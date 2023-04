Apache 207 im SparkassenPark in Mönchengladbach: alle Infos zum Konzert

Volkan Yaman, besser bekannt unter dem Namen Apache 207, wurde in Mannheim geboren. Seine Karriere bekam vor allem während der Corona-Pandemie einen erheblichen Schub. Denn während andere Musiker unter der Pandemie litten und teilweise auch zerbrachen, veröffentlichte Apache sein Debüt-Album „Treppenhaus“ 2020 beim Sony-Label „TwoSides“.

Angefangen aber hatte alles bereits 2018 mit der Single „Kleine Hure“. Erstmals erlangte der Musiker überregionale Bekanntheit, 2019 folgte schließlich der Durchbruch mit „Kein Problem“. Innerhalb weniger Monate erreichte Apache mit diesem Song über acht Millionen Klicks bei Youtube. Im Dezember 2021, gerade mal eineinhalb Jahre nach dem Debüt, folgte mit „2sad2disco“ gleich der zweite Longplayer. Nach seiner Tour zu Beginn des Jahres wird der 25-Jährige dann im SparkassenPark in Mönchengladbach zu sehen sein.

Apache 207 in Mönchengladbach: Wo findet das Konzert statt?

Weil es so gut läuft für Apache 207, gibt es nach der Hallentour gleich noch eine „Open Air Tour 2023“. Diese führt den Mannheimer zum Auftakt der Tour nach Mönchengladbach in den SparkassenPark.

Wann tritt Apache 207 in Mönchengladbach auf?

Das Konzert von Apache 207 findet am Samstag, den 20. Mai 2023 statt. Insgesamt 13 Shows beinhaltet die „Open Air Tour 2023“, Mönchengladbach wird dabei die erste Stadion des Musikers sein. Beendet wird die Tour schließlich im September in Berlin auf der Waldbühne.

Apache 207 in Mönchengladbach: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von Apache 207 in Mönchengladbach am 20. Mai 2023 sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.30 Uhr

Auftritt Apache 207: 20.00 Uhr

Apache 207 in Mönchengladbach: Gibt es noch Tickets?

Aktuell gibt es noch Tickets, allerdings solltet ihr euch beeilen. Denn die Show in Köln Anfang 2023 war bereits ausverkauft, auch jetzt sind schon vereinzelte Termine der „Open Air Tour 2023“ ausverkauft. So gibt es in Dresden bereits Anfang April schon keine Tickets mehr. Im SparkassenPark in Mönchengladbach sind noch Karten ab 69,90 Euro zu haben. Aber auch hier ist die zweite Kategorie bereits ausverkauft. Greift also besser schnell zu!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Apache 207 (@apache_207)

Apache 207 im SparkassenPark: Wie viele Zuschauer sind dabei?

In den Hockeypark, inzwischen in SparkassenPark umbenannt, passen bei maximaler Auslastung 22.000 Zuschauer. Gut möglich aber, dass hier der Innenraum entsprechend angepasst wird. Denn die Zuschauerzahl pendelt bei Liveveranstaltungen zwischen 9000 und 18.000 Zuschauern. Bei der Nachfrage ist aber bislang zu erwarten, dass es voll werden wird.

Apache 207 in Mönchengladbach: Was können wir von der Show erwarten?

Nachdem die Tour zum neuen Album bereits absolviert ist, dürfte nun bei der „Open Air Tour 2023“ eine etwas abwechslungsreichere Playlist den Rahmen bieten. Zudem hatte Apache ja in den vergangenen Monaten etliche Möglichkeiten zu sehen, welche Songs live auch zünden und welche eher nicht den Weg in die neue Setlist finden sollten. Anzunehmen ist, dass der 25-Jährige seine besten Songs präsentieren und es eine unvergessliche Show für die Besucher wird.

Konzert von Apache 207: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum SparkassenPark?

Wollt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum SparkassenPark in Mönchengladbach, so habt ihr ab dem Hauptbahnhof Mönchengladbach drei Buslinien zur Wahl. Nehmt entweder die 007, die 017 oder die 008. Diese fahren euch entweder zur Haltestelle „Mönchengladbach Nordpark“, „Nordpark Busbahnhof“, zur „Belgrader Straße“ oder zur „Enscheder Straße“.

Außerdem wird nach Open-Air-Konzerten ebenso wie nach Bundesligaspielen im BorussiaPark ein Shuttle-Bus-Service für alle Besucher eingesetzt. Das bedeutet, dass euch Busse vom SparkassenPark in die Innenstadt fahren, wo ihr dann mit Bus und Bahn weiterkommt.

SparkassenPark in Mönchengladbach: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Da das Stadion der Gladbacher Borussia gleich auf der anderen Seite liegt und die Infrastruktur rund um das Gelände genau für solche Events ausgelegt ist, gibt es quasi rundherum um das Areal Parkplätze. Je nach Größe der Veranstaltung stehen die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 zur Verfügung. Wer die Parkfläche nutzen möchte, muss sich aber auf Gebühren einstellen. Diese liegen zwischen vier und sechs Euro.

Gebt für euer Navi am besten folgende Adresse ein:

41179 Mönchengladbach, Am Hockeypark 1

oder via der Zufahrtstraße „Am Nordpark, 41069 Mönchengladbach“, dort fahrt ihr direkt auf den Parkplatz P4.

Reist ihr aus dem Süden an, schaut, dass ihr auf die A61 in Richtung Mönchengladbach kommt. Dort nutzt ihr dann die Ausfahrt Mönchengladbach-Holt und fahrt dort links auf die B57 in Richtung Rheindalen auf die Aachener Straße. Nach etwa einem Kilometer müsst ihr rechts abbiegen auf „Am Nordpark“. Dann müsst ihr nur noch geradeaus fahren und gelangt automatisch ans Ziel.

Kommt ihr aus Richtung Düsseldorf und Venlo, nutzt die A52 und fahrt bis zum Autobahnkreuz Mönchengladbach. Dort wechselt ihr auf die A61 bis zur Ausfahrt „Nordpark“. An der Ausfahrt biegt ihr dann rechts ab. Die nächste Möglichkeit biegt ihr erneut rechts auf die Zubringerstraße zum Nordpark ab. Dieser Straße folgt ihr etwa einen Kilometer, bis der SparkassenPark schließlich auftaucht.