Depeche Mode 2024 in Köln: Termine, Zeitplan, Infos – gibt es noch Tickets für die Lanxess-Arena?

Nach über zwei Millionen verkauften Tickets und restlos ausverkauften Konzerten in Nordamerika und Europa kehren Depeche Mode mit ihrer „Memento Mori“-Tour 2024 nach Europa zurück. Das Winterkapitel beinhaltet 29 neue Termine, darunter Konzerte in Berlin, Hamburg, München und Köln. Dadurch werden weitere Fans nunmehr die Chance erhalten, „die rohe, emotionale Kraft der Memento Mori Tour“ zu erleben, die vom „Rolling Stone“ als „eine atemberaubende Feier des Lebens und der Musik“ gefeiert wurde.

Die neuen europäischen Tourdaten beginnen am 22. Januar 2024 in der Londoner O2 Arena und enden am 5. April nach mehreren Nächten in der Lanxess-Arena in Köln. Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zu den Konzerten in Köln.

Depeche Mode 2024 in Köln: Wo finden die Konzerte statt?

Nachdem die britische Synthie-Pop-Band bereits 2023 in Düsseldorf performt hat, kehrt sie für den zweiten Teil ihrer „Memento Mori“-Tour zurück nach NRW. Diesmal machen Depeche Mode Halt in Köln. Spielort ist die Lanxess-Arena in Deutz.

Wann treten Depeche Mode 2024 in Köln auf?

Die Depeche-Mode-Konzerte im Rahmen der „Memento Mori“-Tour finden am 3. und am 5. April 2024 in der Lanxess-Arena statt.

Einlass bei Depeche Mode 2024 in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert im Rahmen der „Memento Mori“-Tour in der Lanxess-Arena in Köln sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.30 Uhr

Auftritt Depeche Mode: 20 Uhr

Depeche Mode in Köln 2024: Gibt es noch Tickets?

Während der allgemeine Vorverkauf (VVK) erst am 17. Juli 2023 um 10 Uhr startet, können „Early Birds“ (Deutsch: frühe Vögel) bereits am 13. Juli ab 10 Uhr den MagentaMusik PreSale oder am 14. Juli, 10 Uhr, den Ticketmaster-PreSale nutzen. Wie viel die Tickets kosten werden, ist noch nicht bekannt.

Depeche Mode 2024 in Köln: Wie viele Zuschauer sind dabei?

In die Lanxess Arena passen bei maximaler Auslastung bis zu 20.000 Zuschauer. Werden Sportveranstaltungen in der Arena ausgetragen, sind es minimal weniger Zuschauer. Zum Handball sind 19.400 Zuschauer zugelassen, bei Eishockey-Partien sind 18.700 Zuschauer vor Ort.

Konzert von Depeche Mode 2024: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess-Arena?

Um zur Lanxess-Arena zu kommen, habt ihr viele Möglichkeiten. Denn es gibt gleich drei Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Arena, die ihr anfahren könnt. Ihr habt die Wahl zwischen Deutz Technische Hochschule, Bahnhof Köln Deutz/Messe oder Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena. Diese Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess-Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Kommt ihr mit dem Auto zum Konzert, dann folgt am besten den Hinweisschildern zur Lanxess-Arena“ und Koelnmesse. Ebenso liegt in direkter Nähe zur Arena auch der Deutzer Bahnhof. Außerdem gibt es noch einige Parkhäuser in Fußnähe. Daher habt ihr so etliche Parkmöglichkeiten rund um die Arena. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, solltet ihr am besten die A4 nutzen und dann von der B55 in Richtung Köln-Zentrum abfahren. Dann nehmt ihr die Abfahrt Lanxess-Arena, ab hier müsst ihr nur noch den Schildern folgen.

Kommt ihr hingegen aus Frankfurt, nutzt die A3. Die fahrt ihr bis zum Autobahndreieck Heumar, dann wechselt ihr dann auf die A4 in Richtung Aachen. Diese fahrt ihr durch, bis ihr zum Autobahnkreuz Gremberg kommt. Dort geht es dann weiter auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, die ihr bis zum Ende durchfahren müsst.

Wer aus der Richtung Flughafen oder Bonn anreist, sollte ebenfalls die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende durchfahren. Seid ihr hingegen aus der Richtung Koblenz oder Aachen unterwegs, nutzt das Autobahnkreuz Köln-West und die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort wechselt ihr auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, welche ihr dann bis zum Ende durchfahren müsst.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nehmt die A57 bis zum Autobahnende. Von dort wechselt ihr auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost. Dann wird zwangsläufig die Ausfahrt Lanxess-Arena auftauchen. Diese müsst ihr abfahren und folgt ab da den Schildern.

Depeche-Mode – nach mehrjähriger Pause wieder auf Tour

Zuletzt gingen Depeche Mode 2017 auf Welttour, auch ihr letztes Album „Spirit“ erschien in dem Jahr. Bis heute ist es die längste Albumpause der Band, die mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt gilt. Mit ihrem Debütalbum „Speak And Spell“ und der Hitsingle „Just Can’t Get Enough“ wurde die Gruppe in den 1980er-Jahren als Teil der New-Wave-Szene berühmt, mit ihrem unverkennbaren Synthesizer-Sound und Hits wie „Everything Counts“, „Enjoy The Silence“, „Never Let Me Down Again“ oder „Personal Jesus“ wurde sie zum Inbegriff der elektronischen Musik.

Depeche Mode auf Tour 2023/24: So geht es nach dem Tod von Andrew Flechter weiter

Nach dem überraschenden Tod von Gründungsmitglied und Keyboarder Andrew Flechter im Mai will die britische Synthie-Pop-Band 2023 mit einem neuen Album im Gepäck auf Welttournee gehen, wie Sänger Dave Gahan und Songschreiber und Gitarrist Martin Gore im Oktober auf einer Pressekonferenz in Berlin ankündigten. „Wir mögen die Idee, dass Andy gewollt hätte, dass wir weitermachen“, sagte Gore der Deutschen Presse-Agentur. Der Titel des 15. Studioalbums, das Ende März erschienen ist, ist „Memento Mori“. Gore weiter: „Das bedeutet ‚Denke daran, dass du sterben musst‘.“

Alle Songs und sogar der Albumtitel seien vor Fletchers Tod entstanden, sagte Gore. Der Titel klinge sehr morbid, aber man könne ihn auch sehr positiv verstehen: „Lebe jeden Tag bis zum Maximum.“