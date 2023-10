Deichkind kommen 2024 für mehrere Konzerte nach NRW: Gibt es noch Tickets? Alle Infos!

Zeit für ordentlich „Remmidemmi“ auf der Bühne: „So ’ne Musik“ ist und bleibt einzigartig! Das Hamburger Hip Hop- und Electropunk-Duo Deichkind gehen auch 2024 wieder auf große Tour und machen gleich in vier NRW-Städten Platz zum Dancen – darunter auch in der Lanxess Arena in Köln.

Sie gehören zu den Urgesteinen des deutschen Hip Hop, ihre Konzerte sind unter ihren Fans legendär: Deichkind geben 2024 weiter Vollgas und bleiben Garanten für ausverkaufte Konzerte und volle Hallen. Am 17. Februar 2023 erschien ihr letztes Album „Neues vom Dauerzustand“, auf der sie ihre Kreativität wieder voll ausleben können – viele der neuen Tracks dürften auch auf der Tour 2024 eine große Rolle spielen.

Hinter dem Namen stehen die MCs Kryptik Joe (Phillipp Gütering) und Porky (Sebastian Dürre) sowie Regisseur Henning Besser (DJ Phono, La Perla). Die ersten Gigs 2024 finden bei den Filmnächten in Dresden (20. Juli 2024) und beim Open Flair Festival Anfang August in Eschwege statt, wenig später kommen Deichkind für ihren ersten NRW-Auftritt am 17. August 2024 zum San Hejmo Festival in Weeze.

„Kids in meinem Alter“-Tour 2024: Wann und wo treten Deichkind in NRW auf?

Die folgenden Termine in NRW solltet ihr euch vormerken, vor allem aber möglichst fix Tickets ordern.

17. August 2024: San Hejmo Festival am Airport Weeze

San Hejmo Festival am Airport Weeze 31. August 2024: Bielefeld, Ravensberger Park

Bielefeld, Ravensberger Park 6. Dezember 2024: Köln, Lanxess Arena

Köln, Lanxess Arena 7. Dezember 2024: Dortmund, Westfalenhalle

Deichkind in NRW 2024: Wie ist der Zeitplan der Konzerte?

Auf dem San Hejmo Festival sind Deichkind am Samstag, dem 17. August auf der Mainstage zu sehen. Wann genau sie dort auftreten werden, ist noch nicht bekannt.

Der Gig im Ravensberger Park in Bielefeld bittet ab 19 Uhr zum Einlass, das Konzert startet dann um 20.30 Uhr.

In Köln geht es bereits ab 18 Uhr los, Konzert-Start in der Lanxess-Arena ist um 19.30 Uhr. Für die Westfalenhalle in Dortmund gelten dieselben Zeiten, wie in Köln: Einlass um 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Deichkind auf Tour 2024: Gibt es noch Tickets für die Konzerte in NRW?

Tickets für die „Kids in meinem Alter“-Tour 2024 gibt es unter anderem direkt über die Homepage deichkind.de. Der Vorverkauf für die 22 Konzerte in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz startete am 26. Oktober 2023.

Noch sind Karten erhältlich (Stand: 29. Oktober 2023).

Tickets für die Auftritte in Bielefeld, Köln und Dortmund kosten euch ab 65 Euro aufwärts.

Deichkind auf Tour 2024: Wo lassen sich die Jungs sonst noch blicken?

Neben den vier Konzerten in NRW lassen sich Deichkind auch in diesen Städten blicken: