Kölschrock-Legenden BAP in der Lanxess-Arena: Zeitplan, Einlass, Infos – gibt es noch Tickets?

Wolfgangs Niedeckens BAP gilt seit mehr als 40 Jahren sowohl als echte Rock-Institution in der deutschen Musikszene wie auch als unerklärbares Phänomen. Im kölschen Dialekt begeistert die Rock-Band tausende Menschen hierzulande sowie im deutschsprachigen Ausland. Damit hat sich die Kult-Band auch außerhalb des Rheinlands einen Namen gemacht. 2024 begibt sich BAP auf musikalische Zeitreise und gibt im Namen der gleichnamigen Tournee Konzerte in Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Ländern.

Selbstverständlich darf auch ein Stopp in der Kölner Lanxess-Arena nicht fehlen. Wann das Konzert stattfindet, wie viel die Karten kosten und alle weiteren Infos gibt es hier.

Wann tritt BAP in der Kölner Lanxess-Arena auf?

Das Konzert von BAP in Köln in der Lanxess-Arena findet am 13. Dezember 2024 statt. Hierbei wird es sich um die letzten Stopp der Tour handeln.

BAP in der Lanxess-Arena: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert im Rahmen der „Zeitreise 81/82 – Tour 2024“ in der Lanxess-Arena in Köln sieht wie folgt aus:

Einlass: noch nicht bekanntgegeben

Auftritt: 20 Uhr

BAP 2024 in Köln: Gibt es noch Tickets?

Im Eventim Fan-Presale sind Konzert-Karten bereits ab Mittwoch, dem 27. September ab 10 Uhr erhältlich. Wie viel die Tickets kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie halten euch jedoch auf dem Laufenden.

Ab Freitag, dem 29. September um 10 Uhr, startet dann der allgemeine Vorverkauf. Hier können Eintrittskarten zum Konzert sowohl über die Ticket-Hotline der Lanxess-Arena unter der 0221-8020 als auch der Online-Ticketshop der Konzerthalle erworben werden.

BAP in der Lanxess-Arena in Köln: Wie viele Zuschauer werden dabei sein?

Bis zu 20.000 Zuschauer passen bei maximaler Auslastung in die Lanxess-Arena. Bei Sportveranstaltungen in der Arena sind es minimal weniger Zuschauer. Zum Handball sind beispielsweise 19.400 Zuschauer zugelassen, bei Eishockey-Partien sind 18.700 Zuschauer vor Ort. Bei der Beliebtheit der Rock-Band kann man erwarten, dass die Show ausverkauft sein wird und die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

BAP live in Köln: Was können wir von der Show erwarten?

Auf ihrer Tournee wird BAP sämtliche Songs der beiden Doppelplatin-Alben von 81/82 spielen und sogar welche, die bisher noch nie auf einer Setliste standen. Beispielsweise „Fuhl ahm Strand“ und „Koot vüür Aach“. Selbstverständlich dürfen die wesentlichen BAP-Klassiker „Kristallnaach“, der „Müslimän“, „Jraaduss“, „Waschsalon“ oder auch „Frau, ich freu mich“ nicht fehlen.

Konzert von BAP: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess-Arena?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zur Lanxess-Arena zu kommen. Gleich drei Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Arena. Diese sind: Deutz Technische Hochschule, Bahnhof Köln Deutz/Messe oder Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena. Die Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess-Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer mit dem Auto kommt, folgt am besten den Hinweisschildern „Lanxess-Arena“ und „Koelnmesse“. Ebenso liegt in direkter Nähe zur Arena auch der Deutzer Bahnhof. Außerdem gibt es noch einige Parkhäuser in Fußnähe. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Autofahrer aus der Richtung Olpe/Siegen sollten am besten die A4 nutzen und dann von der B55 in Richtung Köln-Zentrum abfahren. Nach der Abfahrt „Lanxess-Arena“ muss nur noch den Schildern gefolgt werden.

Wer hingegen aus Frankfurt kommt, nutzt die A3. Diese wird bis zum Autobahndreieck Heumar gefahren und dann auf die A4 in Richtung Aachen gewechselt. Diese wird nun durchgefahren, bis ihr zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort geht es dann weiter auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, die ihr bis zum Ende gefahren wird.

Anreisende aus der Richtung Flughafen oder Bonn anreist, sollte ebenfalls die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende durchfahren. Wer hingegen aus der Richtung Koblenz oder Aachen unterwegs ist, nutzt das Autobahnkreuz Köln-West und die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort wechselt ihr auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, welche ihr dann bis zum Ende durchfahren müsst.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nehmt die A57 bis zum Autobahnende. Von dort wechselt ihr auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost. Dann wird zwangsläufig die Ausfahrt „Lanxess-Arena“ auftauchen. Diese müsst ihr abfahren und folgt ab da den Schildern.