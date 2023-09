Apache 207 live in Köln: Alle Infos zum Doppelkonzert 2024 in der Lanxess Arena

Sänger und Rapper Apache 207 hat seinen Fans eine besondere Freude bereitet: Nur wenige Tage nach dem Ende seiner Open-Air-Tour 2023 kündigte er eine Arena-Tour für das kommende Jahr an. Dabei wird er auch zweimal in Köln auftreten. Alles, was man zu den Konzerten wissen muss, findet ihr hier im Überblick.

Wann kommt Apache 2024 nach Köln?

Das Konzert von Apache 207 in Köln findet Freitag 17. Mai 2024, und Samstag, 18. Mai 2024, statt.

Die Arena-Tour startet Anfang Mai 2024 in Hannover. Insgesamt stehen 21 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Alle weiteren Infos und Termine zur Arena-Tour 2024 von Apache 207 findet ihr hier im Überblick.

Apache 207 in Köln 2024: Wo findet das Konzert statt?

Die Show im Rahmen der Arena-Tour 2024 findet in der Lanxess Arena in Köln statt.

Apache live in Köln 2024: Was ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Apache-Konzert in Köln am 17. und 18. Mai 2024 ist noch nicht bekannt. Sobald dies der Fall ist, werden die Infos an dieser Stelle ergänzt.

Einlass : tba

Konzertbeginn: tba

Gibt es einen Gastauftritt durch US-Sänger Post Malone?

Ob und durch wen der Sänger während seinen Konzerten auf der Bühne begleitet wird, ist noch nicht bekannt. Auch ein Überraschungsauftritt, wie etwa durch US-Sänger Post Malone, ist nicht ausgeschlossen.

Im Mai 2023 holte „Posty“ Apache 207 plötzlich auf die Bühne und performte seinen Hit „Fühlst du das auch“ – und brachte damit die ganze Lanxess Arena zum Beben. Die beiden Künstler arbeiten mit demselben Management zusammen, die Aktion würde von Seiten der Fans in jedem Fall begrüßt werden.

Denkbar wäre auch, dass einem Fan aus dem Publikum wieder die Ehre zuteil werden könnte, ein Duett mit Apache 207 zu singen.

Wann startet der Ticket-Vorverkauf?

Der Vorverkauf für die Tour startet am Donnerstag, den 21. September 2023, um 16 Uhr. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online.

Tickets werden nur personalisiert verkauft

Eine Besonderheit im Rahmen des Ticketverkaufs gab der Sänger schon vorab bekannt: Die Tickets werden mit dem jeweiligen Vor- und Nachnamen des Käufers personalisiert. Heißt: Tickets können im Nachgang nur gegen eine Bearbeitungsgebühr umpersonalisiert werden.

Damit soll das Horten von mehreren Tickets und der anschließende Weiterverkauf auf Onlineplattformen – mit teils utopischen Preisen – verhindert werden.

Was kosten Tickets für das Apache-Konzert 2024 in Köln?

Die Ticketpreise für die Arena-Tour 2024 von Apache 207 sind aktuell noch nicht bekannt. Sie werden zum Start des offiziellen Vorverkaufs am Donnerstag, den 21. September 2023, veröffentlicht.

Wie viele Zuschauer passen in die Lanxess Arena?

Sollten beide Konzerte ausverkauft sein, könnten knapp 20.000 Zuschauer pro Abend live in der Lanxess Arena dabei sein.

Der aktuelle Zuschauerrekord der Arena wird übrigens von Schlagersängerin Helene Fischer gehalten: Sie bejubelten bei ihren sieben ausverkauften Konzerten im August und September 2023 über 100.000 Fans.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Zu Konzerten in der Lanxess Arena empfiehlt sich die Anfahrt mit dem ÖPNV. Ihr könnt zwischen den Haltestellen Bahnhof Köln Deutz/Messe, Bahnhof Deutz/Lanxess Arena und Deutz Technische Hochschule wählen.

Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer doch lieber mit dem Auto anreisen möchte, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge – auch sie sind ausgeschildert. Weitere kostenpflichtige Parkhäuser in unmittelbarer Nähe findet ihr hier.

Weitere Termine und Infos zu Konzerten und Events in Köln findet ihr hier.

Apache 207: Namensbedeutung, Wohnort, Alter, Beruf

Volkan Yaman, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Apache 207, ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Der 26-Jährige wurde in Mannheim geboren und wuchs in Ludwigshafen am Rhein auf. Dort begann er auch eine Lehre als Kfz-Mechatroniker, bevor er seine Karriere als Musiker startete.

Hinter seinem Künstlernamen steckt eine einfache Erklärung: Apache ist ein Spitzname, den ihm seine Mutter in der Kindheit verliehen hat. 207 ist die Bundestagswahlkreiszahl seiner Heimatstadt Ludwigshafen am Rhein.

Apache 207 ist vor allem für seine eingängigen Melodien und seine authentischen Texte bekannt. Sein Debütalbum „Platte“ erreichte 2020 Platz 1 der deutschen Charts. Sein zweites Album „Tattoo“ verkaufte sich über eine Million Mal und wurde mit Platin ausgezeichnet. Seine Single „Komet“, die er Anfang des Jahres mit Udo Lindenberg herausgebracht hatte, ist der Nummer-eins-Hit, der sich in Deutschland bisher am längsten an der Spitze hielt.

Im Juni 2023 veröffentlichte er sein drittes Album „Gartenstadt“, benannt nach dem Ludwigshafener Stadtteil, in dem er aufgewachsen ist.