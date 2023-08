Madonna live in Köln: Konzert-Termine in der Lanxess-Arena bleiben unverändert

Fans von Madonna können aufatmen: Die beiden Konzert-Termine der Queen of Pop in Köln im November sollen wie geplant stattfinden. Madonna wolle wie vorgesehen am 15. und 16. November in der Lanxess-Arena auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch (16. August) mit. Auch an den beiden Konzert-Terminen für Berlin am 28. und 29. November ändere sich nichts. Madonna hatte den Start ihrer Welttournee im Juni wegen einer schweren Infektion kurzfristig verschoben.

Bei den Konzerten will die Grammy-Preisträgerin ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren, angefangen von ihrem Debütalbum „Madonna“ (1983) bis zu ihrem 2019 veröffentlichten Album „Madame X“.

Alle Infos zu den beiden Konzerten in der Kölner Lanxess-Arena, haben wir hier für euch zusammengestellt.

dpa