „Kevin allein zu Haus“: Hier könnt ihr die Filmkulisse mieten <<

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (20.15 Uhr, RTL)

In „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ verletzt sich der Weihnachtsmann. Der Vater von Charlie soll die Arbeit übernehmen – an Heiligabend um 20.15 Uhr auf RTL. Der zweite Teil, „Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung“, läuft direkt im Anschluss.

>> „Ein Herz und eine Seele“ – die TV-Termine an Silvester und Weihnachten <<

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Die Feuerzangenbowle“ (21.55 Uhr, Das Erste)

Die Schulkomödie „Die Feuerzangenbowle“ aus dem Jahr 1944 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle ist ein absoluter Klassiker und darf an Heiligabend in keinem Fernsehprogramm fehlen.

TV-Programm an Heiligabend 2021: „Tatsächlich…Liebe“ (23:35 Uhr, ZDF)

Dieser britische Ensemblefilm – Originaltitel „Love Actually“ – erzählt mehrere Geschichten aus London in der Vorweihnachtszeit. Hugh Grant tanzt als Premierminister durchs Haus, Bill Nighy spielt einen versoffenen Musiker. In einer Nebenrolle ist Heike Makatsch dabei. Mitwirkende sind auch Keira Knightley, Billy Bob Thornton, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Claudia Schiffer und der als Mr. Bean bekannte Rowan Atkinson.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VOGUE Germany (@voguegermany)

>> Diese Film- und Serien-Neuheiten erwarten euch bei Netflix im Dezember <<

Weitere Spielfilm-Highlights an Heiligabend im TV im Überblick:

„Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“ (9.18 Uhr, ZDF)

„Stirb Langsam“ (22.25 Uhr, Sat.1)

„Bad Boys – Harte Jungs“ (21.55 Uhr, VOX)

„Rambo“ (20.15 Uhr, RTLZWEI)

„Hangover“ (18.20 Uhr, ProSieben)

„Sissi“ (20.15 Uhr, Das Erste)

„Schöne Bescherung“ (16.05 Uhr, Sat.1)

„Der Polarexpress“ (14.10 Uhr, Sat.1)

„Gremlins – Kleine Monster“ (12.25 Uhr, Kabel eins

Das könnte dich auch interessieren:

mit Agenturmaterial (dpa)