Jean Paul Gaultier bringt seine „Fashion Freak Show“ 2024 in die Kölner Lanxess-Arena

Man könnte meinen, Köln avanciere 2024 zum „Place to be“ der internationalen Prominenz: Jason Derulo, Depeche Mode, Apache 207, Thirty Seconds to Mars und Peter Maffay sind nur einige der Top-Acts, die in den Arenen der Domstadt einen Halt einlegen werden. Nun kommt ein weiterer Megastar hinzu, mit dem wohl keiner gerechnet hat.

Stardesigner kommt 2024 für fünf Shows nach Köln – das steckt dahinter

Die Rede ist von Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Gründer des gleichnamigen Weltkonzerns. Der Ü70er hat eine eigene Musik-Show entwickelt und produziert, die 2019 in Paris im renommierten Folies Bergère Premiere feierte und den Namen „Fashion Freak Show“ trägt. Dahinter steckt eine Mischung aus Revue, Konzert und Modenschau, die das Leben von Jean Paul Gaultier erzählt und dabei die bedeutendsten politischen und kulturellen Veränderungen seiner Generation streift.

Die Show kommt mit einer Fülle legendärer Hits daher – von Disco bis Funk, von Pop bis Rock, von New Wave bis Punk. Die Songs sind nicht willkürlich gewählt, vielmehr sollen sie Gaultiers Leben inspiriert haben.

Wie es sich für einen Stardesigner gehört, hat er für seine eigene Show hunderte von neuen Outfits entworfen. Auch seine „legendärsten und berühmtesten Kreationen“ sollen Teil der Show sein, heißt es in einer Mitteilung.

Schon für Madonnas „Celebration Tour“, die die „Queen of Pop“ im November 2023 auch zweifach nach Köln führte, entwarf der Designer extraordinäre Outfits.

Wann ist Jean Paul Gaultiers „Fashion Freak Show“ 2024 in Köln?

Die „Fashion Freak Show“ gastiert vom 17. bis 20. Juli 2024 in der Kölner Lanxess-Arena. Am letzten Tag gibt es zwei Vorstellungen, daher können sich Fans auf gleich fünf Shows freuen.

Termine und Beginn der „Fashion Freak Show“ von Jean Paul Gaultier 2024 in Köln:

Mittwoch, 17. Juli 2024, 20 Uhr

Donnerstag, 18. Juli 2024, 20 Uhr

Freitag, 19. Juli 2024, 20 Uhr

Samstag, 20. Juli 2024, 15 Uhr

Samstag, 20 Juli 2024, 20 Uhr

Hier gibt es Tickets für die Show von Jean Paul Gaultier

Der Vorverkauf für das Show-Event ist bereits gestartet. Tickets stehen an allen bekannten Vorverkaufsstellen zur Verfügung. Preislich starten diese bei rund 60 Euro, die teuersten Karten sind für 120 Euro zu haben.

Die Show dauert etwa zwei Stunden und wird in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln aufgeführt.

