Scorpions kommen für ein Konzert nach NRW: Alle Infos zum Auftritt in der Kölner Lanxess-Arena

Großes Wiedersehen mit der Kultband Scorpions: Fünf Konzerte spielen die Hardrocker im Rahmen ihrer „Love At First Sting“-Tour 2024 in Deutschland, davon jedoch nur eines in NRW. Und das in keiner geringeren Stadt als Köln! Die Band aus Hannover spielt damit zum ersten Mal seit acht Jahren wieder in der Lanxess-Arena. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Konzert für euch zusammengestellt.

Wann treten Scorpions in der Lanxess-Arena auf?

Das Konzert der Scorpions ist für den 18. September 2024 angesetzt.

Scorpions in der Lanxess-Arena: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf des Auftritts der Hardrocker in der Kölner Lanxess-Arena sieht wie folgt aus:

Eintritt: tba

tba Konzertbeginn: 20 Uhr

Scorpions 2024 in Köln: Gibt es noch Tickets?

Der Vorverkauf für Konzertkarten bei CTS und Myticket startete am Mittwoch, 22. November, um 15 Uhr. Die Preise starten beim Ticket-Seller Eventim bei 86,35 Euro.

Scorpions in der Lanxess-Arena in Köln: Wie viele Zuschauer werden dabei sein?

Bis zu 20.000 Zuschauer passen bei maximaler Auslastung in die Lanxess-Arena. Bei Sportveranstaltungen in der Arena sind es minimal weniger Zuschauer. Zum Handball sind beispielsweise 19.400 Zuschauer zugelassen, bei Eishockey-Partien sind 18.700 Zuschauer vor Ort. Bei der Beliebtheit der Band kann man erwarten, dass die Show ausverkauft sein wird und die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

Scorpions live in Köln: Was können wir von der Show erwarten?

Mit über 110 Millionen verkauften Tonträgern und weltweiten Auszeichnungen, wie etwa einem Stern auf dem Hollywood Rock Walk in Los Angeles und zwei World Music Awards, sind Scorpions eine der einflussreichsten Rockbands aller Zeiten.

Ihre wohl bekannteste Single „Wind of Change“ ist bis heute die bestverkaufte Single aus Deutschland. Fans dürfen sich daher während des Auftritts in Köln mit großer Sicherheit auf den Kult-Hit freuen. Zum häufig gespielten Repertoire der Hardrocker gehören außerdem Dauerbrenner wie „Rock you like a Hurricane“ und „The Zoo“, welche Konzertbesucher mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls zu hören bekommen.

Scorpions-Konzert in Köln: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess-Arena?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zur Lanxess-Arena zu kommen. Gleich drei Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Arena. Diese sind: Deutz Technische Hochschule, Bahnhof Köln Deutz/Messe sowie Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena. Die Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess-Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer mit dem Auto kommt, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess-Arena und Koelnmesse. Ebenso liegt in direkter Nähe zur Arena auch der Deutzer Bahnhof. Außerdem gibt es noch einige Parkhäuser in Fußnähe. Welche das sind, erfahrt ihr hier.