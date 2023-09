Reunion auf der Bühne in Köln: Kommt US-Star Post Malone zum Konzert von Apache 207?

Fans, die an diesem Abend anwesend waren, werden sich wohl gerne an diesen Moment zurückerinnern: Im Mai 2023 holte US-Star Post Malone während seines Konzerts in Köln plötzlich den deutschen Sänger Apache 207 auf die Bühne der Lanxess Arena – und dieser performte seinen Hit „Fühlst du das auch“. Die ausverkaufte Arena wurde in diesem Moment mehr als nur zum Beben gebracht.

Wie nun bekannt wurde, plant Apache 207 im Rahmen seiner Arena-Tour 2024 gleich zwei Konzerte in der Kölner Lanxess Arena. Kommt es zu einem Wiedersehen der beiden Musikstars?

Warum Post Malone gemeinsam mit Apache 207 auf die Bühne treten könnte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Apache 207 (@apache_207)

Schaut man sich die Sachlage näher an, scheint dieser Gedanke gar nicht so unwahrscheinlich. Zum einen sind sowohl Apache 207 als auch Post Malone in Deutschland sehr erfolgreich und zählen eine große Fangemeinde. Apache 207 gilt aktuell als erfolgreichster deutscher Rapper, Post Malone als einer der erfolgreichsten internationalen Musiker. Ein gemeinsames Konzert würde also sicherlich ein breites Publikum anziehen und für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Post Malone und Apache 207 wie echte „Bros“

Außerdem: Die beiden Künstler arbeiten mit dem selben Management zusammen, das auch den Gastauftritt in Köln organisiert haben soll – und sollen sich auch so erstmals kennengelernt haben. Von außen wurde schnell klar, dass sich die Künstler nicht nur auf beruflicher Ebene verstehen: Während ihres gemeinsamen Auftritts in Köln überließ „Posty“ Apache 207 das Rampenlicht und feierte den bassigen Song „Fühlst du das auch“ trotz fehlender Sprachkenntnisse sichtlich ab. Apache 207 bedankte sich, berieselt von tosendem Applaus, mit den Worten „Thank you my brother for the opportunity!“ (z. Dt.: Danke mein Bruder für die Möglichkeit!) – Post Malone reagiert mit einer langen Umarmung.

Was allerdings gegen einen gemeinsamen Auftritt sprechen dürfte, ist wohl der volle Terminkalender von Post Malone: Auch er hat im Sommer 2023 ein neues Album namens „Austin“ herausgebracht. Es wäre schon ein riesiger Zufallen, wenn „Posty“ Termine für eine Tournee im Rahmen seines neuen Albums ankündigt und diese dann auch noch so liegen, dass er einen kurzen Abstecher nach Köln einlegen könnte.

Arena-Tour von Apache 207 startet im Mai 2024

Gut möglich ist außerdem, dass Apache 207 für seine Konzerte in Köln einen ganz anderen Überraschungsgast begrüßt. Auch dazu gibt es allerdings noch keine Infos, wie das Musikunternehmen Sony auf Tonight-News-Anfrage mitteilte.

Sicher ist: Die Arena-Tour von Apache 207 startet im Mai 2024 und sieht insgesamt 21 Konzerttermine vor. Welche das sind, und in welcher NRW-Stadt Apache 207 außerdem auftreten wird, erfahrt ihr hier.