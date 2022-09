Apache 207 in Köln: Einlass, Zeitplan und alle Infos zum Konzert

In Mannheim geboren, hat Volkan Yaman, besser bekannt unter dem Namen Apache 207, in der Corona-Pandemie eine beachtliche Karriere hingelegt. Während andere Bands und Musiker unter der Pandemie zusammengebrochen sind, hat der Aufstieg von Apache 207 erst 2020 mit der Veröffentlichung seines Debüt-Albums „Treppenhaus“ beim Label „TwoSides“ von Sony richtig Fahrt aufgenommen.

Nur anderthalb Jahre später, im Dezember 2021, folgte sogleich der Nachfolger „2sad2disco“. Angefangen aber hat alles mit der Single „Kleine Hure“ im Sommer 2018, wodurch Apache 207 erstmals überregionale Bekanntheit erlangte. Der Durchbruch erfolgte im April 2019 mit „Kein Problem“, womit er innerhalb weniger Monate acht Millionen Klicks auf Youtube erreichte. Nachdem seine Tour 2020 wegen Corona verschieben musste, kommt der 24-Jährige jetzt nach Köln.

Apache 207 in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Im Rahmen der „Apache-Tour“ wird das Konzert in der Lanxess Arena in Köln stattfinden. Es ist einer der Nachholtermine, die eigentlich bereits für das Jahr 2021 bestimmt waren.

Wann tritt Apache 207 in Köln auf?

Das Konzert von Apache 207 findet am Mittwoch, dem 28. September statt. Eigentlich sollte die Show bereits am 7. Januar 2021 stattfinden, wurde dann aber auf den 10. September 2021 verschoben, wo sie erneut aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Nun kann das Konzert für alle Fans endlich nachgeholt werden.

>> Sunrise Avenue, Machine Gun Kelly und Co.: Die Mega-Konzerte in der Lanxess-Arena 2022 <<

Apache 207 in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von Apache 207 in Köln am 28. September 2022 sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.00 Uhr

Auftritt Apache 207: 20.00 Uhr

Apache 207 in Köln: Gibt es noch Tickets?

Wahrscheinlich müssen wir euch enttäuschen, wenn ihr jetzt noch Tickets haben wollt, denn auf den großen Ticketportalen gibt es aktuell keine Karten mehr. Stattdessen werdet ihr auf Portale umgeleitet, wo ihr Tickets erwerben könnt von Leuten, die offenbar kurzfristig doch abspringen müssen, aber bereits eine Karte haben. Doch Vorsicht: Bei solchen Portalen sollte man immer genau hinschauen, sonst haut man euch übers Ohr.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Apache 207 (@apache_207)

Apache 207 in der Lanxess-Arena: Wie viele Zuschauer sind dabei?

20.000 Zuschauer passen maximal in die Lanxess Arena. Bei Sportveranstaltungen wie Eishockey können 18.700 Zuschauer dabei sein, beim Handball passen 19.400 Zuschauer in die Halle. Ob die Halle dann auch beim Rapper Apache 207 voll ausgelastet sein wird, oder ob es Begrenzungen gibt und diverse Oberränge geschlossen bleiben, bleibt abzuwarten.

>> Die besten Konzerte in Düsseldorf: The Chainsmokers, CRO und Giovanni Zarella <<

Apache 207 in Köln: Was können wir von der Show erwarten?

Nach zwei Verschiebungen und einer zwischenzeitlichen weiteren Albumveröffentlichung dürften sowohl die Fans, als auch Apache selbst darauf brennen, endlich wieder live dabei zu sein. Daher dürfte der gebürtige Mannheimer die Gelegenheit auskosten, vor vielen Menschen zu spielen und die Fans dürften sich ebenfalls freuen, ihr Idol endlich live auf der Bühne sehen zu dürfen. Wahrscheinlich wird es einen guten Mix der besten Songs aus beiden Alben geben.

Konzert von Apache 207: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Ihr könnt mit einer ganzen Reihe von öffentlichen Verkehrsmitteln zur Lanxess Arena anreisen, denn Haltestellen gibt es rund um die Halle genug. Ihr könnt wählen zwischen den Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

>> Köln: Konzert von Harry Styles löst Polizeieinsatz an Lanxess Arena aus <<

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wollt ihr mit dem Auto anreisen, dann folgt am besten den Hinweisschildern „Koelnmesse“ und „LANXESS arena“. Ebenso liegt in unmittelbarer Nähe zur Arena der Deutzer Bahnhof. Auch parken könnt ihr überall um die Arena herum, dort gibt es viele Parkmöglichkeiten. Ebenso könnt ihr eines der vielen Parkhäuser in unmittelbarer Nähe nutzen. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt „LANXESS arena“ seht.