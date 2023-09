Kölschrock-Legenden BAP gehen auf Tour – mit Songs der frühen 80er-Jahre

Wolfgang Niedeckens BAP geht nächstes Jahr mit den Songs aus der großen Zeit der Kölschrock-Band in den frühen 80er-Jahren auf Tournee. Wie die Band mitteilte, umfasst die „Zeitreise 81/82-Tour“ 29 Konzerte und führt in zahlreiche deutsche Städte, in die Schweiz und in die Benelux-Länder.

Die Tour startet am 2. November 2024 in Augsburg und endet am 13. Dezember 2024 in der Lanxess-Arena in Köln. BAP will auf der musikalischen Zeitreise sämtliche Songs der beiden Doppelplatin-Alben von 81/82 spielen. Zuvor gibt es vom 7. bis zum 10. Dezember dieses Jahres bereits vier „Zeitreise“-Konzerte in den historischen Kölner Sartory-Sälen, die aber schon alle ausverkauft sind.

>> Tochter von BAP-Sänger: Isis-Maria Niedecken stellt Kunst in Düsseldorfer NRW-Forum aus <<

„Ich freu‘ mich riesig auf die Tour“, sagte Niedecken (72) der Deutschen Presse-Agentur. „Einfach wird’s aber nicht, denn wir müssen da die richtige Balance finden. Einerseits dürfen wir nicht in kitschige Nostalgie abdriften, andererseits die persönlichen Erinnerungen zahlloser Fans respektieren. Das heißt, wir müssen das schon auch mit einem gewissen Respekt arrangieren.“

Bemerkenswert – und teilweise auch bedrückend – finde er, dass viele Songs nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hätten, zum Beispiel „Kristallnaach“ und das Lied „Zehnter Juni“ mit der Anfangszeile „Plant mich bloß nicht bei euch ein“. „Das könnte man heute ohne weiteres auf einen russischen Deserteur aus Putins Armee anwenden“, sagte Niedecken.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Niedecken (@niedeckensbap)

BAP-Konzerte 2024 im Überblick: Das ist die Zeitreise 81/82-Tour“

Im Winter 2024 finden binnen zwei Monaten 29 BAP-Konzerte statt. Und das sind die Tour-Termine in Deutschland.

02.11.2024 – Augsburg, Kongress am Park Augsburg

03.11.2024 – Heilbronn, Konzert- u. Kongresszentrum Harmonie

05.11.2024 – Reutlingen, Stadthalle Reutlingen

06.11.2024 – München, Circus Krone Bau

07.11.2024 – Leipzig, Haus Auensee

09.11.2024 – Berlin, Tempodrom

10.11.2024 – Hannover, Kuppelsaal / Hannover Congress Centrum

11.11.2024 – Bielefeld, Stadthalle

12.11.2024 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

14.11.2024 – Wuppertal, Historische Stadthalle Wuppertal

15.11.2024 – Koblenz, CGM ARENA

16.11.2024 – Trier, Arena Trier

17.11.2024 – Mannheim, Rosengarten – Mozartsaal

19.11.2024 – Friedrichshafen, Graf Zeppelin Haus

22.11.2024 – Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

23.11.2024 – Ulm, Congress Centrum Ulm

24.11.2024 – Bochum, RuhrCongress

25.11.2024 – Münster, Messe und Congress Centrum Halle Münsterland

27.11.2024 – Nürnberg, Meistersingerhalle

28.11.2024 – Frankfurt am Main, myticket Jahrhunderthalle Frankfurt

29.11.2024 – Freiburg, Konzerthaus Freiburg

30.11.2024 – Stuttgart, Liederhalle – Beethoven-Saal

03.12.2024 – Hamburg, Laeiszhalle

04.12.2024 – Kiel, Wunderino Arena

06.12.2024 – Bremen, Metropol Theater Bremen

07.12.2024 – Düren, Arena Kreis Düren

13.12.2024 – Köln, Lanxess-Arena

dpa