Apache 207 sucht Fan als Support Act für Show in Mönchengladbach

Am 20. Mai 2023 tritt Apache 207 in Mönchengladbach im Sparkassenpark auf. Mit seinem Song „Komet“ mit der Altrock-Legende Udo Lindenberg hat der Rapper sich innerhalb kürzester Zeit vom angesagten Newcomer zum Superstar gemausert. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Tickets, denn das Konzert ist beinahe ausverkauft.

Wer bereits ein Ticket besitzt, für denjenigen oder diejenige könnte es noch eine ganz besondere Show werden. Denn Apache selbst sucht noch einen Gast-Musiker, der den Part von Udo Lindenberg in Mönchengladbach übernehmen soll.

So heißt es auf Apaches Webseite unter dem Titel „Lass uns noch mal aufdrehen!“: „Für den Song ‚Komet‘ wird Apache 207 beim Konzert in Mönchengladbach am 20. Mai 2023 einen Fan auf die Bühne holen, der mit ihm das Lied singt. Hierfür kann sich jetzt jeder bewerben, der über 18 Jahre alt ist und ein Ticket für das Konzert besitzt. Ein Team mit Expert:innen wird dann auswählen, wer gemeinsam mit Apache 207 auf der Bühne performen darf.“

Apache 207 live in Mönchengladbach: Erzählt eure Geschichte zu „Komet“

Um mitmachen zu können, müsst ihr nur das Formular auf der Webseite ausfüllen und ein Video von euch hochladen, in dem ihr Udo Lindenbergs Part im Song „Komet“ singt. Das Video sollte aber nicht länger als drei Minuten lang sein. Zudem sollt ihr noch ausführen, warum ihr den Song mit Apache 207 zusammen auf der Bühne performen wollt. Auch hier sollte das Video nicht länger als eine Minute dauern.

Bis zum 15. Mai habt ihr Zeit, euch in eurem Video zu präsentieren und das Video einzusenden. Ob ihr gut singen könnt oder nicht, soll dabei gar nicht ausschlaggebend sein. Es kommt vor allem auf eure persönliche Geschichte an, was ihr mit dem Song verbindet und warum ausgerechnet ihre es verdient habt, mit dem Rapper auf der Bühne in Mönchengladbach zu stehen.

Professionelle Musiker sind im Übrigen von der Teilnahme ausgeschlossen.