Die Fantastischen Vier kommen 2024 nach NRW – Vorverkauf startet

Wer kennt nicht Michael Bernd Schmidt, Thomas Dürr, Michael Beck und Andreas Rieke? Unter dem Namen Die Fantastischen Vier startete das Quartett 1989 eine beispiellose Musikkarriere in Deutschland und war von dort an nicht mehr aufzuhalten.

Inzwischen haben Michael „Michi“ Beck, Thomas „Thomas D“ Dürr, Andreas „And.Ypsilon“ Rieke und Michael „Smudo“ Schmidt zehn Studioalben veröffentlicht, dafür unzählige Gold- und Platinalben erhalten und die Musiklandschaft in Deutschland drei Jahrzehnte mitgeprägt.

Für 2024 haben die deutschen Ur-Rapper eine neue Tour angekündigt, dabei machen sie auch Halt in zwei Städten in Nordrhein-Westfalen. Wo die Konzerte stattfinden, was die Tickets für die Shows kosten und alle weiteren Infos verraten wir euch hier!

>> Coldplay 2024 für drei Konzerte in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets? <<

Die Fantastischen Vier live in NRW 2024: Wo finden die Konzerte statt?

Die Fantastischen Vier sind in gleich zwei Städten in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Hier treten das Rap-Quartett auf:

Köln, Lanxess Arena

Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Fantastischen Vier (@diefantastischenvier_official)

Wann treten Die Fantastischen Vier in NRW 2024 auf?

Die beiden Shows im Rahmen der „Long Player On Tour“ finden im Dezember 2024 statt. Das sind die Daten für die Konzerte der Fantastischen Vier in Nordrhein-Westfalen:

5. Dezember 2024 in Köln (Lanxess Arena)

17. Dezember 2024 in Oberhausen (Rudolf Weber-Arena)

>> Die besten Konzerte in Düsseldorf 2023: Macklemore, The Prodigy und 5SOS <<

Die Fantastischen Vier live in NRW 2024: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für die Fantastischen-Vier-Konzerte in Nordrhein-Westfalen sieht wie folgt aus:

Köln, Lanxess Arena am 5. Dezember 2024:

Einlass: tba

tba Support: tba

tba Auftritt Die Fantastischen Vier: tba

Oberhausen, Rudolf Weber-Arena am 17. Dezember 2024:

Einlass: tba

tba Support: tba

tba Auftritt Die Fantastischen Vier: tba

Wie teuer sind die Tickets für Die Fantastischen Vier in NRW?

Die Preise für die Konzerttickets der Fantastischen Vier sind noch nicht bekannt. Wir werden euch hier über die Preise und Kategorien aufklären, sobald diese bekannt sind.

Die Fantastischen Vier live in NRW 2024: Gibt es noch Tickets?

Was feststeht, sind die verschiedenen Verkaufsphasen. Den Start macht am Sonntag, den 29. Oktober 2023, das Fanta-eigene Portal FantiTown. Dort wird es für Mitglieder bereits erste Karten zu kaufen geben.

Am Montag, den 30. Oktober 2023, folgt dann der hauseigene Shop der Fantastischen Vier, den ihr unter shop.diefantastischenvier.de erreicht.

Der nächste Presale beginnt am Mittwoch, den 1. November 2023, bei Ticketmaster. Dort wird es dann auch für Nicht-Mitglieder die ersten Karten zu kaufen geben.

Die übrigen Portale wie Eventim und Co. folgen dann am Freitag, den 3. November 2023. Dann gibt es die Karten für die Konzerte der Fantastischen Vier an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Fantastischen Vier (@diefantastischenvier_official)

Wie viele Zuschauer sind bei den Konzerten der Fantastischen Vier in NRW dabei?

Die Lanxess Arena in Köln fasst bei Konzerten bis zu 20.000 Zuschauer. In die Oberhausener Rudolf Weber-Arena passen bis zu 13.000 Zuschauer hinein.

Da die letzte große Tour bereits einige Jahre zurückliegt und die Fantastischen Vier zudem für ihre Live-Shows berühmt wie berüchtigt sind, darf man getrost davon ausgehen, dass die beiden Hallen bis auf den letzten Platz gefüllt sein werden.

>> Madonna, Helene Fischer uvm. in der Lanxess-Arena: Konzert-Überblick 2023 <<

Die Fantastischen Vier live in NRW 2024: Was können wir von den Shows erwarten?

Zehn Studioalben mit unzähligen Hits von „Die da!“ über „Populär“ bis hin zu „Zusammen“, dazu Live-Alben, Solo-Projekte und viele Auszeichnungen vereinen Die Fantastischen Vier auf beeindruckende Weise. Die Fans dürfen mit einem Querschnitt aus der gesamten Bandhistorie rechnen, Hits hat das Quartett schließlich genug.

Dass die Shows zudem schweißtreibend und energetisch sind, ist ebenfalls nicht neu. Fans und Zuschauer dürfen daher mit viel Bewegung und einer Menge Action bei den Konzerten der Fantastischen Vier im Jahr 2024 rechnen.

>> Jonas Brothers 2024 in Köln: Vorverkauf gestartet – was kosten Tickets? <<

Konzerte der Fantastischen Vier in NRW 2024: Wie komme ich zu den Arenen?

Die Lanxess Arena in Köln findet ihr am einfachsten, wenn ihr folgende Adresse in euer Navi eingebt:

Willy-Brandt-Platz

50679 Köln

Natürlich fahren auch die öffentlichen Verkehrsmittel zur Lanxess-Arena. Dafür nutzt am besten folgende Linien:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Rudolf Weber-Arena in Oberhausen erreicht ihr am besten, wenn ihr folgende Adresse ins Navi eingebt:

Essener Str.

46047 Oberhausen

>> Snoop Dogg kommt im September 2023 nach Köln: So teuer sind die Tickets! <<