Peter Maffays Abschiedskonzert in Köln 2024: Termin, Tickets und alle Infos

„Wenn ich 55 Bühnenjahre mit einem Satz beschreiben soll, dann lautet er ‚We love Rock ’n‘ Roll‘.“ Mit diesen Worten kündigte Peter Maffay auf Instagram seine Abschiedstournee „We Love Rock’n’Roll – Farewell Tour 2024“ an. Dabei ist auch ein Konzert in Köln geplant. Zu diesem feierlichen Anlass reserviert er sich und seinen Fans gleich das Heimstadion des „Effzeh“.

Wann findet das Peter-Maffay-Konzert in Köln 2024 statt?

Maffay-Fans sollten sich Freitag, den 12. Juli 2024, rot im Kalender einkreisen, denn dann kommt der 74-Jährige ein letztes Mal mit seiner Band, zumindest im Rahmen einer Tour, für ein Konzert nach Köln.

Wo findet das Maffay-Konzert in Köln 2024 statt?

Das Konzert von Peter Maffay in Köln 2024 findet im Rhein-Energie-Stadion, der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, im Stadtteil Müngersdorf statt.

Zeitplan für das Peter-Maffay-Konzert 2024 in Köln

Der geplante Ablauf für das Maffay-Konzert in Köln am 12. Juli 2024 ist wie folgt:

Einlass : tba

: tba Konzertbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Ende: tba

Beendet Peter Maffay nach der Tournee 2024 seine Karriere?

Nein, Peter Maffay setzt die Abschiedstour nicht mit einem Karriereende gleich. Er wird danach weiterhin punktuell auf den Bühnen Deutschlands unterwegs sein, will sich aber vermehrt seiner Familie widmen.

Wie teuer sind die Tickets für das Konzert von Peter Maffay in Köln 2024?

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Karten für Köln gibt es schon für unter 60 Euro (Sitzplatz) bei allen bekannten Verkaufsplattformen. Die teuerste Preiskategorie (Kategorie 2 Comfort Seat) schlägt mit 140 Euro zu Buche.

Special Guest: US-Sängerin Anastacia mit Maffay auf Tournee 2024

Während der gesamten Tour wird Peter Maffay und seine Band durch die US-amerikanische Sängerin Anastacia begleitet. Der deutsche Kultmusiker und die 55-Jährige veröffentlichten im Herbst 2023 ein Duett des Songs „So bist du“ mit neuem englischen Text „Just You“, den sie 2024 gemeinsam live auf den Bühnen präsentieren werden.

Doch dabei bleibt es nicht: Peter Maffay selbst kündigt auf Instagram an, während der Tour weitere „Special Guests und Wegbegleiter“ begrüßen zu dürfen. Welche das sind, ist noch nicht bekannt.

Wie viele Zuschauer passen ins Rhein-Energie-Stadion in Köln?

Das Konzert findet im Rhein-Energie-Stadion in Köln-Müngersdorf statt. Bei ausverkauftem Stadion passen ca. 50.000 Zuschauer ins Müngersdorfer Stadion.

Alle Tour-Termine von Peter Maffay 2024

Insgesamt tourt Maffay 2024 in zehn deutschen Städten. Der Termin in Köln ist allerdings das einzige NRW-Konzert. Enden wird die Tournee in Leipzig in der Red Bull Arena – „an dem Ort, an dem wir 1990 im damaligen Zentralstadion das erste große Stadionkonzert spielten. Das wird ein emotionales Erlebnis. Es schließt sich ein Kreis.“, schreibt Maffay auf Instagram.

Alle Termine findet ihr hier im Überblick:

21. Juni 2024: Rostock

22. Juni 2024: Hannover

28. Juni 2024: München

2. Juli 2024: Bremen

4. Juli 2024: Berlin

7. Juli 2024: Hamburg

12. Juli 2024: Köln

16. Juli 2024: Stuttgart

18. Juli 2024: Frankfurt am Main

20. Juli 2024: Leipzig

So gelangen Fans mit dem ÖPNV zum Rhein-Energie-Stadion

Mit dem ÖPNV gelangt ihr am besten über die Haltestellen Bahnhof Köln Deutz/Messe und Köln Weiden West zum Rhein-Energie-Stadion. Diese Linien bringen euch zum Stadion:

Straßenbahn: 1 und 7

S-Bahn: S 12, S 19

Zusätzlich werden bei Konzerten Sonderzüge eingesetzt, die euch entweder zur Stadt oder zum Bahnhof Köln Weiden West bringen. Zudem gibt es auch einen Shuttle Service, der euch zur Haltestelle Haus Vorst/Marsdorf bringt.

Wo kann ich beim Rhein-Energie-Stadion mit dem Auto parken?

Sofern ihr mit dem Auto anreist, fahrt über den Autobahnring Kreuz Köln West (A1/A4). Von der A1 kommend nutzt die Ausfahrten Köln Bocklemünd, Köln Lövenich oder Köln Weiden/Frechen. Von der A4 kommend müsst ihr die Ausfahrten Köln Klettenberg oder Frechen Nord nutzen.

Am Stadion stehen ca. 7500 Stellplätze für PKWs zur Verfügung. Gebt dafür folgende Adresse ins Navi ein:

PKW-Parkplätze P6, P7, P8 und Busparkplatz P8:

Salzburger Weg, 50858 Köln

Salzburger Weg, 50858 Köln PKW-Parkplatz Rheinbraun:

Stüttgenweg, 50935 Köln

Stüttgenweg, 50935 Köln PKW-Parkplatz P1:

Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln

Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln PKW-Parkplatz P3:

Brauweiler Weg, 50933 Köln

In der Nähe vom Stadion gibt es auch mehrere P+R Anlagen sowie Parkhäuser:

P+R Marsdorf (Haus Vorst)

P+R Weiden West

Parkhaus Lanxess Arena P1 und P4

Parkhaus Köln Arcaden

Weitere Informationen zu Parkmöglichkeiten findet ihr hier.

